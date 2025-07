Do Japonska míří rodinná firma z Moravy s moderními pekárnami

Účast na Expo 2025 vnímá Kornfeil jako příležitost posílit mezinárodní postavení značky a ukázat, že české rodinné firmy mají co nabídnout i v oblasti špičkového průmyslu.

„Být na olympiádě byznysu je pro nás čest a jasné sdělení pro naše zákazníky. Po více než 30 letech a dodávkách do 45 zemí víme jedno: export není luxus — je to nutnost. V dnešním propojeném světě je globální myšlení klíčem k růstu a odolnosti,“ říká ředitelka a spolumajitelka společnosti Martina Kornfeilová a doplňuje s tím, že v září se do Japonska chystá jak rodina Kornfeilových, tak management společnosti: „Partnerství s Expo 2025 je dalším krokem k posílení naší pozice na globálním trhu a zároveň důkazem, že české firmy mají co nabídnout i v oblasti špičkového průmyslu.“

„Společnost Kornfeil je skvělým příkladem toho, jak české rodinné firmy dokážou uspět na vysoce konkurenčních trzích díky kvalitě, inovacím a dlouhodobé vizi. Jejich příběh a produkty perfektně zapadají do koncepce naší prezentace na Expo 2025, kde chceme představit Česko jako zemi s důrazem na technologickou preciznost a poctivé řemeslo,“ vysvětluje generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

Kornfeil je světovým lídrem ve vývoji a instalaci pekařských pecí. Do pekáren dodává vše od kynutí po pečení. Jejich pekařské pece dnes používají pekaři ve 45 zemích – nejen v Česku, ale také například v Německu, Austrálii nebo Spojených státech amerických. Hlavním cílem firmy je zjednodušit pekařům jejich každodenní práci, snížit energetickou náročnost pekáren, ale přitom zachovat řemeslný přístup k výrobě pekařských produktů. Společnost založili v roce 1991 bratři Karel a Vojtěch Kornfeilovi, od roku 2022 ji vede již druhá generace – sestry Martina a Karolína Kornfeilovy. Ve svém směřování mají jasnou vizi – nadále stát po boku globálních špiček oboru a firmu ještě více posunout kupředu.

Mezi klíčové konkurenční výhody Kornfeilu patří vlastní vývoj i výroba, špičkové dílenské zpracování, montáže i servis realizovaný interním týmem a technická podpora dostupná 24/7. Díky preciznímu servisu dosahuje životnost jejich technologií více než 20 let.

Autor: KGK