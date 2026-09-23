AI umí napsat kód. Co se mají učit budoucí vývojáři?

AI mění způsob, jakým vzniká software, dokáže generovat části kódu, hledat chyby, vytvářet návrhy aplikací nebo pomáhat s rutinními úkoly. Pro uchazeče o vysokou školu to ale neznamená, že technologické obory ztrácejí smysl. Naopak. Pouze se mění to, co by se měl student během studia naučit.
„AI programuje již nějakou dobu a je čím dál lepší. Role softwarového vývojáře se tedy bezesporu bude měnit. Umělou inteligenci je potřeba kontrolovat, směřovat, dávat ji zadání, takže vývojáři nebudou lidé, kteří pouze kódují, ale spíše se budou posouvat výš jako softwaroví architekti, koordinátoři a řídit AI,“ říká Marek Beránek, CIO a vedoucí katedry informačních technologií Unicorn Vysoké školy.
AI zkracuje cestu k implementaci, ne k porozumění
Stále důležitější bude především schopnost představit si, co má výsledné řešení dělat, správně zadat problém a následně ověřit, zda vytvořený kód skutečně funguje. Technicky funkční výstup totiž ještě nemusí znamenat správné řešení. Právě tady se mění role vývojáře. Méně času může strávit samotným psaním rutinního kódu a více času věnovat návrhu, architektuře, práci s kontextem a rozhodování.
To ale neznamená, že znalost programování přestává být důležitá. Kdo nerozumí principům, jen obtížně pozná, že AI vytvořila chybný nebo zbytečně komplikovaný kód. Člověk také musí být schopen posoudit, jak jednotlivé části řešení zapadají do celého systému. Ivo Milota, odborník na softwarovou architekturu a pedagog Unicorn University, přirovnává výuku základních principů k autoškole. „Cílem není naučit se řídit konkrétní značku auta. Stejně tak i my učíme studenty principy. Naučte se základy, naučte se konstrukty a pochopte, jak se skládají věci dohromady. Když pak přijdete do praxe, naučíte se konkrétní technologii,“ popisuje.
Student potřebuje vlastní zkušenost
S nástupem AI vzniká ve vzdělávání určitý paradox. Nástroje mohou studentům výrazně usnadnit práci už od prvního dne. Pokud ale za ně AI vyřeší každý problém, mohou přijít o zkušenost, která je pro jejich budoucí práci zásadní. Důležitá je zkušenost s algoritmy, hledáním chyb, návrhem řešení i prací na projektu. Teprve na těchto základech může student AI využívat jako nástroj, který jeho práci zrychlí, nikoli jako černou skříňku, jejímuž výsledku bezvýhradně věří.
„Snažím se AI do výuky nezapojovat. Ne proto, že bych si myslel, že je to špatně, ale protože chci, aby si studenti věci vyzkoušeli sami. Je důležité, aby chápali, co dělají,“ popisuje Milota. Sám však AI při práci využívá, například pro rutinní kód, výstup ale vždy kontroluje.
Podle čeho tedy vysokou školu vybírat?
Pro uchazeče a jejich rodiče se tím mění otázka, na co se při výběru školy zaměřit. Nestačí sledovat, kolik programovacích jazyků se v konkrétním programu vyučuje nebo zda má škola samostatný předmět věnovaný AI.
Důležitější může být několik jiných kritérií. Učí škola principy a architekturu? Pracují studenti na skutečných projektech? Učí je lidé s praxí? Pracuje se s AI jako s běžným pracovním nástrojem? A získá student během studia zkušenost, která ho připraví na reálné prostředí?
Právě na praktickou zkušenost klade důraz Unicorn Vysoká škola. Studenti zde pracují na projektech s konkrétním výsledkem a výuka propojuje technologické znalosti s jejich praktickým využitím. Součástí bakalářského studia je také 550 hodin povinné odborné praxe.
V technologicky zaměřených oborech tak nejde jen o to naučit se dnešní nástroje. Technologie se budou dál měnit a nástroje, které jsou běžné dnes, mohou za několik let vypadat úplně jinak. Trvalejší hodnotu proto mají schopnosti, které umožní novým technologiím porozumět a správně je používat.
Unicorn Vysoká škola tento přístup staví na propojení základů s praxí a současnými technologiemi. V bakalářských programech nabízí zaměření na Softwarový vývoj a Umělou inteligenci, stejně jako Business Management, který propojuje technologie s fungováním firem a byznysu.
Budoucnost vývoje softwaru tak nemusí znamenat svět bez programátorů. Spíše půjde o svět, ve kterém bude samotné napsání kódu stále menší částí práce. O to větší hodnotu na pracovním trhu získají lidé, kteří dokážou pochopit problém, navrhnout řešení, řídit práci AI a převzít odpovědnost za výsledek.
Přihlášky do akademického roku 2026/2027 jsou otevřené do 31. 10. 2026.