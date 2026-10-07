Chov leguána zeleného začíná dlouho před jeho přivezením domů

Nejdříve si představte prostor pro dospělého leguána
Terárium pro mládě je pouze dočasným řešením. Dospělý leguán potřebuje mnohem větší prostor, než jaký nabízí běžná skleněná terária.
Britská veterinární asociace BSAVA doporučuje u dospělého zvířete prostor dlouhý nejméně dvojnásobek délky dospělého leguána a široký alespoň jako jedna délka dospělého leguána. Proto běžný orientační rozměr 3,7 × 1,8 × 1,8 metru už může spíš připomínat velké terárium na míru nebo upravenou část místnosti.
Dostatek prostoru není důležitý jen proto, aby se leguán mohl pohodlně otočit a cestovat po teráriu. Potřebuje lézt po větvích, pohybovat se mezi teplejší a chladnější zónou a odpočívat v různých výškách, které byste měli předem připravit.
Už při stavbě myslete také na údržbu. Povrchy by měly odolávat vodě a snadno se čistit, větrací otvory nesmějí umožnit únik zvířete a zdroje tepla musí být zabezpečené tak, aby se o ně leguán nemohl popálit.
Topné kameny se pro leguány nehodí, protože mohou způsobit popáleniny. Vhodnější je bezpečně umístěný zdroj tepla shora, který zahřívá větší část těla zvířete podobně jakoby to dělalo slunce.
Teplota nemá být v celém teráriu stejná
Leguán si nedokáže udržovat stálou tělesnou teplotu stejným způsobem jako člověk. Reguluje ji tím, že se přesouvá mezi teplejšími a chladnějšími místy.
Proto musí být v teráriu vytvořený teplotní gradient: tedy rozdíl mezi teplou a chladnější částí. Orientačně se počítá s teplotami přibližně 25 až 35 °C. Povrch nejteplejšího místa určeného k vyhřívání může mít přibližně 35 až 38 °C, zatímco v chladnější části by se teplota měla pohybovat okolo 25 °C.
Jedno čidlo umístěné uprostřed terária vám neukáže, jaká teplota panuje v jednotlivých částech prostoru. Může například ukazovat přijatelnou průměrnou hodnotu, zatímco přímo pod výhřevným světlem bude příliš horko a v chladnější části naopak příliš nízká teplota. Leguán pak nemá možnost správně regulovat svou tělesnou teplotu.
Teplotu vzduchu proto měřte zvlášť v teplé i chladnější části terária. Čidla umístěte přibližně do výšky, ve které se leguán běžně pohybuje, ne přímo na topný zdroj ani těsně k větracím otvorům.
Povrch místa pod výhřevným světlem kontrolujte bezkontaktním teploměrem, protože teplota vzduchu a teplota větve nebo plošiny, na které leguán skutečně sedí, se mohou výrazně lišit.
Při plánování vybavení byste se měli seznámit s měřením a regulací do terária. U regulovatelných topných zdrojů počítejte také s termostatem, který pomáhá automaticky regulovat teplotu.
Naměřené teploty vždy znovu zkontrolujte po větší změně v teráriu. Může se jednat například o přemístění větví, výměnu žárovky, změnu výšky vyhřívací plošiny, úpravu větracích otvorů, výměnu substrátu, instalaci nového rosicího systému nebo výraznou změnu teploty v místnosti.
UVB musí dopadat na celé tělo leguána
UVB světlo vyzařuje část ultrafialového záření, která leguánovi umožňuje vytvářet vitamin D3. Ten jeho tělo potřebuje ke správnému využití vápníku a udržení zdravých kostí.
Samotné vysoké procento UVB uvedené na obalu lampy ještě nezaručuje, že má leguán správné podmínky. Množství UVB záření, které na zvíře skutečně dopadá, ovlivňuje vzdálenost od světla, použitý reflektor, případná síťka i materiál mezi zdrojem světla a leguánem. Sklo a plexisklo UVB záření nepropouštějí. Výběr kvalitního UVB světla je proto prioritou.
Podle BSAVA by se měl UVI u leguána zeleného pohybovat od nulových hodnot ve stinných místech až přibližně po 7,4 ve vyhřívací zóně. Pro úplné začátečníky. UVI neboli UV index vyjadřuje intenzitu ultrafialového záření v místě, kde se leguán právě nachází.
Dospělý leguán je velké zvíře, takže UVB světlo by mělo pokrývat dostatečně velkou plochu, ne jen úzký pruh na jeho hřbetě. Umístěte ho ideálně k výhřevnému místu, aby leguán při vyhřívání zároveň přijímal i UVB záření. Vždy ale musí mít možnost odejít do stínu.
