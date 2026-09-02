Cardiff Academy reaguje na nové požadavky trhu: vzdělávání pro praxi

Komerční sdělení
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Cardiff Academy reaguje na nové požadavky trhu: vzdělávání pro praxi | foto: CARDIFF ACADEMY SE

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Svět práce se mění a s ním také způsob, jakým lidé přistupují ke vzdělávání. Odborné znalosti dnes není nutné získávat pouze na začátku kariéry. Mnoho profesionálů se ke studiu vrací ve chvíli, kdy chtějí převzít větší odpovědnost, rozšířit svou odbornost nebo získat nové kompetence.

Právě na tuto potřebu se zaměřuje Cardiff Academy, která nabízí profesně orientované programy BBA, MBA, LLM a DBA v režimu 100% online studia.

Výhodou online formy je především možnost propojit vzdělávání s pracovním a osobním životem. Studenti se mohou ke studijním materiálům vracet podle svých časových možností a studovat odkudkoliv. Součástí studijního zázemí jsou online materiály, e-learning, online knihovna, konzultace s lektory a podpora studijního oddělení.

Jednotlivé programy přitom odpovídají různým potřebám a zkušenostem. BBA představuje možnost, jak získat základní orientaci v managementu a podnikání, osvojit si odbornou terminologii a vytvořit si širší základ pro další profesní rozvoj. Studium BBA může být vhodné pro absolventy i zaměstnance, kteří chtějí své dosavadní zkušenosti doplnit systematickým vzděláním.

MBA se soustředí na manažerské znalosti, praktické dovednosti a leadership. Studium MBA je spojeno s tématy, která mají využití v každodenní profesní praxi, a může být cestou pro ty, kteří se pohybují v managementu nebo se na manažerskou roli připravují.

Odlišné zaměření nabízí LLM. Program je určen k rozšíření právního povědomí a prohloubení znalostí v jednotlivých oblastech práva. Cardiff Academy aktuálně nabízí také specializaci LLM Veřejné právo, která umožňuje věnovat větší pozornost problematice veřejného práva. Studium LLM tak může rozšířit odborný základ profesionálů, kteří právní otázky řeší v rámci své práce.

Na nejvyšší úroveň profesního rozvoje v nabídce navazuje DBA, který je určen především zkušeným manažerům, podnikatelům a vrcholovým vedoucím pracovníkům. Studium DBA se zaměřuje na další rozvoj strategických a manažerských kompetencí a na témata spojená s řízením a rozhodováním na vyšší úrovni.

Společným jmenovatelem všech programů je snaha propojit vzdělávání s praktickým využitím. Manažerské vzdělávání tak nemusí být pouze otázkou získání nového titulu, ale především příležitostí rozšířit znalosti, zdokonalit dovednosti, rozvíjet kritické myšlení a získat nový pohled na vlastní profesní oblast.

Cardiff Academy díky šíři nabídky umožňuje zvolit vzdělávací cestu podle předchozího vzdělání, pracovních zkušeností a individuálních profesních cílů. BBA, MBA, LLM i DBA tak představují různé možnosti, jak na své dosavadní znalosti navázat a dále je rozvíjet prostřednictvím flexibilního online studia.

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