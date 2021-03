Umění potřebujeme i za koronaviru. V domě Radost si to dobře uvědomují

Veřejně přístupné prostory žižkovského domu Radost jsou i v době koronavirové pandemie díky spolupráci s The Chemistry Gallery pojaty jako otevřená galerie s celoročním kulturním programem.

V každém z jedenácti pater domu jsou k vidění sochy nejlepších umělců dneška, v koridoru vstupní haly bývají pravidelně volně přístupné výstavy obrazů. Tyto aktivity v žižkovském mrakodrapu mají pokračovat i po nutné a plánované rekonstrukci.

V tuto chvíli jsou v domě Radost k vidění sochy pod hlavičkou ART PRAGUE Sculpture 2020. Dům Radost se totiž stal partnerem tradiční přehlídky umění a návštěvníci si tak teď v každém z jedenácti pater domu mohou prohlédnout jednu instalaci. Umění na chodbách doplnilo již zavedený výstavní prostor ve vstupní hale domu. „Nové expozice realizujeme každé tři měsíce. Doufám, že tímto vznikla určitá tradice a podobné výstavy budeme v domě Radost pořádat i nadále,“ říká k dramaturgii instalací umělecký kurátor Petr Hájek z pražské The Chemistry Gallery.

Geiša

Ten si prostory domu Radost oblíbil, protože umožňují dostat umění i k lidem, kteří by za ním běžně do galerie nevyrazili. Současní majitelé funkcionalistické budovy na Žižkově s ním na pořádání výstav spolupracují již od poloviny roku 2019. „Když vidím prázdné zdi, mám potřebu je zaplnit. Potenciál prostoru, jakým je Radost, spočívá v možnostech jeho uměleckého a kulturního využití. To místu vdechuje zcela nový náboj a tvoří jeho nadčasovou hodnotu,“ přibližuje pozadí myšlenky vystavovat obrazy a sochy v domě Petr Hájek.



„Výstavní prostor v domu Radost je určitě specifický, ale díky tomu, že jsme vstupní halu přizpůsobili tomu, aby v ní mohly probíhat výstavy, jde o jasně definovaný prostor, který umožňuje hravou a dynamickou instalaci obrazů. Někteří autoři navíc tvoří díla již přímo pro toto místo a mohou tak dopředu s rozložením výstavního prostoru v Radosti počítat,“ dodává Hájek.

Výstavní prostor v domu Radost

Výstavy i po rekonstrukci



Dům nyní čeká plánovaná rekonstrukce, která má budově z roku 1934 vdechnout život, přizpůsobit ji potřebám 21. století a účelně ji začlenit do dynamicky se rozvíjející oblasti dolního Žižkova. „Jsem moc rád, že se nám spolupráce s The Chemistry osvědčila a máme pozitivní ohlasy i ze strany návštěvníků a nájemců. Obzvláště teď, kdy jsou všechny galerie vzhledem k opatřením zavřené, je o výstavy v domě Radost velký zájem. Dům je ale momentálně v nevyhovujícím technickém stavu, takže se moc těším, až pro umělecké aktivity vytvoříme lepší zázemí a budeme je do budoucna moci ještě rozšířit,“ vysvětluje jeden z majitelů domu Martin Louda.

Vnitřní světlo

Na pokračování výstav po rekonstrukci domu se umělecký kurátor pražské The Chemistry Gallery Petr Hájek těší. „V zahraničních metropolích fungují podobně velké a zajímavé domy jako kulturní společenská centra a konkrétně umění je skvělé oživení takového projektu,“ dodává.