Možná jste se s tímto pojmem už setkali při výběru nového telefonu nebo hledání výhodnějšího internetu na dovolenou. eSIM karta je digitální alternativa ke klasické SIM kartě. Potřebný čip je již zabudovaný v kompatibilním zařízení a mobilní tarif se do něj nahraje elektronicky. Nemusíte tedy nic vkládat ani vyjímat. Připojení si můžete zařídit z pohodlí domova, třeba při plánování příští cesty.
Virtuální SIM karta přitom není určena pouze zkušeným cestovatelům nebo technologickým nadšencům. Využijí ji také lidé, kteří chtějí oddělit pracovní a soukromé číslo, často mění mobilní tarify nebo potřebují druhé datové připojení. A protože tuto technologii podporuje stále více telefonů, její používání je dostupnější než dříve.
Malá změna, která přináší velké pohodlí
Na první pohled se může zdát, že eSIM řeší drobný problém. Vždyť výměna klasické SIM karty zabere jen chvíli. Skutečné výhody eSIM karty ale oceníte především tehdy, když potřebujete nové připojení rychle a bez zbytečného zařizování.
Při cestě do zahraničí například nemusíte zjišťovat, kde koupit místní SIM kartu a jak ji zprovoznit. Datový balíček si můžete pořídit předem přes internet. Po příjezdu už jen zvolíte správné nastavení a začnete používat mobilní data.
Mezi hlavní přednosti technologie patří:
- Pohodlí: Nový tarif lze získat online bez návštěvy prodejny a manipulace s fyzickou kartou.
- Flexibilita: Kompatibilní zařízení mohou uchovávat více eSIM profilů, mezi kterými lze přepínat.
- Praktičnost na cestách: Pro zahraniční internet můžete využít samostatný datový tarif a ponechat si domácí telefonní číslo.
- Bezpečnost: eSIM je zabudovaná přímo v zařízení, takže ji případný nálezce nebo zloděj nemůže jednoduše fyzicky vyjmout jako klasickou SIM kartu.
- Méně plastu: Digitální řešení nevyžaduje výrobu a distribuci další plastové kartičky.
Je však dobré vědět, že ne všechny telefony eSIM podporují. Záleží na konkrétním modelu, jeho původu i případném omezení ze strany operátora.
Internet v zahraničí bez zbytečných starostí
Právě cestování ukazuje výhody Yesim eSIM karta nejlépe. Zatímco v zemích Evropské unie mohou zákazníci českých operátorů zpravidla využívat roaming za domácích podmínek, při cestách do řady dalších zemí už mohou být mobilní data výrazně dražší. Vyplatí se proto zkontrolovat nabídku před odjezdem.
Příkladem je služba Yesim, která poskytuje cestovní datové eSIM pro jednotlivé země, regiony i širší skupiny destinací. Zákazník si vybere místo, kam cestuje, a odpovídající balíček. Podle nabídky může jít o určitý objem dat, tarif účtovaný podle spotřeby nebo variantu s neomezeným objemem dat.
Příklad: Představte si týdenní dovolenou v Turecku, pracovní cestu do Spojených států nebo poznávání Thajska. Mobilní internet využijete k navigaci, překladům, rezervacím i komunikaci. S cestovní eSIM nemusíte kvůli připojení měnit svou domácí SIM kartu.
Yesim navíc umožňuje opakovaně využívat již nainstalovaný eSIM profil pro další datové balíčky. Při příští cestě tak nemusí být nutné instalovat novou eSIM. Záleží však na konkrétní službě, tarifu a podporovaném zařízení.
Jak aktivovat eSIM kartu? Zvládnete to i bez technických znalostí
Samotné zprovoznění bývá jednodušší, než napovídá technický název. Pokud máte kompatibilní a odblokovaný telefon, můžete při využití služby Yesim postupovat následovně:
- Ověřte kompatibilitu telefonu. V nastavení zařízení nebo seznamu podporovaných modelů zjistěte, zda umožňuje používání eSIM.
- Vyberte destinaci a tarif. V aplikaci nebo na webu Yesim zvolte zemi, délku platnosti a požadovaný objem dat.
- Dokončete nákup. Po zaplacení získáte potřebné aktivační údaje nebo QR kód.
- Nainstalujte eSIM. Využijte instalaci přímo v aplikaci, QR kód nebo ruční zadání údajů podle možností telefonu.
- Nastavte mobilní data. Před používáním vyberte novou eSIM jako zdroj dat a zkontrolujte potřebné nastavení datového roamingu.
K instalaci je zapotřebí internetové připojení, například domácí Wi-Fi. Proto je rozumné vše připravit ještě před cestou. Současně si ověřte, kdy začíná platnost zakoupeného balíčku, aby se vám nevyčerpal zbytečně brzy.
Jak vybrat vhodnou eSIM pro cestování?
Na trhu existuje několik možností, jak získat internet v zahraničí. Výhodou Yesim je nabídka různých typů datových tarifů a možnost spravovat cestovní připojení prostřednictvím jedné aplikace. Služba nabízí také další funkce včetně virtuálních telefonních čísel, která však fungují odděleně od samotné datové eSIM.
Při výběru by ovšem neměla rozhodovat pouze cena. Důležitý je objem dat, délka platnosti, dostupné mobilní sítě a případná omezení rychlosti. Označení neomezená data totiž nemusí znamenat neomezenou rychlost připojení.
A ještě jedno upozornění: běžné datové balíčky Yesim jsou určené především pro mobilní internet a nezahrnují standardní telefonní hovory ani SMS. Komunikovat můžete například přes internetové aplikace. Pro klasické volání lze podle možností telefonu nadále využívat domácí číslo, u kterého však mohou vznikat roamingové poplatky.
Nejčastější otázky o eSIM
V kolika zemích eSIM funguje?
Technologie eSIM není omezena na jedinou zemi. Rozhodující je nabídka poskytovatele a dostupnost partnerských mobilních sítí. Yesim uvádí pokrytí více než 200 destinací, ale před nákupem je vždy nutné zkontrolovat konkrétní zemi a tarif.
Mohu používat běžnou SIM kartu současně s eSIM?
Ano, řada kompatibilních telefonů umožňuje současné používání fyzické SIM a eSIM nebo dvou eSIM. Můžete tak například ponechat české číslo pro hovory a cestovní eSIM využívat pro mobilní internet. Přesné možnosti závisí na zařízení.
Jaké služby Yesim nabízí?
Yesim nabízí cestovní datové balíčky pro jednotlivé země i celé regiony, které lze pohodlně spravovat prostřednictvím aplikace. K dispozici jsou také doplňkové komunikační služby. Zákazníci si mohou vybrat tarif podle destinace, délky pobytu a předpokládané spotřeby dat.
Digitální svoboda, kterou můžete vyzkoušet
eSIM ukazuje, že digitalizace nemusí znamenat složitější technologie. Naopak dokáže odstranit drobné starosti, které nás provázejí při cestování i každodenním používání telefonu. Místo hledání plastové kartičky stačí vybrat vhodný tarif a připojení nastavit přímo v zařízení.
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