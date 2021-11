ČTK nabízí knihovnám a jejím čtenářům zprávy o EU zdarma

Smyslem grantu je šíření povědomí o činnosti Unie a nezávislé, objektivní a plošné informování o její práci.

„Knihovny a hlavně jejich uživatelé – čtenáři jsou cílovou skupinou, která nás velmi zajímá,“ řekl ředitel strategie a rozvoje ČTK Jaroslav Kábele. „Jsou to vzdělaní lidé toužící po dalších informacích. Národní tisková agentura chrlí spoustu informací každý den, každou minutu. Dokáže je i pečlivě roztřídit. A jestliže v ´předvečer´ českého předsednictví v Radě EU, které začne 1. července 2022, cítíme zvýšený zájem o práci EU, jejím boji s pandemií nebo o novém dotačním období, budeme rádi dodávat do knihoven informace právě s touto tematikou,“ dodal.

ČTK vydá denně asi stovku zpráv o EU – od politiky přes ekonomiku po kulturu. Ke zpravodajství o evropských záležitostech se návštěvníci knihoven dostanou přes webový rozcestník, podmínkou je pouze registrace.

Krajské, okresní i místní knihovny velmi vítají možnost rozšíření nabízených služeb čtenářům. „Na placené databáze nezbývá v rozpočtu knihovny mnoho prostředků. Přístup do databáze ČTK nabídneme našim čtenářům na předem určeném PC v čítárně periodik a využijeme jej také při tvorbě odborných rešerší,“ řekl Vratislav Emler, šéf krajské knihovny v Karlových Varech.



„Cílem knihoven je poskytovat čtenářům objektivní, ověřené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Jsme rádi, že můžeme našim čtenářům nabídnout přístup zdarma do Infobanky ČTK. Předpokládáme, že této možnosti využijí jak studenti, tak také např. regionální badatelé a historici, kteří s informacemi pravidelně pracují a uvítají možnost zobrazit si události v historickém kontextu,“ uvedl Aleš Procházka, ředitel Městské knihovny Prostějov.

Nejen registrovaným čtenářům, ale i studentům a pedagogům bude Infobanku ČTK nabízet i vsetínská knihovna. „Jsme nadšení, že u nás můžeme nově vyzkoušet a zdarma nabídnout našim uživatelům přístup do ČTK. ČTK je pojem a instituce, jejíž jméno dodává punc důvěryhodnosti jakékoli informaci. U nás v knihovně si zakládáme na poskytování ověřených informačních zdrojů,“ uvedla Kateřina Janošková ze vsetínské Masarykovy veřejné knihovny, kde pro školy připravují program na seznamování se základy vyhledávání v elektronických informačních zdrojích. „Těšíme se, že nabídku důvěryhodných, ověřených a tedy cenných informací bohatě využije k lepšímu zorientování v přeplněném a nepřehledném světě dat a informací i široká veřejnost,“ dodala Janošková.

Do projektu by se mělo postupně zapojit až 70 knihoven. Pro ČTK není tato forma spolupráce nová, s knihovnami již v minulosti úzce spolupracovala a současný projekt je pro ČTK logické pokračování ve spolupráci. Grant EU, jehož budou dodávky zpráv a informací o EU součástí, trvá do 30. června příštího roku. S knihovnami plánuje ČTK spolupracovat i po tomto datu.