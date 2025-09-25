Čech zaujal svět financí: z tradera milionářem za tři měsíce

Michal Król, sedmadvacetiletý trader z Česka, dokázal během tří měsíců proměnit 310 tisíc eur v kapitál přesahující milion. Nyní zakládá firmu Dolvero, která chce financovat jen disciplinované obchodníky a změnit přístup k prop tradingu.

Čech zaujal svět financí: z tradera milionářem za tři měsíce | foto: infinitygarden.cz

Trading na finančních trzích bývá často prezentován jako rychlá cesta k bohatství. Realita je však od pozlátka sociálních sítí na hony vzdálená. Dokazuje to příběh Michala Króla, mladého českého tradera, který místo efektních videí přináší ověřitelné výsledky. V průběhu tří měsíců zvýšil svůj kapitál z 310 000 € na více než 1 milion €, a to vše veřejně a transparentně, s ověřením prostřednictvím platformy MyFXBook.

Król se zaměřuje na obchodování zlata (XAU/USD) – trh, který láká svou volatilitou, ale zároveň odrazuje vysokým rizikem. S využitím institucionální analýzy, order flow a Fibonacci zón ukazuje, že i v tak náročném prostředí lze dosahovat stabilních výsledků. Podle něj je klíčová disciplína a důsledný obchodní plán: „Trading je spíš maraton než sprint. Bez systému a mentální odolnosti je šance na dlouhodobý úspěch mizivá.“

Vzdělávání a komunita TipsOnPips

Kromě vlastního obchodování vede Michal i komunitu TipsOnPips, kde se denně sdílí tržní analýzy, obchodní plány a komentáře k aktuálním situacím na trzích. Členové získávají přístup k jeho reálným obchodům včetně vysvětlení, proč a jak byly otevřeny. Hlavním cílem je naučit tradery samostatně myslet, ne slepě kopírovat.

Dolvero: Prop firma s jiným přístupem

Dalším projektem, do kterého se Król pouští, je prop trading společnost Dolvero. Ta startuje 1. září 2025 a má fungovat na odlišném modelu než většina konkurence – vydělávat bude pouze tehdy, pokud vydělávají její obchodníci. Žádné tradiční vstupní poplatky, férové podmínky a výplata 85–90 % z dosaženého zisku pro tradera.

Součástí bude i AI risk engine, který sleduje nejen výsledky, ale i způsob obchodování. Pokud trader ztrácí, ale drží se plánu, systém mu poskytne podporu a mentoring. Pokud se chová spíše jako hazardér, AI omezí jeho riziko.

Odhalování reality tradingu

Król zároveň otevřeně mluví o tom, proč většina začínajících obchodníků končí neúspěchem – chybí jim plán, statistika a emoční disciplína. Sociální sítě podle něj tuto situaci zhoršují, protože propagují iluzi rychlého zbohatnutí místo dlouhodobého budování dovedností.

Podle něj skutečný trading není o pozlátku, ale o každodenní práci, analýze a schopnosti vytrvat i v horších obdobích. „Není důležité vyhrát jeden velký obchod. Důležité je, aby váš účet přežil i další měsíc,“ dodává.

Dolvero tak chce vnést do prop tradingu transparentnost a lidský přístup. Pokud se myšlenka, že firma uspěje jen tehdy, když uspěje trader, uchytí, může to být signál začátku změn na evropském trhu financování obchodníků.

