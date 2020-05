Co všechno umí životní pojištění vykrýt?

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Kdo je připraven, není překvapen. Dvě známá přísloví, která k životnímu pojištění padnou jako ulitá. Proč si ho sjednat a co všechno pokrývá?

Životní pojištění má uzavřené jen zlomek lidí. Většina si totiž myslí, že jim se nemůže nic stát. Jsou přece tak opatrní. Jenže to není jen o opatrnosti, je to i tom, koho potkáte, co vám bylo dáno do vínku, v neposlední řadě i životním stylem.

Když se řekne životní pojištění

Životní pojištění kryje rizika spojená s vaším životem a zdravím. Sjednat si jej mohou osoby ve věku 0-80 let. Jeho účelem je ochrana před nepříjemnými finančními potížemi, které vám mohou vzniknout v souvislosti s vaším zdravotním stavem. Dětem životní pojistku sjednávají rodiče.

Kdy životní pojištění uzavřít

Možná si pořád říkáte, že vám přece nic nehrozí. Jenže – máte hypotéku? Půjčku? Leasing? Rodinu? Kdo se o ně postará, když vy nebudete moct? K uzavření životní pojistky je dobré přistoupit, když:

· je na vás někdo finančně závislý.

· chcete zmírnit negativní finanční dopady na vás a vaše blízké v případě nemoci, úrazu, invalidity.

· nemáte nikoho, kdo by se o vás finančně postaral v době, kdy vy budete v důsledku úrazu, nemoci apod. bez příjmu.

Proti čemu vás životní pojištění chrání?

Životní pojištění má vás a vaši rodinu ochránit před finančními důsledky nepříjemných a nečekaných životních situací jako:



· dlouhodobá nemoc

· hospitalizace

· trvalé následky

· omezení pracovních schopností

· smrt

Víte, že do životního pojištění patří dvě skupiny pojištění?

První je rizikové životní pojištění (jinak také pojištění pro případ smrti), druhé pak rezervotvorné pojištění.

Rizikové životní pojištění se sjednává za účelem ochránit rodinu proti nepříjemným finančním potížím vzniklým v důsledku:

· dlouhodobé pracovní neschopnosti pojistitele

· invalidity pojistitele

· úrazu pojistitele

· závažných onemocnění pojistitele

· smrti pojistitele



Víte, že výpočet pojistného závisí na vašem věku a zdraví? Čím jste starší, tím je vyšší. Proto není dobré jeho sjednání odkládat.

Rezervotvorné životní pojištění se dělí na kapitálové, investiční a spořicí. Pokrývá rizika jako důchodový věk, smrt apod., tedy rizika, o kterých předem víme, že se prostě jednou stanou.

Náš tip: Ať už uvažujete o sjednání životního pojištění, nebo chcete pojistit něco jiného, není od věci porovnat nabídky jednotlivých pojišťoven a až pak se rozhodnout. Dnes už nemusíte nikam chodit, na nabídky se může podívat na vašem chytrém telefonu, tabletu nebo notebooku. Stejně si pak pojištění můžete i sjednat. Během pár minut.