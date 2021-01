Budějovický Budvar: národní pivovar je plně v českých rukách

Ředitel pivovaru Petr Dvořák se snaží tradiční českou značku inovovat, aby lépe obstála v ostré konkurenci. Spolupráce s řemeslnými pivovary, hořký ležák Budvar 33, nové etikety, růst na domácím trhu. Budějovický Budvar začíná v pivním světě budit pozornost.

Pivovar Budějovický Budvar je posledním národním podnikem. Proč by podle vás měl stát vlastnit pivovar? Není to přežitek?

Má to svoje historické a známkoprávní důvody. Pro mě je to naopak zajímavý a pozitivní aspekt Budějovického Budvaru. Raději než o národním podniku mluvím o národním pivovaru. Budvar je pivovar, který v podstatě vlastní každý z nás, má 10 milionů akcionářů. A to je obrovský závazek, od kterého se odvíjí role, které si myslím, že by měl Budvar jako národní pivovar zastávat.



Jaké role to podle vás jsou?

Zaprvé by měl pečovat a rozvíjet pivní kulturu v České republice. A zadruhé, protože je Budvar velmi silně exportně orientovaný, by měl také dělat českému pivu dobré jméno ve světě. Naše pivní styly, ať už plzeňský, nebo budějovický, kopírují pivovary po celém světě.



Jak se daří národnímu pivovaru v době koronaviru?

Když se podíváme, co se děje v jiných oborech, jsme na tom i přes všechny komplikace zatím velmi dobře. Největší ztrátu nám samozřejmě dělají gastro provozy, ale třeba i zavřené návštěvnické centrum pivovaru, které ročně navštíví desítky tisíc lidí. I přes to všechno za loňský rok čekáme podobné tržby jako v roce 2019. Velký úspěch jsme zaznamenali i na domácím trhu, z toho mám velkou radost.



Na domácí trh jste loni uvedli nový ležák Budvar 33, je i on součástí vámi zmiňovaného domácího úspěchu?

Rozhodně! Je to první hořký ležák z našeho pivovaru. Má 33 jednotek hořkosti, což je například ve srovnání s naším ležákem Budweiser Budvar Original o 11 jednotek hořkosti více. Novinku jsme uvařili už v roce 2019, ale pouze do hospod. Postupně se ukazovalo, že lidem chutná. Dostávali jsme velmi dobrou zpětnou vazbu. Díky Budvaru 33 se mnoha zákazníkům otevřela k našim pivům nová cesta. I proto jsme se rozhodli pro jeho balenou verzi, tu jsme uvedli na trh právě v loňském roce a obchodní čísla jsou velmi zajímavá.



Nešlo si nevšimnout, že se nedávno změnily také etikety všech vašich jednotlivých piv. Co vás k tomu vedlo?

Situace se na pivním trhu v posledních letech dynamicky vyvíjí. Především díky vzrůstající oblibě malých řemeslných pivovarů se výrazně mění celý pivní svět a i my na to reagujeme v naší dlouhodobé strategii. Etikety svých piv Budvar nezměnil od roku 2014, navíc už nereflektovaly změnu vize Budějovického Budvaru jako národního pivovaru a nových značek v našem portfoliu. Od mezinárodních názvů jako například B:dark jsme se vrátili k českému Budvar – Budvar Tmavý ležák, Budvar 33, Budvar Nealko a tak dále.



Zmínil jste řemeslné pivovary. V Budvaru jste navázali spolupráci s některými malými, pivo jste například uvařili společně se šesti vybranými minipivovary. Uvaříte ale sami nějaké vlastní speciální pivo?

Naše filosofie je, že jsme odborníci na ležáky, které v naší produkci tvoří přes 70 procent, a chceme rozvíjet spíše tuto část našeho byznysu. V případě jiných kategorií jsme si řekli, že půjdeme především cestou spolupráce a spojíme se s experty na mimo-ležácké kategorie. Uvařili jsme společně se šesticí minipivovarů limitovanou edici Sedm spolčených, s pražským Cobolisem Společné z Budvaru, které máme už standardně v portfoliu jako hořkou desítku RED X. Minipivovary mají navíc místo na pípách v našich hospodách.





V čele pivovaru jste už čtyři roky. Pod vašima rukama prošel Budvar za relativně krátkou dobu mnoha změnami. Úspěšnými?

To musí posoudit jiní. Ale podle zpětné vazby z trhu i rostoucího tržního podílu mám pocit, že ano. Dostáváme Budvar víc do povědomí, daří se nám ho prezentovat jako pivo, které zná svět, ale patří i do české pivní kultury. Daří se naší vlajkové lodi Budweiser Budvar Original, desítce i novinkám, jako je už zmiňovaný Budvar 33. Máme ještě určitě velký kus cesty před sebou, ale z tohoto pohledu si myslím, že jsme na dobré cestě.





Petr Dvořák (45)



Do Budvaru nastoupil před čtyřmi lety. Rodák z Liberce vystudoval Fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově. Pracoval jako manažer značky Staropramen, následně v Pivovarech Staropramen vedl marketing. Před svým působením v Budvaru byl sedm let v Londýně mezinárodním ředitelem značky Pilsner Urquell ve společnosti SABMiller. V současné době žije v Českém Krumlově. Je ženatý a má dvě děti.



