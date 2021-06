Danone uvádí na trh novinku v recyklovatelném obalu

Společnost Danone, světový lídr ve výrobě jogurtů s více než stoletou historií, uvádí na trh novinku v podobě jogurtu pod vlastní značkou.

Lahodná chuť, výroba v prvotřídní kvalitě a lokální suroviny s velkými kousky ovoce – to vše spotřebitel najde v ekologickém kelímku s příběhem nabádajícím k recyklací na zadní straně obalu. Jogurtová novinka naplňuje firemní strategii Jedna planeta. Jedno zdraví (One Planet. One Health).

Lokální příchutě, výroba v České republice a recyklovatelný obal

Danone jogurt má jedinečnou lahodnou chuť a je vyroben podle standardů kategorie v prvotřídní kvalitě bez přidaných umělých ingrediencí. Společnost Danone zvolila oblíbené příchutě jako jahoda, meruňka, čokoláda a dostupný je i bílý neochucený variant. Spotřebitelé se tak mohou těšit na jogurt s velkými kousky ovoce, vyrobený v českém závodě v Benešově, jogurt, ke kterému se budou neustále vracet. Výrobek se bude vyvážet i na Slovensko a do Maďarska.

Máme jen jednu planetu, kterou musíme chránit, a proto výrobce zvolil recyklovatelný obal z polypropylenu (PP), který je 100% recyklovatelný. Kelímek neobsahuje plastovou ani papírovou vnější vrstvu, která by sice byla vizuálně atraktivnější, ale ztížila by následnou recyklaci.

Je třeba chránit zdraví člověka a zdraví planety

Součástí uvedení nového jogurtu Danone na trh je i edukace spotřebitelů o cirkulární ekonomice. „V rámci komunikace této novinky nabádáme spotřebitele vychutnat si jogurt a následně obal správně separovat, aby dostal šanci na recyklaci. Uvědomujeme si naši odpovědnost za obaly, které přinášíme na trh, a chceme podpořit cirkulární ekonomiku,“ uvedl Jakub Špiller, Development Manager CZ & SK v Danone. Na obalu samotného jogurtu je uveden QR kód, který vyzývá všechny o zapojení se do strategie společnosti Danone „Jedna planeta. Jedno zdraví“.

„Udržitelnost, ať už ve smyslu ochrany životního prostředí nebo podpory zdraví, je pro nás velkým tématem. Kromě použití recyklovatelného obalu jsme se proto rozhodli na obal Danone jogurtu uvést i nutriční označování NutriScore, kterým chceme spotřebitelům zjednodušit orientaci v rámci správné výživy,“ dodal J. Špiller.

Spotřebitelé očekávají od potravin více než jen nasycení

Trh s mléčnými výrobky se neustále mění, přičemž trh s jogurty tvoří více než 45 % celkové mléčné kategorie a v porovnání s minulým rokem zaznamenáváme nárůst okolo 1 %. Z dlouhodobého hlediska je vidět přesun spotřebitelů z klasických kategorii do novějších a modernějších výrobků s přidaným benefitem. Mnozí spotřebitelé se zaměřují na zdravější životní styl, což způsobuje, že více vyhledávají zdraví prospěšné potraviny. Očekávají výbornou chuť, dostupnost a zároveň se snaží vybírat si potraviny, které jsou udržitelné a šetrné k životnímu prostředí. Novinka od Danone splňuje všechny atributy k tomu, aby byla oblíbenou u spotřebitelů každé věkové kategorie.