Co nabízí EXPO 2020? Přinášíme pár tipů

Z nabídky na webu www.timeoutdubai.com jsme vybrali některá z lákadel:

Egypt

Egypt je sice domovem jednoho z největších divů světa, ale zajímavostí nabízí mnohem víc. Vedle bohaté historie a starověkých divů jsou v zemi k vidění také moderní architektonické skvosty (například Velké egyptské muzeum, které se má otevřít příští rok) a přitahuje cestovatele se smyslem pro dobrodružství. Je tedy logické, že egyptský pavilon bude na světové výstavě dělat totéž. Expozice, kterou tvoří zajímavá směsice starověku a moderny, je cestou do minulosti a zároveň do budoucnosti. Replika ikonické zlaté masky egyptského krále Tutanchamona, která je vyrobena z více než 10 kilogramů ryzího zlata a drahých kamenů, je nepřehlédnutelná a řada interaktivních expozic ukazuje technologický a ekonomický růst země.

Jižní Korea

Stejně jako se mění většina světa kolem nás, s postupem dne se proměňuje rovněž infrastruktura obklopující jihokorejský pavilon. Zatímco v denních hodinách osvětlují stavbu připomínající stan jasné odstíny červené a žluté, večer pavilon získá novou tvář, když noční oblohu rozzáří výbuchy modré a růžové. V rámci expozice mohou návštěvníci zažít takzvané procházky zázraků, na kterých mohou prostřednictvím rozšířené reality prožít vývoj vědy a techniky v Jižní Koreji.

Kuba

Rumba. Historická auta. Senzační pláže. Kuba je známá spoustou věcí a jednou z těch nejoblíbenějších je jistý míchaný nápoj, který se dostal do menu v barech po celém světě. Vydáte-li se do kubánského pavilonu, budete moci ochutnat nealkoholickou (moktejlovou) verzi sladkého mátového nápoje mojito a zároveň se prostřednictvím společenské hry seznámit s historií metropole světa cukrové třtiny. Poté se můžete poddat rytmu živočišné jihoamerické hudby a naučit se tančit ikonický tanec cha-cha.

Lucembursko

Lucemburský pavilon, který je bezpochyby jednou z vizuálně nejpřitažlivějších staveb dubajské výstavy, je navržen tak, aby zobrazoval představy země o otevřenosti: má tvar Möbiovy pásky, která názorně ukazuje efekty deformace dvojrozměrné plochy do třetího rozměru. Pokud nemáte náladu sejít v expozici dolů po schodech, můžete sjet po skluzavce přímo do přízemí pavilonu. Je to vlastně jediný pavilon, který nabízí tuto alternativu.

Seychely

Zatím jsme se věnovali převážně pozemním exponátům, tak proč se také neponořit pod mořskou hladinu? V expozici Seychel si můžete vyzkoušet hledání pokladu, které chce poukázat na to, že seychelských ostrovů je třeba si cenit. Navazuje přitom na téma ochrany přírody v ostatních částech pavilonu. Během hledání pokladu se můžete seznámit s některými projekty, které se na Seychelách snaží o zlepšení stavu mořského života. V sekci věnované místním řemeslům můžete ocenit práci místních obyvatel.

Tanzanie

V pavilonu Tanzanie se můžete vydat na jedinečnou cestu, aniž byste museli nastoupit do letadla. Ve virtuálním safari pak spatříte některá z nejnepolapitelnějších zvířat této země anebo uvidíte tanzanijskou zemi z ptačí perspektivy. Jedině v tomto pavilonu je možné dívat se, jak slon pije vodu, a hned poté se procházet ulicemi hlavního města.

Všeobecná světová výstavy EXPO 2020, která byla o rok odložena kvůli pandemii koronaviru, začala v Dubaji 1. října loňského roku a trvá půl roku do 31. března.