Typ a výkon UVB zdroje vybírejte podle velikosti terária, vzdálenosti mezi lampou a vyhřívacím místem a také podle toho, zda mezi světlem a leguánem není síťka nebo jiná překážka. V kategorii osvětlení do terária najdete UVB zdroje, denní osvětlení i výhřevné lampy.
Správné množství UVB ale ověříte až měřením přímo v hotovém teráriu. UVB zdroj pravidelně kontrolujte a vyměňujte podle doporučení výrobce. I když lampa stále viditelně svítí, její schopnost produkovat UVB záření může postupně klesat, což by mohlo ohrozit celkové zdraví leguána.
Vysoká vlhkost potřebuje také čerstvý vzduch
Leguán zelený pochází z tropických oblastí, kde je vzduch teplý a vlhký. V teráriu proto potřebuje vysokou relativní vlhkost, obvykle přibližně 75 až 100 %.
U velkého terária se taková vlhkost jen ručním rosením udržuje obtížně. Praktičtější bývá automatický rosicí systém, případně kapací zařízení, které umožní nastavit pravidelné krátké cykly během dne.
Hygrometr, tedy přístroj na měření vlhkosti vzduchu, umístěte tak, aby na něj přímo nestříkala voda z trysky. Mokré čidlo nebude měřit skutečnou vlhkost vzduchu, ale především vlhkost na svém povrchu, což nechcete.
Vysoká vlhkost ale neznamená, že mají být stěny terária neustále mokré nebo že v něm má být zatuchlý vzduch. Důležité je dostatečné větrání a možnost, aby povrchy mezi jednotlivými cykly rosení alespoň částečně oschly. Jinak se mohou plísně a bakterie množit na mokrém substrátu, větvích, dekoracích, miskách i dalších površích v teráriu. U leguána se mohou zachytit také na kůži, v kožních záhybech nebo v okolí poranění, zejména pokud zůstává dlouhodobě ve vlhkém a špatně větraném prostředí.
Při výběru rosicího zařízení zohledněte velikost terária, počet trysek, objem nádržky a možnost nastavit krátké automatické intervaly.
Leguán by měl mít po celý den přístup k čerstvé pitné vodě. Vhodná je také dostatečně velká a stabilní nádoba s vodou, do které může bezpečně vstoupit. Vodu měňte nejméně jednou denně a okamžitě ji vyměňte také tehdy, pokud se do ní dostane trus nebo jiné nečistoty.
Základem jídelníčku je pestrá rostlinná strava
Leguán zelený je býložravec a jeho jídelníček by měl být založený především na pestré rostlinné stravě.
Podle BSAVA mohou přibližně 50 až 60 % každodenní porce tvořit různé druhy listové zeleniny. Dalších 30 až 40 % připadá na ostatní vhodnou zeleninu a ovoce by mělo tvořit nejvýše přibližně 10 % jídelníčku.
V praxi můžete jídelníček sestavit například tak, že jeho základ budou tvořit listy pampelišky, rukola, jetel, listy ibišku, čekanka nebo další vhodné druhy listové zeleniny. K nim přidejte menší část zeleniny, například papriku, fazolové lusky, okru, cuketu, dýni nebo nastrouhanou mrkev. Jednotlivé druhy pravidelně střídejte a nekombinujte každý den pouze několik stejných surovin. Díky tomu bude mít leguán pestřejší příjem živin a zároveň snížíte riziko, že si zvykne jen na jednu oblíbenou potravinu.
Ovoce, například mango, papája, meloun, jahody nebo banán, podávejte jen občas a v malém množství kvůli vysokému obsahu cukru. Tvrdší suroviny můžete nastrouhat, cílem je velikost
jednotlivých kousků vždy přizpůsobte velikosti zvířete aby se mu dobře jedlo. Krmení je vhodné podávat ráno, aby měl leguán během dne dostatek času potravu strávit při správné teplotě.
Nesnědené zbytky večer odstraňte. Maso, vejce, hmyz ani krmivo pro psy a kočky do běžného jídelníčku leguána nepatří.
U vápníku a vitaminu D3 neexistuje jedna univerzální dávka vhodná pro všechny leguány. Potřebu ovlivňuje věk zvířete, jeho reprodukční stav, složení potravy i množství UVB záření, kterému je skutečně vystaveno. Konkrétní režim doplňků proto konzultujte s veterinářem se zkušenostmi s plazy. Při posouzení podmínek mu mohou pomoci fotografie terária a záznamy o teplotě a UVI.
Při manipulaci je nejdůležitější klid a správné podepření těla
Leguán se může postupně naučit snášet běžnou manipulaci a péči, neměli byste ho ale nutit do častého kontaktu ani mazlení. Pokud se cítí ohrožený, může se bránit útěkem, škrábáním, kousnutím nebo švihem ocasem.
