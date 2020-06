Čerstvý vzduch v autě aneb praktické ofuky

Cesty v autě s vydýchaným vzduchem nemusí být vůbec příjemné. Zejména děti a citlivější osoby mohou ve špatně větraném autě trpět bolestmi hlavy, nevolností nebo zvracením. Klimatizace navíc přísun čerstvého vzduchu příliš neřeší, vzduch pouze ochlazuje.

Skvělým řešením pro zpříjemnění jízdy jsou proto ofuky známé také pod názvem deflektory oken.

Proč si vlastně pořídit ofuky?

Zvláště při delších jízdách může řidiče i spolucestující přepadat únava a bolest hlavy; mnohdy je způsobuje právě vydýchaný vzduch. Nejjednodušším řešením je proto stáhnutí okénka a vyvětrání – což ale při jízdě na dálnici či za deště není dvakrát příjemné.

Ve větších rychlostech totiž vzniká silný průvan, zároveň je v autě i pořádně hlasitý rámus, přes který není slyšet vlastního slova. Při větrání v dešti zase na řidiče i interiér vozu nepříjemně prší. Ofuky oken tyto problémy elegantně vyřeší, malý, ale šikovný doplněk mění aerodynamiku kolem skel a jízda na dálnici či za deště přestává být noční můrou.

Jak vybrat ofuky?

Na současném trhu jsou k dostání deflektory skel přesně pro daný typ auta, stejně jako univerzální kousky pasující na většinu modelů vozidel.

Díly na míru jsou o pár korun dražší, cena je ovšem v tomto případě odlišná maximálně o desetikoruny. Každá koruna samozřejmě dobrá, univerzální kousky je ale potřeba ohýbat a upravovat podle rozměrů svého auta. To může být časově náročné, nepohodlné a riskantní, při neopatrné manipulaci se ofuky mohou i poškodit.

Použití ofuků na míru je proto výrazně pohodlnější. U mnoha prodejců je dnes najdete přehledně seřazené dle výrobce, typu auta a roku výroby.

Montáž ofuků

Nasazení deflektorů na okna není nic složitého, jde o jednoduchý úkon, který nevyžaduje žádné automechanické dovednosti ani speciální nářadí. Před nasazením stačí stáhnout okénka úplně dolů a odmastit je vhodným odmašťovadlem. Pokud doma žádný profesionální odmašťovač nemáte, stačí klidně voda s prostředkem na nádobí.



Po oschnutí okna deflektor jednoduše vybalíme z obalu a nasuneme na okno. U originálních dílů by to mělo jít snadno, není třeba vyvíjet velkou sílu. Neoriginální díly bude nejspíš potřeba trochu upravit a montáž bude poněkud obtížnější. Pomoct by s ní snad měl návod.

Po nasazení je dobré ověřit, že deflektory opravdu drží pevně. Špatně nasazené ofuky totiž mají tendenci vypadávat. Naopak, při sundávání dobře umístěných ofuků je potřeba vynaložit sílu, drží jako přibité. Zvládnout se to ale dá.

Ofuky pak už nepotřebují žádnou speciální údržbu, jde o bezproblémový doplněk vozu, o který se nemusíte nijak zvlášť starat. Stačí jim věnovat jen trochu pozornosti při občasném mytí auta.

Ofuky a STK

Není žádným tajemstvím, že různé stanice technické kontroly měří různým metrem. U některých komisařů proto ofuky projdou bez mrknutí oka, u jiných to tak jednoduché nebude. Klíčová bývá tradičně homologace, tu s ohledem na samotnou podstatu doplňku v podobě jednoduché lišty většina produktů nemá.

Řešení je ale jednoduché – pokud nemáte na dohadování s technikem náladu, pro klid v duši ofuky raději sundejte. Ať nedráždíme hada bosou nohou.

Malý, ale šikovný

Čerstvý vzduch, průvan, hluk, otevřené okno při dešti – kdo by řekl, že s tím vším dokáže pomoci jednoduchá lišta?