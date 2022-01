Analytici XTB: Tržní výhled pro rok 2022

Analytici jednoho z největších brokerů v Evropě, XTB Online Trading, pro vás připravili podrobný report v PDF, který se zaměřuje právě na tržní výhled pro rok 2022. Můžete si ho stáhnout zdarma na této webové stránce. V článku níže naleznete jeho ochutnávku.

Která témata budou hýbat trhy a kterých budou plná média? Vybrali jsme pro vás ty nejžhavější, o kterých se dá téměř s jistotu říct, že nás budou provázet na (nejen) investiční cestě v roce 2022. Pojďme tedy na to!

NFT investice budoucnosti

Na první pohled mohou investice do digitálních aktiv vypadat jako šílenost. Podobně jako kryptoměny před 10 lety si však tzv. nifties mohou o pozornost žádat oprávněně. Investice do NFT znamená investici do digitálního vlastnictví, ať už se jedná o obrázek, video, předměty ve hrách, citát známé osobnosti nebo třeba i vašeho souseda. Proč by to někdo kupoval?

Situaci můžeme snadno přirovnat k investicím do standardního umění. Přestože v mnoha českých domácnostech visí na zdech Vitruviánský muž od Leonarda da Vinciho za pár korun, tak jeho originál obvykle vystavovaný v italských Benátkách má nevyčíslitelnou hodnotu. Digitální aktiva se kopírují snad ještě snadněji, ale nezpochybnitelný zápis v blockchainu určující originál i vlastníka mohou z těchto aktiv učinit skutečně sběratelské kousky. Digitální předmět může mít ve svém rodném listu také například zakódovánu automatickou destrukci, což z Banksyho skartovačky v obrazu Holčička s balónem dělá relikvii minulosti.

NFT už navíc poskytují pasivní příjem. Nakoupená aktiva typu bojovníků nebo pozemků v NFT hrách mohou být již dnes pronajímána ostatním hráčům, kteří jejich využíváním vydělávají, když to zrovna nedělá jejich majitel. Ano, zní to šíleně, ale svět investic se mění a kdo rychle pochopí nová pravidla, tak bude mít před ostatními náskok. Jaká jsou rizika? Většina digitálních aktiv jsou bezcenné cetky. Investice do NFT je třeba důkladně vybírat podobně jako v případě jakýchkoli jiných investic. Přesto musí investor počítat se značným rizikem!

Udržitelné investování

Důraz na ekologii vládne světu. Z ošklivého káčátka, které bylo ve finančním světě dlouhé roky bráno na milost, protože vypadalo dobře před veřejností, se stal regulérní investiční proud. Investoři dávají najevo, že nejen nejvyšší tržby a zisk jsou v jejich hledáčku. Problematiku řeší ESG investice, které směřují finance do oblastí s nejvyšším „udržitelným“ skóre v rámci dopadů na životní prostředí, sociálních aspektů či řízení. Pro koho tyto investice jsou? Hlavně pro ty, kterým jde o určitý vyšší užitek.

Nicméně i v případě ESG investic se dá spálit. Firmy s nejvyšším ESG ratingem mohou být značně rizikové a investičně nezajímavé. Problémem je také samotné stanovování ratingu, které nemusí být v souladu s realitou. Někteří ekonomové navíc namítají, že takto zaměřené investice nesplňují podmínku efektivní alokace kapitálu.

Avšak i zarytí odpůrci ESG musí dávat na tento trend pozor. Centrální banky, které jsou zároveň často významnými investory, se na zelené investice začínají zaměřovat. Evropská centrální banka si v polovině roku vytvořila prostor k preferenčnímu nákupu cenných papírů, které budou splňovat vysoká ESG kritéria. A pokud nové peníze poplynou primárně do ESG aktiv, tak v této oblasti můžeme očekávat vyšší růst cen než na zbytku trhu.

Inflace

Nárůst inflace patřil k hlavním tématům roku 2021. Cenový růst byl dlouhou dobu vysvětlován spíše technickými dočasnými faktory, ať už to byla nízká srovnávací základna minulého roku nebo problematika dodavatelsko – odběratelských řetězců. Ke konci roku se však začalo ukazovat, že slovo „dočasná“ by se mohlo změnit na „dlouhodobá“. Podobně to začaly vidět centrální banky v čele s americkým Fedem, kde došlo k posunu názoru během pár listopadových týdnů.

Je otázkou, jak se bude situace vyvíjet v roce příštím. Už však existují signály, že vrchol cenového růstu je stále před námi. Mezi nejdůležitější výrazně rostoucí indexy spotřebitelských cen. V listopadu zaznamenali v USA nejvyšší inflaci za posledních 39 let. Příliš velké naděje do budoucna nedávají indexy cen výrobců, které na podzim akcelerovaly a v mnoha zemích výrazně převyšují nárůsty indexů spotřebitelských cen. V Česku se výrobci potýkají s přibližně desetinovým nárůstem, ale ještě vyšší úrovně vykazují producenti v Německu, Rakousku nebo Polsku. Dá se očekávat, že většinu zvýšených nákladů budou výrobci muset přenést na spotřebitele.

