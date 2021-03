3 tipy, jak přežít online výuku a něco se naučit

Online výuka je obtížná pro všechny zúčastněné strany. Pro studenty, učitele i rodiče. V tomto článku vám tedy poradíme, jak toto období přežít bez úhony.

Pro některé studenty to byl zprvu šok. Spousta z nich doufala, že se brzy všechno vrátí do normálu. To se ale nestalo. Online výuka je pořád nedílnou součástí dnešních dní a nevypadá to, že by se na tom mělo cokoliv měnit. Jak tedy přežít tuto bláznivou dobu, aniž byste se z toho zbláznili?

Žádný počítač, žádný problém

Zní to jako skvělá výmluva pro někoho, kdo se výuky účastnit nechce. Smysl tohoto nadpisu je ale úplně jiný. Všichni věděli, že se e-learning protáhne. Vyhradili proto finance na pomoc učitelům a nejchudším dětem. Školy například v létě dostaly 1,2 miliardy korun na nákup techniky pro případ dalšího lockdownu. Organizace jako Člověk v tísni zase na podporu vzdělávání vybrala 7,5 milionu korun. Pokud tedy nevíte, kam sáhnout, kontaktujte učitele nebo některou z organizací, které zajišťují pomoc.

Vytvořte si jasný plán

Online výuka není jako klasická docházka do školy. Chybí průhledná tabule, učitel i spolužáci ve třídě. I tak se tento šílený kolotoč dá zvládnout. Základem je dobrý plán. A to jak pro rodiče, tak pro děti. Je totiž dobré, aby si všichni zúčastnění vyjasnili svoje priority. Rodiče si například mohou vyčlenit nějaký ten čas na pomoc s úkoly, studenti zase vytvořit jasný plán plnění úkolů. Dobré je začínat stejně jako ve škole a úkoly plnit od nejtěžšího po nejlehčí.

Osobní prostor

Tvrdit, že dítě nepotřebuje svůj prostor, je naprostý nesmysl. Každý potřebuje občas vypnout. Platí to o rodičích i o dětech. Proto dbejte na to, abyste si neustále „nestáli za zadkem“. Lockdown i výuka z domova se lépe snáší, když si dokážete udělat čas pro sebe a necháte si dostatek prostoru. V opačném případě mohou přijít zbytečné hádky a nedorozumění. Nedělejte si tedy život těžší, než musí být.