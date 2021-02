Dají se ještě sehnat půjčky bez registru?

Každá společnost musí prověřovat registr dlužníků při žádosti o půjčku nebo hypotéku. To je informace, kterou tak nějak každý z nás ví.

Ale co už většina lidí neví je, že registrů je vícero a nikdo společnostem nenařizuje, který z nich mají použít. Speciální případ jsou společnosti, které poskytují půjčky na ičo. Ty pod nový spotřebitelský zákon nespladají.

Proto i v dnešní době stále existuje možnost získat nebankovní půjčku bez registru. Nový zákon o spotřebitelském úvěru, který platí od roku 2016, konkrétní registry nespecifikuje.

Jaké tedy máme registry dlužníků nebo obecných informací o platební (ne)schopnosti? Pojďme se na ně podívat.

Registr EXEKUCÍ obsahující i dražební vyhlášky (Zapojené společnosti jsou například: Flexifin, Creditstar a další).

Registr INSOLVENCÍ

NRKI - Nebankovní registr klientských informací

BRKI - Bankovní registr klientských informací – do něj mají přístup pouze banky

SOLUS Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěru Spotřebitelů

REPI Registr platebních informací – (Zapojené společnosti jsou napříkla: Tetička, Provident, Everyday+ plus a další)

EUCB Registr European Credit Bureau



Zákon neurčuje, zda člověk, který se nachází v konkrétním registru nesmí dostat půjčku. Vyjímkou je registr Insolvencí – pokud se v něm nalézáte, už si nemůžete půjčit. Když má zápis v kterémkoliv jiném registru, tak stále existuje aspoň malá možnost, že někde půjčku dostane. Je to z důvodu, že různé společnosti nahlíží do různých registrů. Záleží to tedy na štěstí a náhodě. Pokud ale zápis v registru máte, raději se předem nespoléhejte, že půjčku získáte.

Jak je tedy možné, že někdo inzeruje půjčku bez registru, a je vůbec možné ji v dnešní době získat? Ano, možné to je. Díky skutečnosti, že je několik registrů, ale každý obsahuje trochu jiné záznamy, tak se může stát, že nebankovní společnost bude zkoumat ten, kde zrovna žádný zápis člověk nemá. V takovém případě vám půjčku můžou poskytnout.

Navíc platí, že konečné rozhodnutí, jestli vám poskytne nebo neposkytne úvěr, záleží na dané společnosti a její ochotě nést riziko. Pokud máte dostatečně doložené příjmy, může se stát že i přesto vám půjčí. Ano, tedy půjčky bez registru existují, ale není to samozřejmost. Mnoho informací na internetu již není aktuálních.

Pokud si přesto půjčku vezmete, zvažujte moudře s ohledem na výši půjčky, dobu splatnosti, úrok, a případné poplatky za prodlení. I když vám půjčku poskytnou, a vy ji nebudete zvládat splácet, opět na to doplatíte jen vy sami. Proto se vyplatí uvažovat rozumně. Pokud si nejste jistí, zkuste například bezplatnou finanční poradnu www.financnitisen.cz, kde s vámi vaši situaci proberou.