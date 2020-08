Chcete vypadat stylově, ale nevíte, jak na to?

Dodržujte několik jednoduchých pravidel a podaří se vám to.

Pečujte o své vlasy

O vlasech se říká, že jsou korunou krásy. Odpovězte si proto na otázku, zda jim poskytujete adekvátní péči. Pokud to ještě neděláte, začněte se o ně řádně starat. V prvé řadě dejte sbohem nešetrným chemickým přípravkům s obsahem amoniaku, parabenů, sulfátů, PPD, resorcinolu a dalších nechvalně proslulých přísad a vyměňte je za vlasovou kosmetiku na přírodní bázi. Podstatné je, aby svým složením respektovala přirozené vlastnosti typu vašich vlasů.

Maximálně šetrná musí být také barva na vlasy. Vyhněte se laciným přípravkům, které vysušují a dráždí pokožku a raději si připlaťte za kvalitní produkt, jež vaší kštici dodá šmrnc a rozzáří ji. Nejste-li si jistá s výběrem ideálního odstínu, experimentujte. Díky smývatelným barvám jich můžete vyzkoušet celou řadu.

Nenechte se ovládat trendy

Doby, kdy se trendy měnily nejvýše párkrát do roka, jsou minulostí. Poděkujme výrobcům fast fashion, kteří chrlí nové kolekce raketovou rychlostí. Řetězce vyvíjí na zákazníky velký tlak a manipulují je k neustálému obměňování šatníku. Ti neváhají utrácet spoustu peněz za nepříliš kvalitní kousky, protože si nechtějí připadat „out“.

Buďte chytřejší a najděte si vlastní styl. Noste oblečení, ve kterém se cítíte dobře a vybírejte si kousky, jenž si na sebe vezmete vícekrát. Inspirujte se známými osobnostmi, jako jsou Emma Watson a Livia Firth. Právě tyto dvě milovnice módy v minulosti apelovaly na spotřebitele v rámci kampaně „The 30 Wears“ a nabádaly veřejnost, aby si kupovala jen to, co vynosí minimálně třicetkrát.

Umocněte dojem doplňky

V detailech je síla. Možností, jak vylepšit celkový dojem ze slušivého outiftu, je celá řada, ale kolik jich skutečně využíváte? Nebojte se nosit klobouky, šátky, hodinky a další vkusné doplňky, které celku přidávají na hravosti a vizuální atraktivitě. Samozřejmě se nemusíte ověsit vším, co vám přijde pod ruku. Naopak se řiďte pravidlem „méně je více“ a najděte si několik prvků, které budou charakteristické pro váš osobní styl.

Preferujte kvalitu před kvantitou

K čemu vám bude přetékající šatník, když vám valná většina oblečení nebude z nějakého důvodu sympatická? Přestaňte bezhlavě utrácet za všechno, co se vám namane a investujte do dražších, ale o to stylovějších a kvalitnějších kousků. Že si je nemůžete dovolit? Ale ano, můžete – stačí sledovat akce a slevy.

Oblékejte se s ohledem na příležitost

Nechcete-li si utrhnout ostudu, oblékejte se podle dress code. Opravdu je nutné rozebírat, proč se oblečení, ve kterém chodíte běhat do parku, nehodí na pohovor do zaměstnání? Vždy, když budete přemýšlet nad outfitem, přihlížejte ke konkrétní příležitosti!

Zohledněte svou postavu

Zdaleka nejčastějším a dost možná i největším módním přešlapem není chyba při výběru konkrétního kusu oblečení, jako spíše nesprávná velikost. Právě ta je naprosto klíčová - je důležité trefit outfit tak, aby vám perfektně „seděl“ a respektoval specifické proporce vaší postavy.

Nesnažte se nosit oblečení, které je určeno pro jiný tělesný typ, a seznamte se s vlastní postavou. Pamatujte, že je vašim cílem zakrytí nedostatků (např. široká ramena apod., výraznější spodek) a vyzdvižení předností.