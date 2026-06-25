Elektřina pod dohledem AI. Technologická revoluce mění energetiku

Komerční sdělení
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Elektřina pod dohledem AI. Technologická revoluce mění energetiku | foto: ČTK

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Umělá inteligence, bateriová úložiště, rychlejší obchodování s elektřinou i důraz na kyberbezpečnost. Energetika prochází zásadní proměnou, která ovlivní nejen odborníky, ale i domácnosti a firmy. Jaké trendy budou určovat její budoucnost?

Evropská energetika prochází jednou z největších proměn za poslední desetiletí. Rostoucí podíl obnovitelných zdrojů, digitalizace a nové regulatorní požadavky mění způsob, jakým se elektřina vyrábí, obchoduje i řídí. Právě těmto tématům se věnovali odborníci na letošní konferenci společnosti Unicorn s názvem Energy Forum, která do Prahy přivedla zástupce provozovatelů přenosových soustav, energetických společností i technologických firem z Česka i zahraničí.

Elektřina pod dohledem AI. Technologická revoluce mění energetiku

Energetika je složitější než kdy dřív

Ještě před několika lety byla výroba elektřiny relativně předvídatelná. Dnes však do soustavy vstupuje stále více obnovitelných zdrojů, jejichž výroba závisí na počasí. K tomu se přidává rostoucí přeshraniční provázanost evropských sítí nebo nové požadavky na flexibilitu.

Jak důležité je na tyto změny reagovat, ukázal například rozsáhlý blackout, který v roce 2025 postihl Španělsko a Portugalsko a zasáhl miliony lidí. Vyšetřování ukázalo, že nešlo o jedno selhání, ale o souhru několika faktorů.

„Neexistovala jediná příčina. Šlo o kombinaci více událostí, které se odehrály ve velmi krátkém čase. O to důležitější je posilovat koordinaci mezi všemi účastníky energetického systému a zohledňovat fyzikální principy, na kterých energetika stojí,“ uvedl na konferenci Jan Jůda, Team Leader in Real-Time Operations společnosti ČEPS.

Umělá inteligence jako pomocník, ne náhrada člověka

S rostoucím množstvím dat se mění také práce energetických dispečerů. Informací přibývá tolik, že bez moderních analytických nástrojů by bylo stále obtížnější udržovat přehled o situaci v celé soustavě.

Právě zde nachází uplatnění umělá inteligence. Pomáhá vyhodnocovat neobvyklé jevy, upozorňovat na potenciální problémy nebo zpracovávat velké objemy dat. V kritické infrastruktuře však její role zůstává jasně vymezená.

„V kritické infrastruktuře není cílem nasadit AI jako první. Cílem je nasadit ji tak, abychom ji dokázali obhájit i za deset let. Umělá inteligence musí být bezpečná, srozumitelná a pod kontrolou člověka,“ vysvětlil Přemysl Voráč, Head of AI ve společnosti ČEPS.

Podobně vnímají roli AI také odborníci z Unicornu. Podle nich se z moderních systémů stávají spíše inteligentní asistenti než autonomní rozhodovatelé.

„Dispečeři dnes pracují s obrovským množstvím informací a musí koordinovat provoz napříč státy téměř v reálném čase. Moderní systémy jim pomáhají rychleji rozpoznat rizika a souvislosti. Odpovědnost za finální rozhodnutí ale vždy zůstává na člověku,“ doplnil Petr Svoboda, Senior Consultant společnosti Unicorn.

Elektřina pod dohledem AI. Technologická revoluce mění energetiku

Rychlejší obchodování i baterie pomáhají stabilitě sítě

Proměna energetiky se netýká pouze výroby elektřiny. Významné změny probíhají také na trhu. Jednou z nich je přechod z hodinových na patnáctiminutové obchodní intervaly. Díky nim získávají provozovatelé trhu i přenosových soustav přesnější přehled o výrobě a spotřebě elektřiny. Mohou tak rychleji reagovat na odchylky a efektivněji vyrovnávat nabídku s poptávkou.

Důležitou roli budou hrát také bateriová úložiště, která dokážou reagovat během několika sekund a pomoci stabilizovat síť při náhlých výkyvech ve výrobě nebo spotřebě.

Pro běžné spotřebitele to znamená vyšší jistotu, že dodávky elektřiny zůstanou spolehlivé i poté, co bude podíl obnovitelných zdrojů dále růst.

Elektřina pod dohledem AI. Technologická revoluce mění energetiku

Data rozhodnou o důvěře i bezpečnosti

Dalším výrazným trendem je důraz na transparentnost a kvalitní práci s daty. Ta jsou dnes základem nejen pro řízení soustav, ale také pro fungování energetických trhů nebo rozvoj takzvané zelené elektřiny.

Dosud často stačilo doložit, že určitý objem energie pocházel z obnovitelných zdrojů v souhrnu za celý rok. Nové přístupy však směřují k mnohem přesnějšímu sledování původu elektřiny. V budoucnu by tak mělo být možné ověřit, zda energie spotřebovaná v konkrétní hodině skutečně pocházela z obnovitelného zdroje, který ji ve stejném čase vyrobil.

„Transparentnost dat není jen otázkou regulatorních povinností. Je jedním ze základních předpokladů fungujícího trhu, kde mají všichni účastníci přístup ke stejným informacím. To posiluje důvěru a přispívá k ochraně spotřebitelů,“ uvedl Jiří Hellus, Senior Consultant společnosti Unicorn.

Přestože většina těchto změn zůstává běžným spotřebitelům skryta, jejich význam bude v příštích letech dál růst. Energetika se totiž mění z tradiční infrastruktury v digitálně řízený systém, který musí každou sekundu vyvažovat výrobu a spotřebu.

Právě schopnost zvládnout tuto rovnováhu rozhodne o tom, jak spolehlivě, bezpečně a efektivně bude elektřina fungovat v době rostoucího podílu obnovitelných zdrojů.

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