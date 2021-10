Blíže digitalizaci: Komerční banka propojila své firemní karty s Fidoo

Jak aplikace Fidoo funguje?

Služba umožňuje zaplatit kartou Fidoo nebo firemní kartou KB jakýkoli výdaj a vyfotit účtenku fotoaparátem chytrého telefonu. Výdaj je pak v systému digitálně schválen nadřízeným a přes propojení do účetního systému dojde ke kompletnímu zaúčtování. V případě služebních cest se do vyúčtování zařadí i výdaje za stravné, zálohy za ubytování či letenky a jízdné. Aplikace pak vše automaticky spočítá a přenese data přímo do účetního softwaru.