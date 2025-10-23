Češi mohou těžit z toho, že cena elektřiny se během dne mění

Měřáky, které umí zaznamenat spotřebu v průběhu dne, se již instalují. Jen do konce tohoto roku by jich mělo být půl milionu. Už nyní průběhové měření využívají také domácnosti s fotovoltaikou nebo odběrná místa zapojená do sdílení. A dodavatelé reagují nabídkou tarifů, které tržní vývoj ceny reflektují. V ČR musí velcí dodavatelé nabízet spotové tarify, které ale nejsou pro každého. Cena může ve špičkách růst až několikanásobně. Rozložení cen během dne jsou zveřejňována jen den dopředu, což také není úplně pohodlné ze dne na den měnit fungování domácnosti.
Pro domácnosti by tedy bylo ideální být někde uprostřed – těžit z proměnlivých cen během dne, ale mít pásma každý den stejná. Vědět, kdy je elektřina levnější, ale zároveň mít jistotu, že ceny nevystřelí do nebe.
Na trhu je zatím jediné řešení, které toto splňuje. Nabízí ho ČEZ Prodej pod názvem Dynamický tarif. Cena silové elektřiny se mění během dne, typicky je cena levnější přes poledne nebo v noci. Pokud tedy zákazník bude do těchto časů směřovat například nabíjení elektromobilu nebo provoz větších spotřebičů, tak s tímto tarifem ušetří. Z údajů ČEZ vyplývá, že v pilotním provozu Dynamického tarifu ušetřily tři čtvrtiny zákazníků, průměrně 7 % svých nákladů za elektřinu.
Dynamický tarif ČEZ nabízí od začátku prázdnin a je určen pro zákazníky, kteří mají průběhové měření. Počty instalací v následujících letech porostou tempem desítek tisíc měsíčně. Zákazníkům chytré měřáky přinesou i to, že údaje se místo každoročních odečtů budou získávat na dálku. Domácnosti také budou mít údaje o své spotřebě po jednotlivých čtvrthodinách a budou moci lépe řídit účty za elektřinu a využívat právě produkty s proměnlivou cenou.
Protože je Dynamický tarif na trhu nový a proměnlivá cena během dne může budit obavy, ČEZ umožňuje domácnostem si změnu nejdříve vyzkoušet. Zákazníci nejdřív uzavírají Dynamický tarif na zkoušku. Je to doplněk k jejich stávajícímu produktu, ceny se tedy řídí podkladovým produktem a během dne se mění od -50 % do + 25 % z jejich obvyklé ceny. Každý měsíc dostává zákazník informaci, jak se mu v úsporách daří. Pokud během zkušební doby 11 měsíců zvládne ušetřit, dostane nabídku na „finální“ Dynamický tarif, kde už budou mít ceny všichni stejné. A pokud zákazník ušetřit nezvládne, a naopak by během zkušebky platil více, tak rozdíl neplatí, účtenka jde za společností ČEZ.
V zahraničí jsou různé typy tarifů s proměnlivými cenami oblíbené. Premiantem v Evropě je Norsko, kde tyto tarify využívá 97 % domácností. Hlavním důvodem je vysoká spotřeba elektřiny, která je v porovnání s ČR pětinásobná, a tudíž Norové chtějí účty za energie řešit. Norové jsou totiž na špici Evropy ve využívání elektromobilů a elektřina se tam ve velké míře používá i k vytápění. Velká penetrace proměnlivých tarifů je i v dalších skandinávských zemích. Vysoké ceny elektřiny jsou zřejmě důvodem obliby těchto tarifů i v Belgii, kde je mají čtyři pětiny domácností. Na opačné straně spektra pak stojí Francie nebo Portugalsko, kde se tyto tarify moc nenabízejí, nebo Německo, kde je nízké pokrytí chytrými elektroměry.