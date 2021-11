Češi se hazardem chtějí bavit. Týden zodpovědného hraní v tom pomůže

Hazardní hraní je běžnou zábavou, kterou se 97 procent české populace opravdu pouze baví, aniž by se dostala do rizika. Přesto je potřeba mít se pod kontrolou a vědět, jak hrát zodpovědně. Fanoušci hazardu mají tento týden díky projektu Zodpovědného hraní možnost shlédnout webináře, dozvědět se více o nejmodernějších samoregulačních nástrojích a pokud cítí potřebu, tak navštívit v rámci otevřených dveří specializovaná centra pomoci, která se k projektu připojila. Všechny tyto aktivity i rozsáhlá komunikace budou šířit osvětu o hraní. A díky jednoduchým seberegulačním tipům se dozví i o tom, jak si k němu zachovat zdravý postoj a jak na potřebnou prevenci.

„Cílem těchto aktivit je otevřít dialog všech zainteresovaných stran a informovat veřejnost o zodpovědném přístupu ke hraní, které má být především zábavou. Zároveň chceme ukázat hráčům, že pokud se ocitnou v rizikové situaci a své hraní nemají zcela pod kontrolou, existuje řada možností, jak a kde vyhledat pomoc,“ přibližuje Týden zodpovědného hraní Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.

Co Týden zodpovědného hraní nabídne?

Účastníci se mohou těšit na rozmluvy moderátora Filipa Horkého na podstatná, a přitom málo diskutovaná témata s hosty, kteří mají s hraním dlouholetou zkušenost nebo se mu profesně věnují – tedy s adiktology a psychoterapeuty či s představiteli Institutu pro regulaci hazardních her, Ministerstva financí ČR a Společnosti Podané ruce. Mezi hlavní body programu pak bude patřit úterní Debata o současné regulaci her v České republice a čtvrteční webinář s názvem Je skutečně hazard současným společenským problémem? A je každý hráč hned gamblerem?

Týden nezapomíná ani na ta tři procenta rizikových hráčů, kterým se jejich vášeň vymkla z rukou, a na jejich blízké. Ti častokrát následky rizikového hraní zpozorují jako první. Každý ze jmenovaných může v rámci Týdne zodpovědného hraní využít osobních i virtuálních poraden, linek pomoci a dnů otevřených dveří ve specializovaných centrech, která jsou partnery projektu. Mezi ně patří například Prevent 99 v Českých Budějovicích, společnost Renadi v Brně a organizace Podané ruce v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji. Online mohou zájemci hledat pomoc například prostřednictvím portálu Naberte kurz. Více se dozvíte na webu projektu Zodpovědné hraní.



Je Česká republika stále kasinem Evropy?

Jak je na tom Česká republika v oblasti regulace hazardu, o tom budou debatovat v úterý 23. listopadu od 10 hodin účastníci prvního webináře pořádaného k Týdnu zodpovědného hraní. Debaty o současné regulaci her v České republice se zúčastní Stanislav Kouba, náměstek pro daně a cla z Ministerstva financí ČR, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her Jan Řehola a Viktor Mravčík, ředitel výzkumu ve Společnosti Podané ruce. Kromě zhodnocení aktuálně nastavené regulace hazardních her a vztahu regulace a samoregulace se diskutující zaměří i na otázku nelegálního hazardu v Česku.