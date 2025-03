Brněnská zoo bude mít novou expozici v přírodě vyhynulého jelena milu

V současném stavu rapidně mizející biodiverzity, masivního vymírání druhů a nastupující klimatické krize je úkolem zoologických zahrad nejen budovat důstojné prostředí pro chovaná zvířata, ale také inspirovat veřejnost k aktivní ochraně přírody.

Jedním ze zásadních investic z nové strategie je projekt financovaný z evropského fondu Interreg Slovensko-Česko s názvem Archa jménem zoo. Jeho hlavními cíli jsou ochrana lokální biodiverzity v příhraničních oblastech ČR a SROV a formou aktivit pro širokou veřejnost zvýšit informovanost o těchto tématech. Na konkrétních příkladech ochrany biodiverzity volně žijících ptáků, jelena milu a okáče skalního bude možné prezentovat, jak málo stačí k tomu, aby některý druh vyhynul, kolik úsilí vyžaduje chov zvířat v lidské péči a jak náročné je vrátit již vyhynulý druh zpět do přírody.

Partnery tohoto projektu jsou kromě Zoo Brno také Národná zoologická záhrada Bojnice a Český svaz ochránců přírody Hradec Králové. Výsledkem bude nová expozice jelena milu, rozlétávací voliéra v Zoo Bojnice a pokus o návrat okáče skalního do přírody. Brněnská expozice pro jelena milu, což je druh, který byl zachráněný před vyhynutím právě díky zoologickým zahradám, pomůže zachovat populaci tohoto druhu v lidské péči a zároveň přispěje osvětovými aktivitami k porozumění problému vymírání druhů. Expozice bude koncipována moderním způsobem respektujícím potřeby chovaného druhu. Zároveň bude pro návštěvníky interaktivní a velmi atraktivní. Návštěvníci budou mít možnost pozorovat přirozené chování jelenů. Nové vyhlídky a vhledy do expozice umožní nerušené pozorování zvířat, a to i zblízka.

Důležitou součástí budou vzdělávací prvky přibližující život druhu v přírodě, následný úbytek a lov i záchranu před vyhubením v zoologických zahradách. Expozice bude doplněna ukázkou různých druhů paroží i rohů a také realistickou plastikou jelena milu, která bude sloužit jako fotopoint. Na vyhlídce bude zakomponovaný dalekohled na detailnější pozorování jelenů a jiných živočichů. Výběh bude obsahovat zasakovací zóny a velké jezírko, díky tomu bude podpořena také biodiverzita ptačích druhů, kterou budou moci návštěvníci dalekohledem pozorovat. Samozřejmou součástí expozice budou vzdělávací panely, které budou představovat příběhy dalších modelových druhů projektu. Díky novému výběhu bude možné chovat větší skupinu jelenů s větší genetickou variabilitou, která je v chovu zvířat nutná. Expozice bude mít pozitivní dopad na vnímání návštěvníků, kteří budou vtaženi do života jelenů, jejich prostředí i nevšedního příběhu přežití.

Účelem je, aby si uvědomili křehkou rovnováhu mezi přežitím a vyhynutím druhu v přírodě a také význam jejich vlastních malých činů, které mohou k zachování biodiverzity udělat. Jelen milu je druh na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN (Mezinárodní unie ochrany přírody) veden jako vyhubený ve volné přírodě. Jeho přirozeným prostředím původně byly mokřady a bažinaté oblasti východní Číny a vyhuben byl kvůli ztrátě životního prostředí, ale zejména vlivem přímého lovu člověkem.