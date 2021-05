Technologické centrum AV ČR zvyšuje konkurenceschopnost českých firem

Technologické centrum Akademie věd České republiky (Technologické centrum AV ČR) má za sebou více než 25 let úspěšné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Jeho klienty jsou nejen národní a regionální instituce a výzkumné organizace, ale také české podniky.

Zpočátku pomáhalo Technologické centrum AV ČR českým firmám s přenosem technologií, postupně rozšířilo své služby i na asistenci v otázkách inovačního rozvoje a jeho financování, například pomocí národních a evropských programů na podporu aplikovaného výzkumu či inovací.

V roce 2008 se Technologické centrum AV ČR zapojilo do služeb největší světové sítě na podporu podnikání – Enterprise Europe Network, která dnes působí již v ­67 zemích světa. Společně s dalšími pěti partnery, zkušenými českými organizacemi podpory podnikání a inovací, pokrývá službami této sítě v ­roli koordinátora celé území České republiky. Tuzemské firmy tak mají bezplatný přístup k celé řadě služeb posilujících jejich konkurenceschopnost, a to ve všech zemích, ve kterých síť Enterprise Europe Network působí.

Pozitivní dopad služeb této sítě je za více než 13 let možné doložit na příkladu stovek českých firem, které využily podnikové a inovační poradenství, vyhledání zahraničních partnerů nebo služby na podporu expanze na zahraniční trhy. V ­dnešním článku budou představeni dva klienti Technologického centra AV ČR, firmy s velikým potenciálem dalšího rozvoje. Jsou jimi firma Iterait a firma PRO INFUSION. Jejich příběhy představujeme dále.

Mladá pražská firma Iterait vyvíjí systémy s umělou inteligencí, počítačovým viděním a strojovým učením. Za dva roky existence již vyvinula několik oceňovaných řešení pro zdravotnictví, výrobní sektor a marketing. Například nástroj IsletNet pomáhá lékařům z ­IKEM určit, které pankreatické ostrůvky jsou vhodné pro transplantaci slinivky břišní u cukrovkářů. Toto řešení získalo Czech DIGI@MED Award 2020. Kromě zákaznických řešení vyvíjí firma také vlastní produkty. Jedním z nich je chytrá kamerka Vividi, která umí díky počítačovému vidění zpracovat obrazová data o ­osobách. Proto ji využívají provozovatelé nákupních center v offline marketingu. Mohou díky ní lépe vyhodnocovat zásah reklamy a optimalizovat její zacílení. Kamerka pomáhá také s kontrolou obsazenosti jednotlivých prostor ve firmách tak, aby byl zachován dostatečný osobní prostor a zároveň se zabránilo srocování zaměstnanců pro snížení rizika nákazy Covid-19. Hardware i software zajišťuje bezpečnost dat i soukromí osob. Zařízení si již nachází první zákazníky v oblasti retailu, správy nemovitostí a ­marketingu, potenciál má také na letištích. V nemocnicích může být například dobrým pomocníkem při sledování pacientů, kterým hrozí proleženiny, a to tím, že zařízení zaznamená, jak často se pacient obrací. Budoucnost vidí firma také v ­zemědělství, resp. živočišné výrobě, tam by přístroj mohl sledovat krávy pro dobrou produkci mléka. Zjišťoval by, zda mají dostatek potravy a pohybu a dostatečně dlouho spí.

„Spolupráce firmy Iterait a Technologického centra AV ČR začala přibližně před půldruhým rokem, kdy jsme zakladateli Adamu Blažkovi nabídli služby sítě,“ říká manažerka oddělení podpory podnikání Silvia Jirásková. „Úvodní strukturovaný rozhovor nám pomohl zmapovat potřeby firmy a nabídnout jim služby na míru. Firma řešila otázky spojené s ochranou duševního vlastnictví i potřebu se víc prosazovat na trhu jak v Česku, tak v zahraničí. Jako většina mladých firem, které přinášejí na trh zcela nové služby a produkty, také firma Iterait hledala vhodnou strategii, jak se dostat blíže k zákazníkům, i možnosti, jak zajistit finanční prostředky pro další vývoj produktů i rozvoj firmy.“

Tým odborníků Technologického centra AV ČR proto firmě poskytl řadu konzultací k ochraně duševního vlastnictví, zpracoval jí nabídku do mezinárodní databáze sítě Enterprise Europe Network, vytipoval vhodné B2B akce a vypracoval seznam relevantních národních i evropských grantových programů na podporu rozvoje podnikání. Adam Blažek se představil i před expertním panelem složeným ze zkušených pracovníků centra a ­jeho externích expertů, kde proběhla široká diskuse o vhodném zacílení nové kamerky Vividi i o definici unikátnosti produktu a přidané hodnotě pro zákazníka. Technologické centrum AV ČR nominovalo Iterait také do soutěže inovativních českých firem Vizionáři, ve které firma získala za kamerku Vividi koncem loňského roku čestné uznání.

