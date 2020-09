Dveřím dnes vládne hliník

Nová generace dveří s vnitřní hliníkovou konstrukcí přináší dveřním křídlům vyšší pevnost, umožňuje jim vyrůst do atypických rozměrů a nabízí rozmanité varianty jejich povrchu.

Příkladem dveřního křídla s hliníkovou konstrukcí jsou dveře MASTER. Jejich moderní konstrukce zpevněná vnitřními příčkami umožňuje dveřnímu křídlu vyrůst do atypických rozměrů. „Dveře MASTER mohou dosahovat až do maximální šířky 125 cm a výšky v otočném provedení dokonce až 370 cm. Lze je zabudovat i do zárubně bez nadpraží, a tak mohou sahat přímo od podlahy až ke stropu,“ upřesňuje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, výrobce designových dveřních systémů a prémiových dveří.

Díky hliníkové konstrukci si mohou dveře MASTER doslova hrát se svým povrchem – pyšní se téměř neomezenou variabilitou materiálového provedení. „Nejoblíbenějším materiálem je designově čisté sklo, které je možné nechat nalakovat nepřeberným množstvím barev včetně metalických odstínů. Dalšími variantami jsou také dřevěná dýha, lamináty, zrcadlo či MDF deska, na kterou lze nanést libovolnou stěrku nebo tapetu ze sousedící stěny. Dveře tak můžete nechat téměř splynout se zdí,“ říká Petr Paksi. A co víc – různé povrchové materiály a jejich barevná provedení můžete kombinovat v horizontální i vertikální rovině.

www.japcz.cz