Začínejte krátkou a klidnou manipulací se zvířetem. Leguána zvedejte pomalu a vždy podepřete jeho tělo i končetiny, aby se cítil stabilně a nemusel se ve vzduchu snažit zachytit. Nikdy ho nezvedejte za ocas. Ocas není bezpečné madlo: leguán ho může v panice prudce stáhnout, poranit si obratle nebo poškodit svaly a kůži. U některých ještěrů může při silném tahu dojít také k odlomení části ocasu. I když leguán ocas znovu částečně doroste, bývá kratší, jinak zbarvený a původní funkci už nemusí plně nahradit. Tahání za ocas je navíc bolestivé a může zvíře do budoucna ještě více vystrašit a proto buďte při manipulaci maximálně obezřetní
Dospělý leguán má silné čelisti a ostré zuby, takže jeho kousnutí může být velmi bolestivé a může způsobit hlubší ránu nebo krvácení. Při obraně může také škrábnout dlouhými drápy nebo silně švihnout ocasem. Úder ocasem může u většího jedince citelně bolet a v oblasti obličeje nebo očí může způsobit vážnější poranění. Z tohoto důvodu manipulaci s velkým leguánem nikdy nepřenechávejte dětem.
Po kontaktu se zvířetem, vodou, miskami nebo vybavením terária si vždy důkladně umyjte ruce mýdlem a teplou vodou. Plazi mohou přenášet bakterie, například salmonely, i když vypadají zdravě a nemají žádné viditelné příznaky. Bakterie se mohou nacházet nejen na těle leguána, ale také v jeho trusu, na miskách, větvích, podkladu nebo ve vodě. Do vašeho těla se mohou dostat ústy při jídle, pití nebo dotyku obličeje.
Pro zdravého dospělého člověka salmonelóza často znamená průjem, bolesti břicha, horečku a zvracení, u malých dětí, seniorů, těhotných osob a lidí s oslabenou imunitou ale může mít vážnější průběh. Misky a další chovatelské pomůcky proto nemyjte v kuchyňském dřezu ani na místech, kde připravujete jídlo. Pokud jiná možnost není, povrch po úklidu důkladně vydezinfikujte.
Tato jednoduchá pravidla pomáhají chránit vás i ostatní členy domácnosti a zároveň snižují riziko, že se bakterie přenesou z terária na potraviny, kuchyňské náčiní nebo jiné povrchy.
Veterináře hledejte ještě předtím, než ho budete potřebovat
Veterináře se zkušenostmi s plazy si vyhledejte ještě předtím, než si leguána pořídíte. V případě potíží tak nebudete ztrácet čas hledáním vhodné péče a budete přesně vědět, kam se obrátit.
První preventivní prohlídku naplánujte krátce po jeho příchodu do nového domova. Veterinář posoudí jeho celkový stav, prohlédne dutinu ústní, zkontroluje pohyb a podle potřeby doporučí například vyšetření trusu.
Vezměte s sebou také fotografie terária a záznamy o teplotě, vlhkosti, hodnotách UVI a složení jídelníčku. Veterinář tak může lépe posoudit, zda má leguán vhodné podmínky, a případně vám doporučit, co upravit.
S návštěvou veterináře neotálejte, pokud leguán přestane přijímat potravu, výrazně zeslábne, začne špatně používat končetiny, objeví se u něj otoky nebo změny v dutině ústní, případně začne neobvykle dýchat s otevřenou tlamou.
Veterinární vyšetření je na místě také při dlouhodobém průjmu, výrazných změnách trusu, poranění nebo potížích se svlekem. Příčin může být mnoho a samotná úprava teploty, krmení či vitaminových doplňků nenahrazuje odborné vyšetření.
Před koupí si ještě jednou zkontrolujte, zda máte vše připravené
Leguán zelený podléhá regulaci podle úmluvy CITES. Při jeho koupi si proto vždy vyžádejte doklad o legálním původu a pečlivě ho uschovejte. Pokud si nejste jistí, jaké povinnosti se na vás vztahují, ověřte si aktuální informace u příslušného úřadu.
Ještě před přivezením leguána nechte připravené terárium několik dní fungovat naprázdno. Ověřte teplotu v teplé i chladnější části, teplotu vyhřívacího místa, hodnoty UVI, vývoj vlhkosti i stabilitu větví a dalšího vybavení.
Pokud doma nemáte dostatek prostoru pro terárium dospělého leguána nebo pro vás jeho dlouhodobý provoz představuje příliš velkou zátěž, zvažte raději menší druh plaza.
Jestliže ale dokážete vhodné podmínky zajistit od začátku, dáte leguánovi dobrý základ pro zdravý a dlouhodobě udržitelný život.