Ve vyšších cenách se navíc ještě plně neprojevily dopady skokového zdražení energií, které navíc v závěru roku opět nabralo na tempu. A na růst cen bude tlačit také napjatý trh práce, který tlačí na růst mezd. Cenový růst by naopak mohlo přibrzdit utahování měnové politiky centrálních bank a také nevýrazný růst některých velkých ekonomik.

Akciové trhy

Kdo se začal zajímat o finanční trhy až po koronavirovém propadu, může si připadat jako nepřekonatelný investor. Extrémní nárůst cen akcií v roce 2020 měl v roce 2021 skvělé pokračování, kdy akciové indexy přidaly další desítky procent. Na čelo růstu se postavily technologie, kde dominovaly mediálně známé společnosti jako Tesla, Amazon nebo Netflix. Vzestupu pomohl silný hospodářských růst, monetární expanze centrálních bank a štědré vlády, které díky levným penězům začaly rozhazovat tak, jako by zítřek už neměl nastat. Každá párty má ale svůj konec. Doba štědré podpory se blíží ke konci a bude třeba skládat účty.

Udrží akciové indexy své vysoké úrovně? Tržní prostředí se v posledních letech výrazně změnilo. Kromě převahy pasivního investování se do investování stále více zapojují malí obchodníci. Rizikem je také rostoucí objem dluhu, který investoři využívají ke vstupu do pozic. Zmíněné faktory mohou být zdrojem potenciálně vysoké volatility, který by mohla zvýraznit dopad negativního vývoje na trzích. Společnosti budou muset v následujících čtvrtletích potvrdit své vysoké valuace hospodářskými výsledky, protože příliv nové likvidity bude slábnout. Pokud se jim to nepodaří, tak vyznavači strategie „buy the dip“ budou mít po dlouhé době příležitost nakoupit s pořádnou slevou.

Úrokové sazby v Česku

Česká národní banka zvýšila na počátku listopadu 2021 úrokové sazby o nevídaných 125 bazických bodů na 2,75 %. Zároveň jsme se dozvěděli, že se nejedná o zvýšení poslední a další kola můžeme čekat na následujících zasedáních. Guvernér Jiří Rusnok ale už na konci listopadu přišel s informací, že růst úroků není hotová věc. Guvernér pravděpodobně reagoval na příznaky zpomalující ekonomiky a rostoucí rizika šíření koronaviru. Prosincové vyjádření guvernéra se však opět jasně postavilo za růst sazeb. Názorový posun tam a zpět během několika týdnů dává tušit, že jakékoliv dlouhodobé předpovědi vývoje sazeb nemají příliš smysl. Hlavním cílen ČNB je péče o cenovou stabilitu, přičemž index spotřebitelských cen by se měl pohybovat v tolerančním pásmu 1 – 3 % se středovou dvouprocentní úrovní. Pokud budeme svědky návratu směrem k této úrovni, tak by to už s růstem sazeb nemělo být tak žhavé. Aktuální prognóza počítá s průměrnou meziroční inflací v Česku v roce 2022 na úrovni 5,6 %. Inflace by měla vrcholit v prvním kvartálu 2022 v blízkosti 7% úrovně.

Život s koronavirem

Příchod koronaviru ovlivnil život celé společnosti. Takřka všichni jsme byli nuceni velmi rychle změnit své chování a přizpůsobit se. To co nám na naší mikroúrovni nemusí přijít tak zásadní, tak z makro pohledu došlo k zásadním změnám. Covid-19 spustil exodus zaměstnanců z kanceláří a už nyní je jasné, že ve stejných počtech se zpět nikdy nevrátí. Homeoffice ovlivnil také dopravu. Pozitivní efekt menší potřeby přesunu kalí fakt, že více lidí má potřebu jezdit osobními vozidly kvůli strachu z nákazy. Díky službám jako Rohlík nebo Košík se však méně lidí musí dopravovat za nákupy. A čím dál tím více se šíří také dovážka nepotravinářského zboží. Vrátí se život po koronaviru do starých kolejí? To nikdo nemůže vědět jistě, nicméně to je velmi nepravděpodobné. Přežijí však jen takové novinky, které budou dávat smysl i v dobách bezrouškových. A i když to není otázka roku 2022, tak vizionáři nás už připravují na přesun lidské aktivity do kyberprostoru, kde se budeme moci bavit i pracovat. Metaverse od společnosti Meta může být pouhým začátkem. Řekněme si na rovinu, že takový prostor by nás Covid-19 mohl zbavit jednou pro vždy.

