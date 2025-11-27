Bezhotovostní Expo: efektivnější platby, spokojení návštěvníci

Asociace provedla průzkum účinnosti plně bezhotovostních platebních systémů na Expo. Na výstavě přijímalo 235 obchodů na místě 73 platební značky, což je nejvyšší počet v Japonsku. To umožnilo zavedení prvního plně bezhotovostního Expo v historii světových výstav. Výsledky průzkumu ukazují, že spokojenost návštěvníků přesáhla 90 procent a provoz obchodů byl efektivnější, protože čas strávený úkoly souvisejícími s platbami se zkrátil přibližně na desetinu času potřebného pro platby v hotovosti.
To ukazuje, že bezhotovostní platební systém významně přispěl k příjemnému zážitku návštěvníků a hladkému provozu obchodů. Dále byly zaznamenány známky změny chování v celé společnosti, jako například zvýšená ochota návštěvníků používat bezhotovostní metody v každodenním životě. Tyto výsledky představují významný úspěch v rozvoji bezhotovostní společnosti v Japonsku.
Na Expo 2025 v Ósace bylo celé místo konání prezentováno jako „Laboratoř pro budoucí společnost“. Po dobu 184 dny bylo Expo poprvé v historii světových výstav zcela bezhotovostní a nepřijímalo hotovost. Přestože akce přivítala přibližně 29 milionů návštěvníků, během jeho trvání nenastalo žádné systémové selhání ani jiné problémy. 235 obchodů přijímalo 73 platební značky, což je nejvyšší počet v Japonsku.
Kromě toho byly před zahájením Expa provedeny ve spolupráci s firmami a průmyslovými organizacemi zabývajícími se bezhotovostními platbami celostátní osvětové aktivity s cílem podpořit porozumění návštěvníků a zajistit hladký bezhotovostní provoz během výstavy.
Díky nabídce různých platebních metod a důkladné propagaci nebyly ze strany návštěvníků zaznamenány žádné významné stížnosti na to, že areál výstavy byl zcela bezhotovostní. Ve srovnání s okolím areálu výstavy byl podíl plateb pomocí kódů a elektronických peněz vyšší. Bezhotovostní platby v areálu výstavy, včetně těchto platebních metod, se ukázaly jako uživatelsky přívětivé i pro lidi, kteří běžně bezhotovostní platby nepoužívají. Více než 90 procent návštěvníků vyjádřilo záměr pokračovat v používání bezhotovostních plateb v každodenním životě i v budoucnu.
To je významné, protože se potvrdilo, že v Japonsku, které je často považováno za společnost založenou na hotovosti, je možné vytvořit základ pro to, aby spotřebitelé, včetně seniorů, přijali zcela bezhotovostní systém, pokud je k dispozici pohodlné prostředí.
Byla znovu potvrzena významnost zavedení plně bezhotovostního systému pro obchody. Více než 90 procent obchodů uvedlo, že zavedení plně bezhotovostních plateb zlepšilo efektivitu, včetně snížení provozní zátěže spojené se správou hotovosti a snížení rizik spojených s manipulací s hotovostí. Ve srovnání s obchody s konvenčními systémy správy hotovosti se celkový čas potřebný na úkoly související s platbami zkrátil přibližně na desetinu. Čas na jednu transakci u pokladny se zmenšil zhruba na polovinu.
Toto zkrácení doby transakce zlepšilo obrat obchodu, což je zvláště výhodné při velkých akcích, které přitahují velké množství lidí. Navíc více než 70 procent obchodů odpovědělo, že chce i v budoucnu pokračovat v zavádění bezhotovostních platebních systémů.
Vzhledem k těmto výhodám by zkušenost s úplným přechodem na bezhotovostní platby při velkých akcích mohla vést k zavedení bezhotovostních systémů v dalších obchodech. Bezhotovostní iniciativy při velkých akcích a na podobných místech by proto mohly být klíčovým opatřením pro podporu bezhotovostních plateb.
Autor: Igor Záruba