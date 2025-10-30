ČTK Connect vybrala novináře do tréninkového programu EP s datem 2025

Ve skupině 22 adeptů, kteří splňují podmínku pracovat maximálně tři roky od ukončení studia v některém z českých médií, převažují žurnalisté z veřejnoprávních médií.

ČTK Connect vybrala novináře do tréninkového programu EP s datem 2025

Tréninkový program pro mladé novináře, který vypsal Evropský parlament s cílem poskytnout mladým lidem v médiích informace a kontakty, aby mohli fundovaně psát o EU, vstupuje v tomto roce do svého třetího pokračování. Základem každého kurzu je nicméně výběr zájemců, kteří splňují podmínku, že nejsou aktivně činní ve sdělovacích prostředcích déle než tři roky od ukončení vysokoškolského studia.

Na soupisce, kterou sestavila ČTK Connect po oslovení redakcí napříč republikou, figurují jak žurnalisté z veřejnoprávních, tak ze soukromých médií. Česká televize přišla se 7 nominacemi, přičemž 2 přihlášení jsou z pražské redakce, 4 z brněnské a 1 z Hradce Králové. Český rozhlas nabídl 6 adeptů, z toho 4 z Radiožurnálu (2 se sdílenou působností pro Prahu a střední Čechy) a 2 z regionálních studií. Následují 4 kandidáti z ČTK, 2 ze CNN Prima News, 2 z iDNES a 1 ze Seznamu.

ČTK Connect se tímto dostává nad počet 20 uchazečů, což přesahuje představu zadávajícího EP. Jde o zatím nejpočetnější skupinu v historii kurzů ČTK Connect pro EP, v roce 2023 se zúčastnilo 19 adeptů, loni 16. „Jsme rádi, že je o tento druh tréninku zájem, současně ale chápeme, že ne všechny redakce si mohou dovolit uvolnit své mladé a nadějné posily na celé tři dny v exponovaném závěru kalendářního roku,“ říká dramaturg projektu Igor Záruba.

ČTK Connect vybrala novináře do tréninkového programu EP s datem 2025

V danou chvíli běží komunikace mezi mladými novináři a produkcí tréninkového programu, včetně vyřizování administrativních náležitostí a souhlasů GDPR.

Vlastní „fyzické“ konání programu v Praze připadlo v roce 2025 na dny 18.–20.11. Kromě setkání s českými europoslanci, analytiky, představiteli veřejné správy či diplomaty se přítomní mohou těšit na exkurze do ČTK, České televize na Kavčích Horách a do Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, stejně jako na návštěvu sídla evropských institucí v Praze na Národní třídě. O programu a jeho aktérech budeme informovat v okamžiku, kdy budou pozvaní hosté závazně potvrzeni.

Autor: Igor Záruba

