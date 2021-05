Coca-Cola symbolizuje touhu po svobodě – oslavuje 50 let výroby u nás

Od momentu, kdy z výrobní linky přímo v Československu vyšla první láhev nápoje Coca-Cola, uplynulo 50 let. Tehdy byla dostupná pouze jediná varianta – klasický nápoj v ikonické skleněné láhvi o objemu 250 ml.

Češi a Slováci dodnes vzpomínají, že nápoj Coca-Cola byl tak mimořádný, že stálo za to si schovat láhev či později plechovku. Za desetiletí se toho ale hodně změnilo. Společnost dala práci téměř deseti tisícům lidí v Česku a na Slovensku, stala se ekologičtější a přinesla 50 let radosti.

„Nápoj Coca-Cola se ve světě vyrábí už 135 let a působí téměř ve 200 zemích světa. V Česku a na Slovensku oslavuje úžasných 50 let. Je to pro nás mimořádný mezník a vážíme si, že ho s námi Češi a Slováci oslavují. Stejně jako s nimi nápoje značky Coca-Cola oslavují jejich nejvýjimečnější chvíle už po celá desetiletí,“ říká Natalia Stroe, CEO The Coca-Cola Company ČR/SR.

Nápoj Coca-Cola se na území Československa poprvé objevil spolu se spojeneckým vojskem americké armády v roce 1945. Nezaměnitelná chuť se stala symbolem nového začátku a touhy po lepším životě. S tou se spojovala i později, když červená etiketa s elegantním bílým nápisem Coca-Cola představovala moderní a svobodný způsob života, jaký si lidé v socialistickém Československu přáli. V roce 1968 proto začala komunikace se zástupci značky The Coca-Cola Company v Římě a o rok později národní podnik Fruta Brno odeslal do New Yorku návrh smlouvy, přičemž pro svou výrobu vybral konzervárny v obci Modřice.

Klíčový rok 1971

Coca-Cola se mnohým Čechům a Slovákům spojuje v první řadě se Západem, nápoj se však už desetiletí vyrábí lokálně. Že je to však už 50 let, tipuje jen každý sedmý respondent průzkumu agentur STEM a FOCUS, který si dala Coca-Cola exkluzivně připravit k tomuto výjimečnému jubileu.

Přestože se výroba před 50 lety spustila na sklonku léta, my začínáme s oslavami už dnes. První láhev o objemu 250 ml pro zákazníky vyjela z výrobní linky v září 1971. Československo se tak stalo čtvrtou socialistickou zemí, ve které se nápoj Coca-Cola vyráběl, a také 135., kde se prodával.

V socialistickém Československu se gastronomická zařízení dělila do čtyř cenových skupin. Nápoj Coca-Cola si lidé v 70. letech mohli koupit jen v omezené míře – např. v restauracích 1. a 2. kategorie, v prodejnách Tuzex, případně ve vlaku či v letadle.

V roce 1971 se v Modřicích vyrobilo 3 073 190 přepravek po 24 čtvrtlitrových láhvích, tedy celkem 18 439 140 litrů nápoje Coca-Cola. Roční průměrná produkce závodu v Kyjích je v současnosti více než 200 milionů litrů nápoje Coca-Cola (společně ve variantách regular, light a zero).

Největší změna nastala v roce 1991, kdy produkci ve státním podniku přebral soukromý botler, společnost Coca-Cola Amatil, a pokračoval ve výrobě ikonického nápoje společnosti The Coca-Cola Company na území Československa. Od té doby přibyl počet míst, ve kterých se nápoj Coca-Cola dal koupit, ale také varianty příchutí a balení. Dnes se prodává až v devíti různých variantách.



Rozdíl dělají lidé

Nápoj Coca-Cola od roku 2000 vyrábí a do lahví plní společnost Coca-Cola HBC, která je strategickým partnerem společnosti The Coca-Cola Company. Za posledních 30 let dal systém Coca-Cola práci téměř 10 000 lidí. Aktuálně zaměstnává 943 lidí 20 různých národností. Téměř 9 % zaměstnanců ve společnosti pracuje více než 25 let.

„Coca-Cola je postavená na vztazích, které nám každý den pomáhají naplňovat naši vizi. Bez zaměstnanců, pro které je jejich práce vášní, by to nebylo možné. To oni reprezentují hodnoty společnosti: péči, sdílení, integritu a preciznost. Zároveň nesmíme zapomenout na naše zákazníky a obchodní partnery, bez kterých by se nám nepodařilo uspokojit potřeby všech spotřebitelů,“ vysvětluje Dan Timotin, CEO Coca-Cola HBC ČR/SR.

