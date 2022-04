I během krátkého pobytu v regionu Vysokých Tater můžete načerpat sílu a pocítit zdravotní benefity léty ověřené léčivé síly místního klimatu. A to v současné době potřebujeme všichni - zrelaxovat tělo i duši po náročných měsících potřebuje každý z nás! Vysokohorská poloha nad vrstvou prachové a kouřové atmosféry a rozsáhlé porosty jehličnatých lesů zde zajišťují neobyčejnou svěžest a čistotu vzduchu, bez prachu, chemických a jiných látek v ovzduší.

Zaneprázdněný manažer či vyhořelý student?

Příroda příznivě působí na zlepšení nálady, na sociální vazby, sebevědomí. Je balzámem na přetíženou psychiku – snadno dostupným zdrojem obnovy duševní energie, prostorem pro hlubokou relaxaci, působí proti mentální vyčerpanosti, stresu a ztrátě výkonu, zmírňuje projevy psychických onemocnění. Rozvíjí pozornost, pracovní paměť, flexibilitu myšlení, kreativitu, ovlivňuje regulaci emocí – již po 90minutové procházce významně klesá aktivita koloběhu negativních emocí. U lidí žijících ve městě je riziko úzkostných poruch o 20 % vyšší oproti lidem žijícím na venkově. Lepšího pracovního či studijního výkonu dosáhnete, pokud městský ruch nahradíte zvuky přírody – štěbetáním ptáků či zurčením potoků.

Foto zdroj: Marek Hajkovský

V Tatrách najdeme místa s vysokým počtem záporných iontů (aniontů) v ovzduší, která zklidňují nervy a regenerují buňky. Přinášejí pocit uvolnění v přírodě - na místech, kde se díky jejich vyšší koncentraci cítíme vyrovnaně a zdravě. Vysoké Tatry jsou díky těmto vlastnostem vyhledávány převážně lidmi s respiračními onemocněními, poruchami metabolismu a látkové výměny, duševními chorobami, prokazatelně se potvrdily i blahodárné účinky horského vzduchu při léčbě postcovidových stavů (problémy s dýcháním, kašel, vyčerpanost...), kterými trpí po překonání onemocnění až 30 % populace.

Čistý příliv energie

Naše tipy:

Štrbské Pleso je historickým lázeňským místem. Nejdůležitějším přírodním léčivým faktorem je terapeuticky účinné vysokohorské klima, podmíněné geografickou polohou, nadmořskou výškou a chráněností před západními a severními větrnými proudy. S čistotou vzduchu souvisí vysoká intenzita slunečního a ultrafialového záření, které působí na celý organismus člověka, podporuje tvorbu vitamínu D a dalších důležitých fermentů. Fyziologické účinky vysokohorského klimatu stimuluje lidský organismus, přičemž je důležité, že tento vliv je nenásilný, a tak nastává pozvolné přeladění a otužení organismu.

Foto zdroj: Marek Hajkovský

Tip: Kyslíková dráha kolem Štrbského plesa má délku 2,2 km. Najdeme zde 6 stanovišť s dřevokovovým nářadím i s doporučeními kondičního trenéra, jak a kolik na nářadí správně cvičit. Můžeme si vybrat lehčí či náročnější variantu cvičení. Dráha je volně přístupná pro každého, na své si zde přijdou aktivní či pasivní sportovci a zabaví i děti. Během slunečných dnů se doporučuje vyzkoušet helioterapii – léčbu hřejivým horským sluncem. Ideální kombinace je zvuk šumící vody pod vodopádem Skok – spojte pobyt na slunci se snadnou turistikou. Plavby na hladině jezera na Štrbském plese během slunečných dnů jou také jedinečným relaxačním zážitkem.

Tatranské moře

Nezaměnitelný přírodní potenciál má také hydrologie – turisticky atraktivní, snadno dostupná horská jezera (plesa), vodopády či vzácné léčivé prameny jako např. smokovecká kyselka v centru první tatranské osady - Starého Smokovce, jehož historie se píše od roku 1793. Vysoké Tatry jsou známé také svou zásobou podzemních termálních vod, takzvaným tatranským mořem - tato termální voda je využívána například v termálním aquaparku. Termální voda je primárním zdrojem energie pro výrobu tepla a skutečným srdcem AquaCity. V AquaCity Poprad v hloubce 1 300 m pod povrchem se tento zdroj ukrýval po dobu více než 15 000 let, aby nakonec přivedl na povrch nejčistší termální vodu obsahující více než 20 minerálů. V AquaCity je voda šetrná k pokožce a prospěšná zdraví a zároveň základem zábavy a odpočinku, které středisko nabízí. Termální voda v bazénech se pod přísným dohledem dezinfikuje, přičemž se využívají podobné filtrační systémy na bázi UV záření, jaké jsou určeny pro úpravu pitné vody. Při dezinfekci vody v bazénech, koupelnách a sprchách se nepoužívají žádné agresivní chemikálie, takže voda zůstává jemná k vaší pokožce, očím i životnímu prostředí.

