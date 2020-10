Čím bude topit česká vesnice po roce 2023?

Na podzim 2022 začne v Česku platit zákaz topení tuhými palivy v kotlích I. a II. emisní třídy a toto nenápadné pravidlo má obrovský dopad zejména na obce, které nejsou plynofikovány. Žije v nich přitom skoro milion obyvatel.

Zákaz se týká všech starých uhelných kotlů s ručním přikládáním, ale i kotlů na dřevo bez lambda sondy, která řídí spalovací proces (přívod vzduchu).

Jistě řada majitelů rodinných domů svoje vytápění v minulých letech modernizovala, ale i střízlivé odhady říkají, že zbývá vyměnit min. 250.000 starých tepelných zdrojů. To je zcela neuvěřitelné číslo, pokud sečteme všechny instalace kotlů na pelety, na dřevo, tepelných čerpadel a teplovodních krbů, ročně se v Čechách namontují nízké desítky tisíc nových zdrojů.

Tedy i kdyby se všechny naše topenářské kapacity věnovaly jen starým kotlům na výměnu, je to práce na min. 4 roky. Co budou majitelé, respektive úřady dělat s nevyhovujícími kotli není moc jasné, kontroly jsou však dnes velmi jednoduše proveditelné přes centrální evidenci revizí. Je to stejné jako když policie ověřuje, zda má vozidlo platnou STK, tudíž úředník ze životního prostředí může nahlédnout do databáze a obratem zjistí, zda má váš dům platnou revizi zdroje vytápění. Žádné návštěvy obydlí pro udělení sankce nebudou nutné.

Jaký zdroj tepla zvolit?

Zatímco u novostavby pravděpodobně vyhraje jako nový zdroj tepla i na vesnici tepelné čerpadlo, u starších objektů to tak jednoznačné není. Statistické údaje potvrzují neustálý růst zájmu o spalovánídřevní biomasy. Své trvalé místo má mezi palivy pro lokální vytápění domácností bezesporu kusovédřevo. Stále výrazněji však roste zájem také o ušlechtilá dřevní paliva, vedle dřevěných briket je novým „skokanem“ mezi pevnými biopalivy především dřevěná peleta. Jak je možné, že i přes konkurenci „bezobslužných“ zdrojů tepla, tedy elektrokotlů, tepelných čerpadel a plynových kotlů, je o spalování biomasy trvale vysoký zájem?