ČR se snaží dokončit pavilon na EXPO v původním termínu

Česko se snaží dokončit svůj pavilon pro světovou výstavu EXPO 2020 k jejímu původnímu termínu, přestože epidemiologická opatření v Dubaji práci komplikují.

S ročním odkladem výstavy ale Praha souhlasila, protože otvírat EXPO v nehotovém stavu a s omezeným počtem návštěvníků by nedávalo smysl, uvedl dnes na dotaz ČTK generální komisař českého pavilonu Jiří František Potužník. Náklady na roční odklad budou podle něj zhruba 24 milionů korun, v červnu by o podobě rozpočtu měla rozhodnout vláda.

Mezinárodní úřad pro výstavnictví (BIE) v hlasování rozhodl o odkladu Expa, které mělo začít letos v říjnu, o rok. Česko návrh podpořilo. „Náš pavilon je sice v podstatě dokončen, ale podpořili jsme návrh organizátorů EXPO s tím, že oni vědí nejlépe, zda a kdy dubajskou výstavu zahájit. Otevírat brány EXPO tento rok v neúplném či nehotovém stavu a s nízkým počtem návštěvníků by nemělo smysl,“ uvedl Potužník.

Český pavilon podle něj patří k nejpokročilejším na světové výstavě. „My se snažíme i nadále pracovat tak, aby byl celý pavilon a jeho expozice připraveny dle původního plánu, tedy k 20. říjnu 2020. Vzhledem k protipandemickým opatřením v Dubaji a na celém výstavišti musíme však pracovat ve značně omezeném režimu - potýkáme se s opožďováním dodávek materiálů, technologií, ale i odborných prací,“ uvedl.

Odklad podle Potužníka nebude znamenat žádné zásadní změny pro českou expozici. „Obsah expozice je daný koncepcí Czech Spring a stálé exponáty jsou smluvně zajištěny, z velké části jsou již hotovy, nebo se momentálně finalizují. Mírné změny můžeme předpokládat v případě partnerů rotačních expozic, tedy výstav, které se budou měnit ve dvoutýdenních cyklech,“ uvedl.

„Odložení EXPO 2020 o rok a předpokládané ochlazení světové ekonomiky samozřejmě u některých z partnerů vzbuzuje nejistotu a neochotu investovat peníze v době krize. Připravujeme se proto i na možnost mírného odlivu partnerů a změnu tematických výstav,“ napsal Potužník ČTK.

Náklady na odklad EXPO 2020 jsou podle Potužníka zhruba dva miliony korun měsíčně, za rok to tak bude znamenat asi 24 milionů. „Varianty na navýšení rozpočtu a prodloužení mandátu budu předkládat v tomto měsíci ministerstvu zahraničních věcí, tedy našemu zřizovateli, a pak by o konečném návrhu měla rozhodnout vláda,“ uvedl Potužník. Rozhodnutí kabinetu očekává do konce června.

Otázkou podle Potužníka zůstává, jak se k odkladu EXPO postaví partneři českého pavilonu. „Někteří mohou mít v roce 2021 už jiné priority, nebo mohou řešit problémy s předpokládaným hospodářským útlumem,“ uvedl Potužník. Podle něj ale účast zatím z pěti desítek investorů odmítli pouze dva menší.

Nový termín pro EXPO je od 1. října 2021 do 31. března 2022. Ústředním tématem českého pavilonu má být technologie získávání vody ze vzdušné vlhkosti s pomocí solární energie. Český pavilon měl zahrnout také restauraci a představit například české sklo nebo lázeňství.