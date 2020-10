Banku v mobilu používá již 950 tisíc klientů České spořitelny

Mobilní bankovnictví George se stává stále oblíbenější mezi klienty České spořitelny.

Roste nejen počet uživatelů, kteří se do banky v mobilu přihlašují a kontrolují zůstatek na svém účtu, ale i těch, kteří v něm pravidelně spravují své finance, zadávají platby nebo si aktivují slevový program Moneyback a získávají odměny za platby kartou u nejrůznějších obchodních partnerů.

Počet uživatelů mobilního bankovnictví George meziročně vzrostl z 750 tisíc na současných 950 tisíc, což je nárůst o více než čtvrtinu.

Tempo růstu nových klientů George v mobilu se meziročně zdvojnásobilo;

Polovina klientů mobilního bankovnictví George se do aplikace přihlašuje takřka denně (27x do měsíce);

Počet transakcí zadaných v mobilu se meziročně zvýšil o 50 %; objem platebních transakcí dokonce vzrostl o 72 %;

George je nejvyužívanější bankovní aplikací na trhu, jak z pohledu počtu uživatelů, tak objemu transakcí.

„George v mobilu je nejen pomocníkem pro vyřizování transakčních a servisních požadavků, ale umožňuje také pohodlně spravovat řadu produktů jako půjčky, pojištění, investice či debetní a kreditní karty. Navíc v něm klient může získávat slevy a peníze zpět na účet za platby kartou u obchodníků nebo se třeba díky ověřenému volání rychle spojit s klientským centrem,” říká Filip Zeman, šéf digitálního bankovnictví České spořitelny a dodává: „V kombinaci s aplikací George klíč je zárukou jednoduchého, rychlého a bezpečného způsobu přihlašování do digitálního bankovnictví a potvrzování plateb na internetu bez nutnosti složitého přepisování SMS kódů.”

Každý týden se do mobilního bankovnictví George přihlašuje pravidelně přes 800 tisíc klientů, to je téměř o třetinu více než před rokem. Zároveň polovina ze všech klientů mobilního bankovnictví se do aplikace přihlašuje prakticky denně (více než 27x do měsíce). Výrazně roste i počet transakcí, které klienti v mobilu zadají. Loni v září byl celkový počet zadaných transakcí z mobilního George mírně přes 2 miliony, letos v září toto číslo vzrostlo o více než 50 % na 3,2 milionu. Ještě výrazněji vzrostl objem transakcí, které klienti zadají ze svého mobilu. Meziročně v září objem transakcí vzrostl o 72 %, tedy z 10,2 na 17,7 miliardy korun.

Klienti České spořitelny si rovněž oblíbili bezkontaktní platby u obchodníků pomocí aplikací jako Google Pay a Apple Pay. V současné době klienti Spořitelny již ztokenizovali přes 340 tisíc platebních karet. Nejvíce klienti při placení v obchodě využívají službu Apple Pay (184 tisíc tokenizovaných karet), následuje Google Pay (téměř 150 tisíc tokenizovaných karet), zbývající počet tvoří Garmin Pay a Fitbit Pay. Službu Google Pay si navíc klienti mohou snadno aktivovat přímo v mobilní aplikaci George.