„Díky naší podpoře v oblasti partnerství jedná firma aktuálně s významným německým partnerem v oblasti Smart Cities, který již kamerku testuje v pilotním nasazení. Vedeme diskuse o aktuálních možnostech financování inovací a vyhodnocujeme další příležitosti podpory, které by firma mohla využít pro svůj dynamický vývoj,“ dodává Silvia Jirásková.

Signálů, že z Iterait může vyrůst technologický leader, je celá řada. Tým tří zakladatelů se rozrostl již na patnáct zaměstnanců, firma plánuje další investiční kolo a významný portál EU-Startup.com v nedávných dnech zařadil firmu mezi deset nejslibněji rostoucích českých startupů.

Druhým příkladem rychle se rozvíjející české firmy je společnost PRO INFUSION. Její produkt, Fluidum Té je tekutý bylinkový extrakt pro velmi jednoduchou přípravu studeného či teplého nápoje. Dodává se v sáčcích, které si můžete vzít do kabelky, na cestu vlakem či na výlet. V každém sáčku je dávka na obsah jedné skleničky, vyladěná bez cukru a ­barviv, bez konzervantů, z pečlivě vybraných surovin v certifikované BIO kvalitě. Vlastní specifická šetrná metoda výroby extraktu je významnou inovací v potravinářském světě.

Foto: Petr Klapper

„Fluidum má v literatuře několik významů. Slouží jako pojmenování tekuté látky, ale i blíže nepopsatelného kouzla osobnosti nebo místa. Název našeho výrobku tak znamená tekuté kouzlo, které magicky promění vaši vodu,“ uvedla pro Forbes Woman v listopadu loňského roku zakladatelka firmy Šárka Vávrová.

„Se Šárkou Vávrovou jsme se poprvé potkaly zhruba před rokem,“ uvedla k firmě PRO INFUSION Silvia Jirásková. „Tou dobou byly čaje v prodeji několik měsíců a nováček mezi bylinnými nápoji se na trhu rozkoukával, hledal své místo a první zákazníky. A jak to v začátcích podnikání bývá, také Šárka Vávrová hledala odpovědi na otázky týkající se trhu. Například na jaké zákazníky cílit, jakým způsobem k nim produkt dostat, jak prezentovat firmu, jak vstoupit na zahraniční trhy nebo jak financovat další vývoj produktu i vlastní rozvoj firmy.“

I v tomto případě začala spolupráce firmy s Technologickým centrem AV ČR komplexním rozhovorem, který pomohl definovat potřeby firmy a k těm vypracovat nabídku vhodných služeb. Na zpracovanou nabídku do mezinárodní databáze Enterprise Europe Network záhy zareagovali zahraniční zájemci o spolupráci. S ­klientem v Polsku proběhlo testování vzorků bylinných extraktů pro připravovanou novou generaci nápojů a byla navázána také jednání s partnerem v Británii. Kromě podnikatelského poradenství vypracovalo Technologické centrum AV ČR seznam potenciálních zdrojů financování dalšího vývoje a testování čajů. Firma věnuje svým surovinám, technologii výroby i obalům maximální péči, aby se k zákazníkům dostaly co nejkvalitnější produkty s udržitelným přístupem k přírodě.

Silvia Jirásková k firmě PRO INFUSION dodává: „Vše, co jsme dosud s tímto klientem zažili, je jenom začátek a věříme, že se nám podaří posunout růst firmy ještě dál. PRO INFUSION ušla za poslední rok obdivuhodnou cestu a její výrobek Fluidum Té si pomalu ale jistě buduje místo na trhu s prémiovými čaji a nealko nápoji.“

Výše popsané příběhy mladých českých firem jsou jen malou ukázkou toho, že i v dnešní nelehké době vznikají podnikatelské záměry, které se dále rozvíjejí a ­rostou z nich úspěšné podniky. „Těší nás, že jsme mohli těmto rozvíjejícím se firmám na jejich nelehké cestě za úspěchem účinně pomoci. Pokud jste přesvědčeni, že také vaše firma má potenciál pro ­další rychlý rozvoj, spolupráci s mezinárodními partnery nebo pro vstup na zahraniční trhy, a chtěli byste využít znalostí a zkušeností odborníků Technologického centra AV ČR a služeb sítě, navštivte stránky www.een.cz a www.tc.cz/orp. Zde najdete vše o nabídce našich služeb i ­kontakty, na kterých jsou vám k dispozici naši odborníci,“ uzavírá Petr Hladík, vedoucí Oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR a koordinátor sítě Enterprise Europe Network v ČR.

Služby Enterprise Europe Network jsou financované z programů Evropské unie COSME grantovou smlouvou číslo 879523 a­ Ministerstvem průmyslu a obchodu.