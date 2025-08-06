Kde a jak nabíjet elektromobil v Česku
Podle statistik jezdí v tuzemsku 36 tisíc elektromobilů. Více než 75 % jejich majitelů dobíjí svůj vůz doma. Je to nejpohodlnější a často i nejlevnější. Alternativou je síť veřejných stanic, která čítá téměř 6 tisíc stojanů a neustále se rozšiřuje.
Domácí nabíjení probíhá buď z běžné zásuvky, nebo prostřednictvím wallboxu. Z klasické zásuvky dobijete elektromobil za cca 8–12 hodin, zatímco moderní wallbox tento čas zkrátí přibližně na polovinu. Ve veřejné síti pak najdete rychlé stanice s výkonem 50 kW i ultrarychlé s výkonem od 150 do 360 kW, které dokážou doplnit energii pro 200 kilometrů jízdy za pouhých 10 minut.
Wallbox: srdce domácího nabíjení
Optimální řešení pro domácí nabíjení představuje wallbox, například wallbox od ČEZ. Jeho hlavní výhodou je rychlost. Zvyšuje nabíjecí výkon a tím zkracuje dobu nabíjení auta zhruba o polovinu oproti klasické zásuvce. Moderní wallboxy navíc nabízejí chytré funkce jako ovládání přes mobilní aplikaci, plánování nabíjení podle tarifu nebo monitoring spotřeby. Distributoři energií umožňují majitelům elektromobilů využít speciální tarify, které poskytují zejména ve večerních hodinách levnější proud pro celou domácnost.
Propojení s obnovitelnými zdroji
Skutečný krok vpřed přináší propojení wallboxu s fotovoltaickou elektrárnou do jednoho inteligentního systému. Pokud už máte na střeše fotovoltaickou elektrárnu nebo o ní uvažujete, s elektromobilem se budou skvěle doplňovat. Přes den vyrobíte elektřinu ze slunce a tu můžete rovnou využít k nabíjení. Minimalizujete svou závislost na distribučních sítích, snížíte emise CO2 díky získávání energie z obnovitelných zdrojů, zmenšíte konečnou částku na vyúčtování, a navíc budete brázdit silnice téměř „zadarmo“.