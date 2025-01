Aplikace OKsystem pomůže s orientací v pavilonu i s rezervacemi

OKsystem je přední česká softwarová společnost s mezinárodní působností, která od roku 1990 drží krok s vývojem technologií a zaujímá významnou pozici na českém IT trhu. Vyvíjí software na zakázku pro firmy i do veřejné správy. Nabízí produkty a služby, mezi nejvýznamnější patří personální systém OKbase a aplikace Checkbot pro monitoring průmyslových robotů. Pod hlavičkou OKškolení provozuje jedno z největších školicích center pro IT profesionály a vývojáře v ČR. Produkty společnosti jsou inovativní, moderní, spolehlivé a bezpečné.