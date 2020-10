Bazén řízený přes mobil? I to je možné

Dnešní doba přináší celou řadu úžasných vymožeností. Jednou z nich je i řídicí systém, díky kterému budete moct ovládat váš bazén s pomocí mobilního telefonu.

Špičkový řídicí systém

Asin Aqua Net patří mezi jedničky na trhu v oblasti bazénových řídicích systémů. Nabízí totiž dostatečný výkon pro domácí bazény za přijatelnou cenu. V obchodech ho pořídíte v rozmezí 40 - 60 tisíc. Což je za zařízení, které zvládne obsloužit až 250 m³ vody, opravdu dobrá cena. Asin Aqua Net funguje jako většina kvalitních řídicích systémů. Jeho hlavním úkolem je starat se o kvalitu vody. Aby se o ni mohl postarat, potřebuje nejdřív kvalitní informace. A ty získává s pomocí sond.

Systém pak na základě dat reguluje pH a plynule dávkuje zvolené množství bazénové dezinfekce. pH v bazénu je automaticky udržováno na požadované hodnotě a jeho měření probíhá v pravidelných intervalech díky speciální pH sondě. Ta udržuje v obraze nejen celý systém, ale i vás. Informace o stavu bazénu si totiž můžete jednoduše zjistit z pohodlí vašeho mobilního telefonu.

Řízení s pomocí mobilní aplikace

Informace z vašeho bazénu získáte díky aplikaci iPool Live. Jedná se o aplikaci, která je zdarma dostupná na Androidu a iOS. Stačí si ji stáhnout na příslušných obchodech a užívat si jejich služeb. Po propojení řídicího systému s aplikací uvidíte veškerá data, která umí systém měřit. Jde především o aktuální hodnoty pH, jejich průměr, nejvyšší a nejnižší hodnotu v daném dni. Kontroluje také přítomnost chloru a dalších dezinfekčních látek, které případně doplní.

Aplikaci propojenou s Asin Aqua Net můžete nechat odvést veškerou práci za vás. Stačí si nastavit upozornění pro případ, že by začaly docházet potřebné kapaliny. V iPool Live následně zjistíte, co je potřeba doplnit, a potřebné kapaliny nalijete do nádrží systému. O zbytek už se postará Asin Aqua Net společně s mobilní aplikací a sondami.