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Co darovat k padesátinám, aby dárek sloužil co nejdéle?

Komerční sdělení
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Co darovat k padesátinám, aby dárek sloužil co nejdéle? | foto: ČTK

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Padesátiny jsou pro většinu z nás zvláštní mezník. Ne proto, že by se člověk ze dne na den změnil, ale protože se při nich ohlíží zpátky a zároveň přemýšlí, co přijde dál. Oslava skončí, poslední hosté odejdou a z dortu zbude pár drobků.

Některé dárky ale mohou zůstat součástí života ještě dlouhá léta. Jak vybrat ten pravý?

Kytice jako sázka na jistotu

Květiny mají jednu vlastnost, kterou jim žádný jiný dárek nevezme. I obyčejný den promění v událost. Když ji navíc někdo doručí v den narozenin, třeba hned ráno domů nebo do práce, stane se krásným začátkem jubilejního dne. Jen si představte, že dostanete třeba kytici 50 růží. To je prostě sen. Překvapení navíc nemusí záviset na tom, zda se s oslavencem osobně potkáte. Rozvoz květin umožňuje poslat přání i na dálku a připojit osobní vzkaz.

Broušená karafa jako věc, která se dědí i používá

Představte si slavnostně prostřený stůl. Uprostřed stojí broušená křišťálová karafa, světlo se láme v jejích hranách a obyčejné nalévání vody nebo vína získává trochu slavnostnější podobu. Kvalitní broušené sklo má navíc schopnost překračovat módní trendy. Své místo může najít jak v moderním interiéru, tak v domácnosti, kde se uchovávají předměty po rodičích a prarodičích.

Hodinky, které odměřují další kapitolu

Jestli existuje dárek, který se k padesátinám hodí víc než jiný, jsou to hodinky. Čas se totiž v tomto věku může jevit jinak než ve dvaceti. Kvalitní hodinky se tak mohou stát každodenním doplňkem i osobní památkou. Na rozdíl od řady módních dárků neztratí časem význam, škrábance na pouzdře nebo drobné známky používání mohou připomínat důležité životní okamžiky.

Co darovat k padesátinám, aby dárek sloužil co nejdéle?

Dárek vybírejte srdcem

Dárek k padesátinám nemusí být drahý, důležitější je, jestli odpovídá člověku, kterému ho věnujeme. Kytice může připomenout den, kdy se rodina znovu sešla. Karafa se může stát součástí tradice společných večeří. Hodinky zase mohou doprovázet svého majitele při dalších životních etapách.

A někdy stačí jediná drobnost, která vše propojí. Třeba ručně napsané přání s několika konkrétními slovy o tom, čeho si na oslavenci vážíme. Za pár let možná nikdo nebude vědět, jaký dort se tehdy podával nebo která píseň hrála při přípitku. Osobní vzkaz, stejně jako dobře vybraný dárek, ale může zůstat mnohem déle než vzpomínka na samotnou oslavu.

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Témata: dort, Trend, květiny, hodinky

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