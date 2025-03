E.ON nabízí pomoc při sdílení energií

Od loňského roku mohou Češi sdílet vyrobenou elektrickou energii v rámci skupinového sdílení. S nadcházející letní sezonou se otevírá příležitost tuto možnost naplno využít. Pro všechny, kteří si se sdílením nevědí rady, přichází E.ON s novou službou Partner sdílení. Ta zajistí všechny potřebné kroky, a to zcela zdarma.

„Lidé chtějí maximálně využít elektřinu, kterou si sami vyrobí. Klíčové ale je, aby měli správné informace o tom, jak systém funguje. Naším cílem je usnadnit vstup do sdílení elektřiny,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.

Podle dat Elektroenergetického datového centra se od spuštění sdílení energií zapojilo více než 14 tisíc odběrných míst a téměř 5 200 výrobců. Od loňského srpna do konce letošního února si uživatelé mezi sebou vyměnili celkem 3 151,87 MWh elektrické energie. Tento objem odpovídá roční spotřebě přibližně tisíce průměrných českých domácností. „I když se to může zdát málo v rámci všech odběrných míst v tuzemsku, tak potenciál pro sdílení energií je do budoucna obrovský. Zájem o sdílení energií předčil naše očekávání,“ dodává Jan Zápotočný.

E.ON očekává, že počet odběrných míst zapojených do sdílení bude dále růst. „Každý měsíc se připojí přibližně 600 nových odběrných míst a s příchodem teplejšího a slunečného počasí lze očekávat další nárůst,“ dodává Šárka Fialová, vedoucí podpory a obslužných procesů společnosti E.ON.

Partner sdílení je pro všechny

Službu E.ON Partner sdílení mohou zdarma využít všichni zájemci o sdílení, bez ohledu na to, zda jsou zákazníky E.ONu. Nabízí bezplatné poradenství, pomoc s legislativou a administrativou i technickou podporu. „Naším cílem je zjednodušit vstup do sdílení elektřiny. Zájemci získají přehledné čtvrtletní reporty, technickou podporu a pomoc s registrací do komunit. To vše s cílem zvýšit efektivitu využívání vlastní vyrobené elektřiny,“ vysvětluje Šárka Fialová.

Služba E.ON Partner sdílení přináší konkrétní výhody především díky detailní technické podpoře poskytované uživatelům od samého počátku. „Naši experti radí v oblasti edukace klientů se zájmem o vstup do sdílení, přípravou skupiny sdílení a kompletní administrativou s tím související. Služba je navržena tak, aby nabídla individuální řešení odpovídající specifickým potřebám domácností, firem či obcí. Díky tomu lze dosáhnout vyšší energetické účinnosti a podpořit rozvoj decentralizované energetiky,“ dodává Šárka Fialová.

Jaké jsou možnosti vytvoření komunit?

Energetickou komunitu lze vytvořit třemi způsoby. Prvním je aktivní zákazník – společenství s menším počtem členů, avšak bez omezení vzdálenosti pro sdílení. Druhou možností je energetické společenství, které může zahrnovat až tisíc odběrných míst, je však nutná licence na sdílení elektřiny a jeho působnost je omezena na území tří sousedních správních obvodů obce s rozšířenou působností. Třetí variantou je sdílení elektřiny v rámci bytového domu. Nejpopulárnější je první možnost, která tvoří přibližně 90 % všech případů sdílení. „Varianta aktivního zákazníka je zdaleka nejvyužívanější,“ upřesňuje Jan Zápotočný.

E.ON chystá novinky

Energetika se neustále vyvíjí a E.ON reaguje na nové příležitosti, které může zákazníkům nabídnout. „Připravujeme nové produkty pro efektivnější nakládání s energiemi,“ doplňuje Jan Zápotočný. V blízké době společnost uvede na trh produkt E.ON Flexi, který umožní zákazníkům přenechat řízení své spotřeby a výroby elektřiny E.ONu výměnou za finanční odměnu. Tato služba zahrnuje například nabíjení a vybíjení baterií či regulaci přetoků elektřiny.

Další novinkou je Virtuální baterie PLUS, určená pro zákazníky s fotovoltaikou od E.ONu. Virtuální baterie je dlouhodobě oblíbená mezi klienty, kteří posílají přetoky ze svých solárních elektráren do sítě a následně si tuto energii mohou odečíst ze svého účtu. Nově si budou moci tuto energii čerpat i na různých odběrných místech.

Sdílení je klíčové pro získání dotací

Zapojení do sdílení energií či poskytování flexibility se nově promítá i do podmínek pro získání dotací na pořízení fotovoltaické elektrárny. I s tímto krokem pomůže E.ON Partner. „Zájemci se nemusí ničeho obávat, rádi je celým procesem provedeme. Pozitivní změnou v dotačních podmínkách je navíc to, že nově je dotace vyplácena předem, takže zákazník nemusí mít k dispozici celou částku předem. To výrazně usnadňuje financování fotovoltaických elektráren,“ vysvětluje Mário Franko, vedoucí produktového managementu fotovoltaických řešení pro domácnosti.