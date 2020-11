Co vše si promyslet před uzavřením smlouvy o havarijním pojištění

Čeká vás nákup nového či zánovního vozu? Pak byste měli zcela jistě popřemýšlet nejen o povinném ručení, ale také o havarijním pojištění. Právě to totiž dokáže pokrýt i škodu na vašem vozu v případě, že viníkem dopravní nehody budete vy. Navíc je havarijní pojistka schopna krýt i vysoké škody.

Na trhu nabízí havarijní pojištění spousta různých finančních institucí. Navíc v rozličných podobách. I proto se vyplatí být při výběru havarijního pojištění maximálně ostražitý. My se právě v tomto článku podíváme podrobně na to, co všechno brát v potaz. Zaměříme se mimo jiné i na to, jaké škody mohou být z této pojistky pokryty. Nezapomeneme ani na nejznámější připojištění.

Podle jakých kritérií volit havarijní pojištění?

Aspektů pro správnou volbu havarijního pojištění je spousta. V první řadě u mnohých rozhoduje samotná cena pojistného. Čím je nižší, tím pro pojistitele lépe. Pokud si porovnáte stejnou pojistku u různých společností a volíte nejnižší cenu, pak se nejspíše setkáte s úspěchem. Srovnání havarijního pojištění je k dispozici online na internetu. Jinak ale při výběru mezi několika variantami havarijního pojištění i jedné společnosti stojí za to v rámci kvality pojistky připlatit. Myslet byste určitě měli také na výši spoluúčasti při samotné nehodě. Při volbě nejnižší ceny pojištění se setkáte nejspíše s tím, že nebudou dokonale pokrytá všechny rizika, která jsou s případnou nehodou spjatá. Navíc velkou část nákladů spojených s opravou ponesete na svých vlastních bedrech. A může se jednat o skutečně vysoké sumy. Když si tedy vše shrneme dohromady, jde o čtyři důležité aspekty, jimiž jsou:

cena pojistného,

připojištění jednotlivých rizik,

celková výše spoluúčasti,

rozsah asistenčních služeb.

Jaké škody bude havarijní pojištění krýt?

Určitě se vyplatí zaměřit se na všechny škody, které dokáže havarijní pojištění pokrýt. I když si způsobíte škodu na vozu sami třeba špatným couváním, bude vám škoda nahrazena. Samozřejmě ale musíte počítat s onou zmiňovanou spoluúčastí. Důležité je mít zakotvené ve smlouvě i krytí škody v případě odcizení auta. Zapomenout nelze ani na vandalismus. Nikdy nevíte, kdy bude chtít vaše auto poškodit nějaký člověk, kterému půjde jen o ničení majetku, případně vykradení interiéru vozu. Takové poškození laku klíčem nebo vylomení zpětného zrcátka nepatří mezi příjemné záležitosti. Hodně důležité je i pojištění pro případ živelné katastrofy. Jednat se nutně nemusí pouze o povodně. Často stačí silnější vítr, který dokáže vyvrátit stromy. Stejně tak umí auto poničit i krupobití. Toto všechno byste měli mít v paměti.

Jaká připojištění volit?

Takovýchto připojištění je hned několik a mohou být nabízena i v rámci slevových akcí. My se podíváme na ta nejznámější a nejvyužívanější.

Připojištění čelního skla

Jednou z vcelku drahých součástí automobilu je určitě přední sklo. Vždyť stačí jen malý kamínek a ona pověstná nepříjemná pavučina se může stát rychle realitou.

Úrazové připojištění

Připojistit si také můžete případný úraz řidiče a posádky. Tuto pojistku nabízejí pojišťovny ve spoustě zajímavých variací.

Střet se zvěří

Tato pojistka bývá jako nadstandard zahrnuta většinou v povinném ručení. Jestli tomu tak ve vašem případě není, rozhodně si ji zahrňte do pojistky havarijní. Nikdy nevíte, kdy potkáte třeba jen obyčejného zajíce. Taková srna vám minimálně odrovná přední nárazník. Škody se tady šplhají do desetitisíců korun.

Náhradní vozidlo

Mnohé opravy vyžadují delší pobyt vašeho auta v servisu. Čím ale budete jezdit? Náhradním vozidlem. I to ale musíte mít zahrnuté ve vaší pojistce, jinak si jeho provoz budete hradit sami.

Nadstandard v asistenčních službách

Optimální záležitost hlavně pro provozovatele vozidel, s nimiž se často jezdí delší trasy do zahraničí. Nadstandardní asistenční služby vás v rámci pojistky dostanou odkudkoli