Foto zdroj: regiontatry.sk

Na základě bohatého mineralogického složení s obsahem vápníku, hořčíku, sodíku a oxidu uhličitého lze termální přírodní vodu v AquaCity Poprad charakterizovat jako vodu s blahodárnými účinky na organismus. Ideální podmínky pro sport a regeneraci, s nimiž mají v AquaCity Poprad bohaté zkušenosti, aktuálně doplní zcela nový plavecký bazén o délce 50 m. Doplní tak nabídku špičkového střediska pro sport, regeneraci a relax s podmínkami pro individuální i profesionální sport již od června.

Kryoterapie – otužování je v této době považováno za nový trend, přestože je to staletími ověřená metoda upevňování zdraví. Venkovní teploty budou sice stoupat, ale zaručených -120 až -180 stupňů Celsia v ozdravující kryokomoře vás zaručeně zchladí a napomůže posílení a obnově imunity. Kryokomoru naleznete v popradském AquaCity.

Výlety lanovkami

Pokud vám vaše kondice či čas nedovolí delší a náročnější túry či procházky, pojďte na jeden z nejnižších a nejsnáze dostupných vrchů ve Vysokých Tatrách. Na jižním okraji horstva se nachází Přední Solisko, které ve výšce 2 093 m. n. m. poskytuje výhled do Mlynické i Furkotské doliny.

Vydejte se s rodinou na výlet na druhý nejvyšší štít Vysokých Tater - Lomnický štít unikátní visutou červenou lanovkou, která překonává 855metrové převýšení. Vyvezte se nad oblaka, vstupte do království a prožijte neopakovatelné výhledy na okolní štíty nejmenších velehor světa.

Foto zdroj: Marek Hajkovský

Hrebienok (1 285m) je atraktivním cílem návštěvníků Vysokých Tater. Nejstarší turistické centrum Starý Smokovec je dopravním uzlem města Vysoké Tatry. Osada je odbočkou na Hrebienok – výchozí bod mnoha turistických tras, například do Velké a Malé Studené doliny nebo na Slavkovský štít. Pohodlně se tam dopravíte pozemní lanovkou ze Starého Smokovce.

Bike & Hike na tatranské štíty

Túra k Popradskému plesu patří celoročně mezi nejvyhledávanější v Tatrách. Od plesa se vám naskytnou dechberoucí scenérie, které si můžete vychutnat z terasy některé z chat, ale toto místo je i výchozím bodem celodenních túr a horolezeckých cest. Pokud nejste fanouškem dlouhé chůze, po asfaltové cestě se až k 5. největšímu tatranskému plesu můžete dostat na kole. Spojením cyklistiky s turistikou si můžete naplánovat i časově náročnější výlety, kdy si díky dvěma kolům užijete příjemný sestup.

Tip: V Tatranské Kotlině se nachází jediná zpřístupněná jeskyně v regionu - Belianská jeskyně, kde se k léčbě chronických a alergických chorob dýchacích orgánů praktikuje speleoterapie - léčebná metoda využívající unikátní vlastnosti podzemního prostředí, sílu aerosolu obsaženého v jeskynním prostoru.

Foto zdroj: regiontatry.sk

Městský turista

Okruh zdraví v městské části Popradu Květnica je místem regenerace a odpočinku. Návštěvníci Květnice mohou využít například naučnou stezku, která je zaměřena hlavně na prezentaci lesních vegetačních stupňů Slovenska na malém území městských lesů, historické archeologické lokality Zámčisko a Národní přírodní rezervace Hranovnická dubina. V severní části se nachází lovecký svěrník Kvetnica s chovem muflonů a divoké zvěře. Květnice je známá také jako naleziště minerálů, a to především achátů a sekundárních minerálů mědi. Acháty jsou nejstarší umělecká díla přírody, stará přibližně 250 milionů let. Jsou nenapodobitelné a každý achát je výjimečný. Návštěvu Květnice můžete absolvovat během cesty do Popradu, kde svou duši potěšíte i historií či kulturou, ať už v historické Spišské Sobotě nebo procházkou Náměstím Sv. Egídia, na své si přijdou i milovníci umění v Tatranské galerii. Rovněž v městské informační kanceláři získáte další tipy - na poznání lokálních výrobců, dílen či doporučení na adrenalinové, sportovní i zábavné aktivity, které tato slovenská turistická minimetropole nabízí.

Foto zdroj: regiontatry.sk

Na závěr buďte ZDE a NYNÍ

Během nejbližší procházky podhůřím nebo vysokohorské túry si všímejte barvy listů a květin, výšky stromů, vůně kosodřeviny či deště, zaposlouchejte se do ticha v údolí, zpěvu ptáků, žbluňkání potoků, dotkněte se skály, sledujte klidně padající sníh, ponořte ruce do vody a sledujte, co se děje s vaším tělem, vašimi pocity. Vnímejte. Oddejte se pozorování přírodních pokladů Vysokých Tater a jejich léčivým účinkům.

Tato aktivita je realizována s podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky.

