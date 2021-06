Ahrend: každému čtvrtému přináší práce z domova zdravotní problémy

Před více než rokem musely dvě třetiny obyvatel přejít téměř ze dne na den na práci z domova. Aktuální průzkum ukázal, že Češi chtějí po překonání pandemie kombinovat práci z kanceláře s home office.

Podle společnosti Ahrend, světového lídra v oblasti kancelářského nábytku, tak přichází nová éra hybridní organizace práce a zaměstnavatelé se na ni musí připravit. Ahrend si proto nechal vypracovat průzkum zkoumající zkušenosti Čechů s prací z domova. Z něj mimo jiné vyplývá, že každý čtvrtý zaměstnanec u sebe při dlouhodobém působení na home office zpozoroval zdravotní problémy.

Pandemické restrikce se pomalu uvolňují a celý svět včetně České republiky hledá tzv. nový normální stav. Minulý rok významně zasáhl mimo jiné i do způsobu, jak tisíce Čechů pracují. Zatímco před pandemií pracovala z domu čas od času pouhá pětina Čechů, během pandemie toto číslo vzrostlo na 64 %. „Celý svět se téměř ze dne na den musel přizpůsobit nenadálé situaci. Nikdo však nečekal, že pandemie potrvá takovou dobu. Řada firem i jednotlivců nejspíš nechtěla investovat do patřičného vybavení domácích kanceláří pro případ, že by se celá situace během dvou měsíců přehnala. To se nestalo. Pandemie nám však otevřela dveře k inovacím a celý sektor se tak rychle posunul kupředu. Stojíme teď na prahu nové éry pracovního prostředí, jejíž podobu budeme všichni ovlivňovat,“ říká obchodní ředitel a člen představenstva firmy Ahrend CEE Petr Hampl.

Společnost Ahrend v průzkumu zmapovala, jak Češi na home office pracují a jak vypadá vybavení jejich domácích kanceláří. Mezi to přirozeně patří hlavně výpočetní technika. Dále však respondenti uvedli, že pracují jak na specializovaném kancelářském nábytku (33 %), tak také na běžném domácím vybavení včetně pohovky, nebo dokonce postele (32 %). Další specializované kusy nábytku, které mohou významně zpříjemnit dlouhé sezení u počítače, se objevovaly sporadicky. Například ergonomický, výškově nastavitelný stůl využívají pouze 3 % respondentů.

Kvalita a druh využívaného nábytku přitom mají přímý vliv na zdraví zaměstnanců. Každý čtvrtý Čech u sebe v průběhu home officů zaznamenal nějaký zdravotní problém. Nejčastěji si respondenti, kteří vykazovali nějaké obtíže, stěžovali na problémy se zády a páteří (67 %), každý druhý se pak potýkal s bolestí za krkem nebo přibral na váze. „Kvalita ergonomie je při kancelářské práci naprosto zásadní. Setkáváme se s tím dnes a denně, lidé nemají často ani vhodné základní vybavení domácího pracoviště. Typickými problémy jsou například nevyhovující židle bez bederní podpory, monitor umístěný v nesprávné výšce nebo špatné okolní světelné podmínky. Často si neuvědomujeme, že vliv na naši práci a soustředění má i dostatečné větrání místnosti nebo okolní hluk,“ říká Jan Mergl, obchodní ředitel Ahrend pro Česko a Polsko. Více než polovina respondentů uvedla, že jim nedostatečná kvalita nábytku a špatná ergonomie překáží v bezproblémové práci doma. Druhým nejčastěji zmiňovaným problémem je kvalita internetového připojení a dále pak rušivé faktory okolního prostředí, jako je nedostatek soukromí a přítomnost dětí či partnera/partnerky.



Třetina respondentů uvedla, že je zaměstnavatel již během pandemie podpořil nákupem či zapůjčením vhodného vybavení. Jednalo se nejčastěji o zápůjčky počítačů nebo laptopů (85 %). Další typy podpory se vyskytovaly ojediněle a konkrétně pracovní nábytek poskytuje či zapůjčuje pouze malá část firem – vhodnou ergonomickou židli používá díky svému zaměstnavateli 7 % respondentů, pracovní stůl pak jen 4 %.

Práce z domova má i za běžného (nepandemického) stavu nesporně celou řadu výhod. Respondenti průzkumu vyzdvihovali například větší flexibilitu práce (85 %) a možnost úspory času (82 %). Dále vítají home office i díky tomu, že mají více času na rodinu a domácí práce, mohou uspořit náklady a mají možnost pracovat z pohodlí domova, kde mají zázemí. Téměř dvě třetiny respondentů navíc nevidí problém v kontaminaci domácího prostředí prací. Na druhé straně se ukázalo, že lidem při home office zcela zásadně chybí potkávání s kolegy, komunikace a týmová spolupráce.



Práci z domova Češi neodmítají ani ji nepovažují za nutné zlo. Největší část respondentů chce v budoucnosti kombinovat práci z kanceláře s home office (42 %) a dalších 22 % by preferovalo co nejvyšší poměr dnů práce z domova. Pokračovat v ní odmítá pouze 8 % pracovníků, dalších 28 % takovou možnost akceptuje v případě potřeby.

Pandemie urychlila globální přechod na hybridní styl práce, který kombinuje výhody práce z centrálních kanceláří s prací z domova. „Výsledky průzkumu jasně potvrzují tento posun, který je potřeba přenést i do podoby samotných pracovišť. V Ahrendu této vizi blízké budoucnosti říkáme ‚Hybrid Working Community‘. Vyznačuje se hlavně tím, že na prvním místě stojí spokojenost každého jednotlivce. Zaměstnanci si budou moci organizovat vlastní styl práce. Každý si sám určí, kdy mu vyhovuje práce z pohodlí domova a kdy naopak preferuje socializaci s kolegy a úzkou spolupráci. Moderní firemní kanceláře se transformují z velkých otevřených prostor do menších specializovaných zón, současně je však potřeba podporovat i firemní sounáležitost mimo centrální kanceláře,“ uzavírá Petr Hampl.

Společnost Ahrend v rámci Hybrid Working Community nabízí řešení na míru potřebám firem i jejich zaměstnanců. Prioritou je možnost volného pohybu pracovníků mezi různými lokalitami, aby lidé mohli pracovat tam, kde jim to nejvíce vyhovuje a kde mají šanci odvést na konkrétním úkolu nejlepší výkon. Všechny tyto lokality jsou následně upraveny a vhodně vybaveny. Ahrend tak pomáhá firmám, aby jejich zaměstnanci mohli naplno využívat výhod všech způsobů práce. Nová éra pracovního prostředí bude totiž v první řadě právě o lidech. Více o Hybrid Working Community si můžete přečíst na www.ahrend.cz/hybrid-working-community.

O průzkumu

Průzkum zadaný společností Ahrend CEE realizovala agentura STEM/MARK. Sběr dat probíhal prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) v rámci internetového panelu. Průzkumu se zúčastnilo 510 respondentů z České republiky ve věku 16–65 let, kteří mají zkušenost s prací z domova. Sběr dat probíhal v polovině dubna 2021, tedy v době platnosti restriktivních pandemických opatření.

