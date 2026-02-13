Data a AI jako zásadní manažerská dovednost moderní doby

Schopnost proměnit data a umělou inteligenci v reálnou hodnotu pro firmu dnes patří mezi zásadní kompetence moderního managementu. Nestačí data pouze sbírat a mít k dispozici analytické výstupy, ale umět z nich vyčíst souvislosti, dokázat je předat lidem, kteří na jejich základě budou jednat a využívat je při řízení týmů i tvorbě strategií. Právě na tuto proměnu role manažerů reaguje MBA program Unicorn Vysoké školy: Data & AI Driven Management, který přináší komplexní pohled na řízení založené na datech a praktické využívání umělé inteligence v každodenní praxi.
„Umělá inteligence se v posledních letech stává jedním z klíčových pracovních nástrojů. Zařazení oboru zaměřeného na data a práci s AI do naší nabídky proto bylo naprosto logickým krokem. Studium je koncipováno pro manažery a lídry, kteří potřebují rozumět datům a AI jako manažerskému nástroji, umět klást správné otázky a řídit odborníky, nikoli se stát technickými specialisty,“ říká rektor Unicorn Vysoké školy prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
Řada firem dnes investuje do moderních analytických nástrojů a technologií, přesto se jejich rozhodování stále opírá spíše o zkušenost, intuici nebo neúplné informace. Manažeři často narážejí na bariéru v podobě složitých datových výstupů, kterým nerozumí, nebo nedokážou správně formulovat zadání pro své analytické a IT týmy. Program Data & AI Driven Management proto klade důraz na to, aby si účastníci osvojili schopnost pracovat s daty jako s manažerským nástrojem, porozuměli jejich omezením a dokázali převádět analytické výstupy do konkrétních rozhodnutí a změn v řízení firmy.
Silným prvkem tohoto studijního programu je propojení dat, umělé inteligence, byznysu a odpovědnosti managementu, včetně etických a regulatorních souvislostí zavádění umělé inteligence do praxe. Program se proto nezaměřuje pouze na práci s daty a nástroji, ale také na širší dopady rozhodování založeného na datech – na fungování organizací, firemní kulturu, odpovědnost managementu a oblast informační bezpečnosti.
Výuka na Unicorn Vysoké škole je vedena odborníky z praxe a výzkumných a vývojových center Unicorn, včetně předního experta na umělou inteligenci a ředitele vývojového centra Unicorn Research Center RNDr. Jakuba Haláčka. Unicorn Vysoká škola je navíc členem CAMBAS, která garantuje kvalitu a důvěryhodnost MBA studia.
Studium je koncipováno na dva roky. Tři semestry jsou zaměřeny na výuku a během posledního semestru se studenti věnují závěrečnému projektu. Forma studia je kombinovaná – jednu sobotu v měsíci probíhá prezenční výuka, zbytek výuky je realizován online. Studenti mají navíc k dispozici online studijní materiály.
Podmínkou pro přijetí je bakalářské vzdělání, výhodu v přijímacím řízení pak představují zkušenosti s vedením týmu či projektu. Přijímací řízení je realizováno formou online motivačního pohovoru.
Nový cyklus MBA programu startuje v říjnu 2026. Přihlášky však můžete podávat už nyní nebo navštívit Unicorn Vysokou školu během některého z květnových dnů otevřených dveří.