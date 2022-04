Bitva o šampiona polotěžké váhy se blíží. Jak se připravuje Jiří Procházka?

Jiřího Procházku čeká nejdůležitější zápas v jeho kariéře. S Brazilcem Gloverem Teixeirou se utká o titul šampiona UFC. To se zatím žádnému Čechovi nepodařilo. Rodák z Hostěradic si titulový zápas rozhodně zasloužil. Do UFC přicházel jako šampion japonské organizace Rizin a ve svém prvním zápase za oceánem si poradil s nepříjemným Volkanem Oezdemirem. Ve druhém zápase zas uchvátil fanoušky tvrdým KO loktem, kterým vyřídil Dominicka Reyese. Dvě velké výhry před limitem nad těžkými soupeři posunuly našeho borce na druhé místo žebříčku polotěžkých vah. Specifický a velmi účinný box v postoji vysloužil již dříve Procházkovi přezdívku BJP a američtí fanoušci si zábavné zápasy nemohli vynachválit. Původně se počítalo s tím, že si to Procházka o pás rozdá s polským šampionem Janem Blachowiczem. Ten ale v říjnu minulého roku přišel v Abú Dhabí na UFC 267 překvapivě o titul šampiona na úkor dvaačtyřicetiletého Brazilce Glovera Teixeiry. Vysoký věk, výdrž a skromnost novopečeného šampiona obletěly celý svět. Škrcení ve druhém kole a odklepání Jana Blachowicze dopsalo Brazilcův neuvěřitelný příběh. Na Jirkovi teď je, aby mu v pohádce napsal poslední kapitolu.

Teixiera bude nebezpečný hlavně na zemi, kde ukončil i Blachowicze a kde má doslova smrtící techniku. Na jeho straně budou i zkušenosti. Naopak Procházkovy přednosti budou v postoji, výbušnosti a pohyblivosti. Své si s ním užili i tuzemští borci Michal Martínek a Miloš Petrášek, kteří se na sociálních sítích pochlubili pomlácenými obličeji po sparinzích s Procházkou v brněnském Jetsaamgymu. Jirka už nyní vypadá ve výborné formě a kromě silných úderů připravuje i svou samurajskou mysl na cestu za úspěchem. Podle kurzové nabídky Fortuny půjde Procházka do zápasu jako mírný favorit. Teixeira ale dokázal ukončit Blachowicze, který byl předtím pět zápasů v řadě neporažen, takže ho není radno podceňovat. Zajímavý kurz je vypsaný i na ukončení před limitem, kde oba borci většinu svých zápasů finišují.

Čas zápasu je zatím nejistý. Konání v Singapuru samozřejmě nahrává variantě, že se zápas uskuteční v našich večerních hodinách, ale nedávno se vyskytla spekulace, že se turnaj přizpůsobí časovému posunu v USA a tím pádem by došlo k boji okolo čtvrté ranní. Nic není zatím oficiálně potvrzeno a nezbývá než doufat, že se dočkáme okolo desáté večer. V případě Procházkovy výhry, ho čeká plno zájemců. O zápas se hlásí Jan Blachowicz, neustále popichující Aleksandar Rakic nebo o dvě váhovky nižší kometa Khamzat Chimaev, se kterým Jirka v minulosti spároval. Evropští fanoušci navíc stále doufají, že případná titulová bitva s Blachowiczem by se mohla uskutečnit v Česku nebo Polsku. To ale opravdu předbíháme, nejprve si Jiří Procházka bude muset poradit s brazilským králem polotěžké váhy v Singapuru.

