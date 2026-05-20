Co je 15minutové město a proč o něm developeři mluví?

Myšlenka města krátkých vzdáleností není omezující. Její podstatou je naopak svoboda – svoboda vybrat si, zda pro nákup, cestu do školy, návštěvu lékaře nebo cestu za sportem musíte nastartovat auto a jet přes půl města, nebo jestli to všechno zvládnete vyřídit pěšky či na kole během patnácti minut od chvíle, kdy zamknete dveře svého bytu.
Kde se vzal koncept města krátkých vzdáleností?
Ačkoliv principy kompaktního města známe už ze starověku, moderní koncept patnáctiminutového města (z francouzského la ville du quart d’heure) zpopularizoval vědec a urbanista Carlos Moreno. Jeho vize, kterou následně do praxe uvedla například Paříž, stojí na jednoduchém předpokladu: pro kvalitní život ve městě potřebujeme uspokojit šest základních potřeb – bydlení, práci, zásobování, péči (zdravotnictví a školy), vzdělávání a odpočinek.
Pokud se k těmto bodům dostanete vlastní silou do 15 minut, výrazně se zvyšuje vaše kvalita života. Trávíte méně času v dopravních zácpách, dýcháte čistší vzduch a přirozeně se stáváte součástí místní komunity.
Jak poznáte, že žijete v 15minutové čtvrti?
Někteří developeři používají tento termín jako marketingovou nálepku pro projekty, které postaví na okraji pole s jednou autobusovou zastávkou. Opravdová čtvrť krátkých vzdáleností ale musí mít propracovanou infrastrukturu. Pokud vybíráte novou lokalitu, hledejte tyto znaky:
- Páteřní doprava v pěší dostupnosti: Zastávka tramvaje nebo stanice metra by měla být vzdálená maximálně jednotky minut chůze. Cílem není auta zakázat, ale zajistit, abyste je nepotřebovali na každou drobnost.
- Občanská vybavenost v parteru: Funkční čtvrť nemá jen bytové domy. V přízemí (tzv. parteru) musí být prostor pro pekárny, kavárny, lékárny, potraviny a drobné služby.
- Školy a zdravotnictví: Děti by měly mít možnost dojít do školy pěšky, aniž by musely přecházet nebezpečné magistrály. Poliklinika nebo ordinace lékařů musí být součástí čtvrti.
- Pracovní příležitosti: Moderní rozvoj nekopíruje staré modely sídlišť (kde se jen spí) a business center (kam se jen jezdí pracovat). Kancelářské budovy se plynule prolínají s těmi rezidenčními.
- Veřejný prostor a zeleň: Kvalitní lavičky, stromy, dětská hřiště a parky, kde je možné trávit volný čas.
Od urbanistické teorie k pražské realitě
V Praze se o zkracování vzdáleností dlouho jen mluvilo. Historické centrum tyto parametry přirozeně splňuje (Vinohrady, Letná, Dejvice), ale nová výstavba na okrajích města často trpěla syndromem „noclehárny“. Změna přišla ve chvíli, kdy velcí hráči na trhu pochopili, že neprodávají jen čtvereční metry, ale hlavně prostor k životu.
Dobrým příkladem, jak se tento přístup vyvíjí v praxi, jsou projekty společnosti FINEP, která na pražském trhu působí téměř třicet let. Zodpovědný developer totiž nepostaví jen dům a neodejde. Tvoří celé čtvrti.
Britská čtvrť: Město ve městě na Praze 5
Pokud se chcete podívat, jak 15minutové město vypadá v realitě, stačí vystoupit na stanici metra B – Stodůlky. Zdejší Britská čtvrť vzniká postupně již řadu let a kombinuje všechny potřebné prvky. Nejsou tu jen byty – najdete tu kancelářské budovy, restaurace, pobočky bank, obchody s potravinami i rozlehlý centrální park s dětskými hřišti a venkovními posilovnami. Místní obyvatelé tak mohou ráno odvést děti do školky, nakoupit a jít do práce, aniž by opustili okruh své čtvrti.
Nový Opatov: Budoucnost zkracování vzdáleností
Zatímco Britská čtvrť je osvědčeným konceptem, na Praze 11 můžeme vidět, jak developeři uvažují o budoucnosti. Přímo u stanice metra C, kterou denně projde na 30 000 lidí, nevznikají jen domy. Buduje se zde komplexní městské centrum.
Projekt je navržen přesně v duchu města krátkých vzdáleností – vše potřebné má být dostupné v okruhu 250 metrů. Území bude vyváženě rozděleno mezi bydlení, služby a pracovní příležitosti. K tomu se přidává moderní práce s udržitelností. Opatov počítá se zadržováním obrovského množství dešťové vody (až 32 000 kubíků ročně), která napájí místní vodní plochy a ochlazuje mikroklima. Desítky tisíc metrů čtverečních zeleně zaručují, že se tu lidé nebudou cítit jako v betonové džungli.
Na co se ptát, když hledáte nové bydlení?
Pokud aktuálně zvažujete nákup vlastního, družstevního nebo nájemního bytu, nespokojte se jen s líbivými vizualizacemi samotného domu. Zajímejte se o okolí. Ptejte se developera, jak konkrétně přispívá k rozvoji lokality. Staví také nové chodníky? Přidává lavičky? Budou v přízemí obchodní prostory, nebo jen garáže?
Město krátkých vzdáleností není utopie, ale jasný trend, který definuje hodnotu nemovitostí v 21. století.