Závod, ve kterém se nápoje Coca-Cola vyráběly, byl 22 let i na Slovensku v obci Lúka v okrese Nové Mesto nad Váhom. Dnes se nápoje Coca-Cola pro Česko a Slovensko vyrábějí v závodě v Praze-Kyjích. Pro obě země byla Coca-Cola velkým ekonomickým přínosem. Za posledních 15 let společnost na daních zaplatila tři miliardy českých korun, tedy dohromady 120 milionů eur v Česku i na Slovensku.

Osvěžení šetrnější k přírodě

Přestože se zájem zákazníků a produkce rok od roku zvyšují, uhlíková stopa nápoje Coca-Cola je stále menší. Dow Jonesův index trvalé udržitelnosti, přední globální ukazatel udržitelnosti, hodnotí za rok 2020 společnost Coca-Cola HBC jako nejudržitelnější nápojovou firmu světa. V roce 2020 se společnosti podařilo snížit CO 2 na litr vyrobeného nápoje až na 16,25 g, tedy na polovinu oproti roku 2018.

Coca-Cola a ekologie v současnosti O 57 % energeticky úspornější chladničky pro partnery v HoReCa, tzv. ICoolers, které v roce 2020 ušetřily 72 tun CO2.

Trend snižování spotřeby vody ve výrobním procesu (1,61 litru vody na litr vyrobeného nápoje).

Obměna vozového parku a přechod na vozidla s alternativním pohonem, díky čemuž sníží do roku 2030 Coca-Cola HBC své emise v České republice a na Slovensku o 55 % oproti roku 2017.

Uvedení rPET láhve u Natury a Romerquelle, která je 100% vyrobená z recyklovaného PET materiálu z bývalých lahví.

Základy pro mokřad v areálu závodu Praha-Kyje, které podpoří biodiverzitu ve městě.

„Udržitelnost je naším prioritním cílem. Za každou naši prodanou láhev chceme do roku 2025 vysbírat a recyklovat jednu láhev či plechovku a také lokálně vyrábět minimálně 50 % našich obalů z recyklovaných surovin,“ přibližuje globální cíle Dan Timotin.



Prožili jsme spolu už 50 let

Nápoj Coca-Cola se v Česku i na Slovensku dodnes spojuje s nezaměnitelnou chutí a radostí v každém doušku. V průzkumu agentur STEM a FOCUS téměř pětina obyvatel Česka (18 %) a také Slovenska (19 %) uvedla, že jim nápoj Coca-Cola přináší asociaci se silnými životními momenty, jako jsou oslavy nebo svátky.

Mimořádná atmosféra se přetaví již od června i do speciální edice obalů u příležitosti 50. výročí výroby nápoje v Česku a na Slovensku. Etikety lahví i plechovek budou zdobit české a slovenské dominanty.

Příznivci legendární chuti se mohou těšit na láhve v limitovaném designu a letní soutěže, během nichž Coca-Cola nabídne až 550 cen. Hlavní cenou bude zlatá mince v hodnotě 35 000 CZK, o kterou budou hrát příznivci nápoje každý den.

V rámci oslav pomůžeme ostatním, aby mohli pomáhat

O své oslavy se Coca-Cola podělí i s těmi, kteří to v obou zemích potřebují, protože dlouhodobě vnímá svou odpovědnost za rozvoj a podporu komunit, a to nejen v době covidové pandemie, která zasáhla ty nejzranitelnější.

„Přestože jsme v rámci oslav připravili řadu aktivit pro naše zákazníky, nezapomínáme ani na ty, kteří potřebují pomoc. V rámci výročí jsme ve spolupráci s vybranými dlouhodobými partnery Českým a Slovenským červeným křížem, Nadací Terezy Maxové a Úsmev ako dar připravili projekt s názvem 50 míst pro dobrý skutek. Ten pomůže vzdělat zaměstnance dětských domovů a dalších sociálních služeb tak, aby ještě lépe mohli pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují,“ vysvětluje Joonas Mäkilä, marketingový ředitel Coca-Cola HBC ČR/SR.

50 let výroby nejoblíbenějšího nealkoholického nápoje na světě v Česku a na Slovensku je velký milník, který si zaslouží pozornost a oslavu. Příznivce značky a nápoje Coca-Cola čeká v průběhu následujících měsíců množství překvapení a oslav, které budou probíhat přes celé léto až do září.

Více se o cestě nápoje Coca-Cola v Československu dozvíte zde ve videu.

Další informace jsou k dispozici na stránce: https://cz.coca-colahellenic.com/cz/50-let