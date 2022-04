Česká mincovna založila firmu v Dubaji

Den D, tedy okamžik faktického vstupu podniku z Jablonce nad Nisou na trh ve Spojených arabských emirátech, připadl na 22. únor 2022. Toto datum vypadá jako velmi pečlivě zvolené, úmysl to však prý nebyl.

„Podepsáno bylo doopravdy 22. 2. 2022, předcházel tomu sled logických kroků při objevování nových příležitostí, směrů a technologií. Dubaj se nám jevila jako logické místo pro další posun. Nejdříve jsme se tam zúčastnili několika odborných seminářů a kongresů, pak jsme ve druhé polovině prosince vystavovali na EXPO jako součást výstavy České národní poklady. No a na ten den s těmi dvojkami to tak nějak spadlo. Kolegové v dubajské kanceláři budou zajišťovat spolupráci a prodeje, které vyjdou vstříc místním požadavkům,“ konstatuje obchodní ředitel mincovny Aleš Brix.

Zvolená destinace představuje pro krásné věci obecně a pro zlato, drahé kovy a kameny zvláště zaslíbenou adresu. Specifikem je, že mezinárodní klientela, tedy pestrá směs vkusu a přání, činí 85 procent populace. „Obchoduje se tu jak pro masy, tak pro vybrané subjekty. My patříme do té druhé skupiny, naše produkce je jedinečná a měla by se potkat se specifickým zájmem,“ zdůrazňuje Brix.

O tom, co konkrétně chce podnik v arabském světě nabízet, nechce zatím obchodní ředitel mluvit. „Nějaké nápady samozřejmě máme, zkoušeli jsme například uložení mincí v lasturách. A dobře víme, že národním ptákem je sokol. Jsme schopni rychle reagovat, proto máme v úmyslu nejprve pozorně naslouchat a přizpůsobit se. Cílíme do vyšších pater. Nemáme v plánu vnášet do Dubaje evropský svět.“

Účast na EXPO 2020 vyplynula ze zkušeností s vystavováním mincovny v Evropě, USA a Číně a z její ustavičné snahy poohlížet se po nových možnostech.

„Připravili jsme si ukázky, které spojují tradiční řemeslo s tisíciletou tradicí zpracování drahých kovů. V posledních letech jsme se zaměřili na vysokohmotnostní ražby, dovezli jsme mince o váze dvou, tří a pěti kilogramů. Jejich bezpečí střeží nanohologramy, tyto ochranné prvky jsou dílem společnosti IQ Structures. Zmínit můžu pamětní pětisetkoruny s motivem lokomotivy Albatros pro ČNB, na nichž se opticky rozpohybují kola. To příchozí zaujalo,“ líčí Aleš Brix.

Výrobní postupy předváděla firma prostřednictvím videa z výroby. Svou přítomnost korunovala replikou 130kilogramové zlaté mince ke 100. výročí vzniku československé měny, která přijela na výstaviště v bronzovém pozlaceném provedení. „Návštěvníci si zprvu mysleli, že je čokoládová. Museli jsme vyrobit nové popisky, které měly lidi přesvědčit, co už dnes mincovní technika dokáže. Tím spíše, že Dubaj je vysazená na rekordy a kuriozity.“ Dotyčný výtvor, jehož originál je největší na světě, jenž vznikl gravírováním, zůstal až do konce EXPO. „Střežil“ vchod do české restaurace a těšil se obdivu laické a odborné veřejnosti.

V tuzemsku jede Česká mincovna už pátým rokem na vlně úspěšného využití symbolu českého lva. „S ním jsme urazili úžasnou cestu, obraty se pohybují v miliardách. Současně žijeme tématem tolaru, který jsme dali světu před 500 lety a který zasáhl velkou část Evropy, stejně jako Ameriku, jíž jsme dali dolar.“

Hovořit o hospodářském výsledku za rok 2021 považuje obchodní ředitel za předčasné. „Uzavíráme čísla, takže ani neoficiálně, natož oficiálně nic nepovím.“ S ohledem na hlad po investicích do zlata se přesto dají tušit další rekordy: dosavadní vrcholem bylo více než 1,7 miliardy v tržbách za rok 2020.