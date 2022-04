Charanzová: Musíme řešit energetickou a potravinovou soběstačnost EU

Na čem jste už začala pracovat ve druhém funkčním období tohoto EP? A ve kterých oblastech již víte, že se vaše agenda, případně celá agenda europarlamentu, změní a proč?

V druhém funkčním období se zaměřuji především na digitální agendu. Už přes rok pracuji na legislativě, která má chránit spotřebitele a také děti v on-line prostředí. Mimo jiné jsem začala pracovat i na nových evropských pravidlech k zajištění lepší bezpečnosti výrobků pro spotřebitele. Válka na Ukrajině samozřejmě zásadně mění priority nás všech. Osobně bojuji za to, abychom nabídli Ukrajině co nejdříve kandidátský status a otevřeli jí dveře do Evropské unie. Evropa by měla navíc přijmout tvrdší sankce vůči Rusku v reakci na válečné zločiny, které dnes a denně páchá na civilistech na Ukrajině. Z evropské agendy se nyní musíme pustit do zajištění naší nezávislosti na ruské ropě a plynu. Parlament začal navíc velmi aktivně řešit akutní problém potravinové soběstačnosti Evropy.

Jaký význam přikládáte českému předsednictví v Radě EU?

Nevíme, v jakém stadiu bude válka na Ukrajině, ale je jisté, že nás čeká krizový management. Řešit válku na Ukrajině, jak Ukrajině pomáhat, ať už vojensky nebo finančně, a samozřejmě budeme řešit dopady války na občany Evropské unie. To zásadně přepíše veškeré stávající priority Evropy a my jako předsednická země to můžeme zásadně ovlivnit.

Chcete a můžete se sama zapojit do jeho agendy, aby bylo předsednictví úspěšné jako celek?

Již jsem veřejně deklarovala, že dveře do mé kanceláře jsou otevřené a jsem připravena Česku pomáhat. Z pozice místopředsedkyně mám samozřejmě větší možnosti, jak být nápomocna. Dále bych ráda v europarlamentu uspořádala setkání, která by přiblížila české projekty, a ukázala, v čem jsme my Češi dobří.

Kam by mělo české předsednictví EU v ideálním případě nasměrovat?

V budoucnu se musíme zaměřit na to, aby byla Evropa více soběstačná, a to na všech úrovních. Energetická nezávislost bude muset být priorita. Válka na Ukrajině ukazuje, že naše závislost na ruském plynu a ropě nás oslabuje, protože nejsme schopni přijmout ty nejtvrdší sankce proti režimu Vladimira Putina. Sama Česká republika posílá jeho režimu za paliva 750 milionů korun denně, to musí skončit. Doufám, že se nám podaří tyto věci při předsednictví posunout. To platí také o posílení pomoci Ukrajině, ať už jde o tu finanční, humanitární a vojenskou, ale také o schválení kandidátského statutu.