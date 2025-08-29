Úleva pro alergiky i v parném létě? Řešením je klimatizace

Horké dny umí být vyčerpávající, zvlášť pokud bojujete s alergiemi nebo astmatem. Vysoké teploty zhoršují kvalitu spánku a těžký vzduch v místnostech dokáže potrápit celé rodiny.

vykonna-domaci-klimatizace-do-kuchyne | foto: 2UP Creative s.r.o.

Mnozí lidé se stále obávají, že klimatizace alergie zhoršují, opak je ale pravdou. Moderní jednotky vybavené kvalitními filtry dokážou zachytit i mikroskopické částice, takže v místnosti cirkuluje čistší a zdravější vzduch, který ocení nejen alergici.

Chytré technologie pro čistší vzduch

Současné domácí klimatizace nabízejí mnohem víc než jen ochlazení. Speciální filtry zachytí bakterie, pyl i roztoče s účinností přes 99 %. Deodorizační filtry neutralizují pachy a dokážou rozkládat i škodlivé látky, což se hodí v domácnostech s domácími mazlíčky i malými dětmi. Velkou výhodou je i samočisticí funkce filtrů, která šetří čas i starosti.

Proč se ochladit pomáhá nejen tělu, ale i mysli

Tropické teploty negativně působí na organismus – vedou k únavě, podrážděnosti a nesoustředěnosti. Ochlazení interiéru na příjemnou teplotu přináší okamžitou úlevu. Uvolní se dýchací cesty, pokožka méně svědí a celkově se cítíte komfortněji. Výhody klimatizace tak naplno ocení děti, senioři i lidé s respiračními potížemi.

Klimatizace do bytu i domu na míru

Ať už řešíte přehřívající se panelový byt nebo rodinný dům, vždy se najde vhodné řešení. Klimatizace do bytu a domu se liší typem i výkonem – splitové jednotky se hodí do jedné místnosti, multisplitové obslouží více pokojů najednou. Odborník navíc pomůže s nastavením proudění vzduchu, aby bylo chlazení příjemné a bez průvanu.

Odborníci, na které se můžete spolehnout

Pokud hledáte spolehlivého partnera, který vám poradí a zajistí kompletní služby, obraťte se na Encofu. Tým odborníků přijede na osobní obhlídku, doporučí optimální řešení a postará se o profesionální montáž i servis. Díky individuálnímu přístupu budete mít jistotu, že vaše domácí klimatizace bude fungovat přesně podle vašich potřeb – ať už jde o chlazení, zlepšení kvality vzduchu nebo celoroční komfort.

