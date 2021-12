Elektronika chytře? Znáte Smarty?

Smarty je na trhu už od roku 2012

Když si chcete koupit elektroniku, je na místě poohlédnout se po obchodě, který za sebou má už nějakou tu historii a to, co dělá, dělá s láskou. Právě to je případ i Smarty. Technologie jsou jejich vášní už od roku 2012, kdy spustili e-shop s širokou nabídkou chytrých zařízení.

V roce 2014 k e-shopu přibyla prodejna Smarty Store, aby mohli být zákazníkům ještě blíž, o 3 roky později rozšířili sortiment a vznikla i nová kategorie zboží, Audio-Video, kde zákazníci najdou širokou nabídku kamer, reproduktorů, sluchátek a dalších produktů. V roce 2019 společnost získala od Heureka ocenění Shop roku v kategorii Mobily a GPS.

Jakou elektroniku pořídíte na Smarty dnes?

Nabídka produktů je široká, na své si přijde opravdu každý. Z čeho můžete vybírat?

Mobil pro každého

Ať už vybíráte mobilní telefon pro teenagera nebo seniora, na Smarty.cz si vyberete. Mobily jsou běžnou součástí našich životů, už dávno je nevyužíváme jen k volání a psaní sms, ale brouzdáme na internetu, propojujeme je s chytrými hodinkami, jejich prostřednictvím můžeme dokonce platit v obchodě. Vyberte si telefon dle svých představ.

Tablety různých značek

E-maily přes telefon vám moc psát nejdou, ale počítač nechcete? Raději byste něco menšího, ale stejně chytré? Co takhle tablet, na kterém můžete číst i elektronické knihy a pouštět si filmy?

Na své si přijdou i fanoušci Apple

Apple není jen značka, Apple je prostě styl. Patříte taky mezi příznivce těchto produktů? Nabídka jablečných produků na Smarty vás nezklame.

Potřebujete počítač? Žádný problém!

Široká nabídka stolních počítačů i notebooků čeká, až si některý z nich vyberete. Je jedno, zda hledáte kancelářský, herní nebo domácí počítač, na Smarty najdete ten pravý.

Potěšíme i hráče PC her

Trávíte čas hraním her na počítači nebo herní konzoli a přemýšlíte, čím ještě umocnit herní zážitek? Nahlédněte do Smarty herní zóny a najděte přesně to, co potřebujete. Je jedno, zda to bude nová hra, mobilní gaming nebo jiné herní příslušenství.

Audio-Video nesmí chybět

Vybíráte kameru na výlety, moderní reproduktor, sluchátka na cesty do práce, běhání nebo poslech hudby? Žádný problém, kategorie Audio-Video je nabitá těmi nejlepšími kousky.

Příslušenství je samozřejmostí

Abyste svou elektroniku mohli využívat naplno, jistě budete potřebovat i další příslušenství v podobě obalů, nabíječek, ochranných skel, stylus apod. Stačí si vybrat!