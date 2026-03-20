Chytré měření tepla: klíč k férovému rozúčtování a úsporám

Jak fungují měřiče tepla?
Měřič tepla zaznamenává průtok otopné vody a rozdíl teplot mezi přívodem a vratným potrubím. Na základě těchto údajů vypočítává skutečně odebrané množství energie.
Přesnost měření je klíčová zejména u bytových domů, kde dochází k individuálním rozdílům ve spotřebě.
Dálkové měření tepla
Stejně jako u vodoměrů se i v oblasti měření tepla prosazuje dálkový odečet. Ten přináší:
- vyšší komfort,
- pravidelný přehled o spotřebě,
- rychlou detekci nestandardních výkyvů,
- jednodušší administrativu při vyúčtování.
Od roku 2027 musí být instalovaná měřidla v bytových domech dálkově odečitatelná.
Souvislost s novými energetickými povinnostmi
Nové legislativní změny od roku 2026 kladou větší důraz na práci s daty o spotřebě energie. Kvalitní měření tepla se tak stává důležitým podkladem pro energetický audit i řízení nákladů budovy.
Zastaralé „měřáky na topení“ bez možnosti přenosu dat mohou znamenat komplikace nejen při vyúčtování, ale i při splnění zákonných povinností.
Profesionální řešení měření tepla
