EXPO partneři pavilonu: Lasvit veze do Dubaje instalaci Zlatý déšť

Češi patří mezi absolutní špičku sklářského řemesla. Na počet obyvatel má Česko nejvíce sklářů na světě. Jedním z cílů Lasvitu je propagace tradičního řemesla ve světě a EXPO 2020 je pro to skvělá příležitost, zdůrazňuje výkonný ředitel společnosti Aleš Stýblo.

Jak byste stručně vaši firmu představil?

Lasvit je česká sklářská a designérská společnost, která se zaměřuje na světelné instalace na zakázku a kolekce svítidel, nápojového a dekorativního skla. Více než 2000 jejích světelných instalací zdobí hotely, privátní rezidence a další komerční i nekomerční prostory po celém světě. Už od založení v roce 2007 se Lasvit drží své mise přinášet krásu a kus Česka klientům z celého světa, a tak inspirovat svět.

Společnost navazuje na dlouhou historii sklářství na severu Čech. Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič řídí společnost s úctou k této tradici, ale zároveň s nadšením pro odvážný design a moderní technologie. Světelné instalace jsou dělané na míru danému místu a zákazníkovi. Do světa světla přináší LASVIT inovativní pohled a jejich instalace často umí měnit barvu či reagovat na hudbu a pohyb. Klientům svítidla vytvářejí specifickou atmosféru a často i vypráví svůj vlastní příběh.

Pod vedením kreativního ředitele Maxima Velčovského jsme získali prestižní cenu Milano Design Award 2018 přezdívanou „designový Oscar“.

Proč jste se rozhodli zúčastnit se Všeobecné světové výstavy v Dubaji, respektive proč jste se stali partnery českého národního pavilonu?

Lasvit byl jako jedna z mála společností vybrán českou vládou. Je nám velkou ctí, že Česko vložilo důvěru do naší společnosti. Pro nás je to obrovský závazek. V Dubaji na EXPO chceme ukázat, co vše Lasvit jako česká firma odkazující na tradiční sklářské řemeslo dokáže na poli nových inovativních technologií a světového designu. Lasvit chce jít cestou unikátnosti a chceme prezentovat, jak lze sklářství posunout.

Český pavilon prezentuje, že dokážeme vyrobit vodu ze vzduchu a nechat rozkvést i poušť. Systém S.A.W.E.R. funguje na principu kondenzace a horký pouštní vzduch přeměňuje na životadárnou tekutinu. Plastika LASVITu bude budit dojem, že skrze ni voda stéká do nitra domu. Jde nám o to, být inspirativní. Vizí Lasvitu bylo vždy inspirovat svět. Proto jsme se rozhodli k účasti, abychom pomohli svět inspirovat k něčemu tak prospěšnému a ambicióznímu, jako je dar vody do pouště.

Co do Dubaje povezete?

V Dubaji představíme světelnou instalaci, která se jmenuje Zlatý déšť. Tu navrhl kreativní ředitel Lasvitu Maxim Velčovský. Instalace umělecky ztvárňuje výrobu vody ze vzduchu. A protože voda v poušti má cenu zlata, tak i barva instalace je určitým symbolem. Plastika má tvar zlatých lián a nasvícená budí dojem, že skrze ni voda stéká do nitra českého domu. Každý druhý závěs má dynamické nasvícení.

Instalace prochází dvěma patry pavilony a dosahuje výše až šesti metrů. Celá je složena z desítek skleněných závěsů, které jsou obaleny v pozlaceném opletu.

Historicky světové výstavy prezentují vedle technologického pokroku i inovace na poli řemesla, užitého umění a designu. Našim záměrem bylo dekorativní část expozice složit z čistě technických principů a přístupů. Výsledná kompozice tak sestává ze speciálního kovového úpletu, který chrání borosilikátové sklo uvnitř, jež se běžně používá v laboratořích a oblasti výzkumu. Ona dekorativní součást je tedy složena z technických materiálů, povrchů a principů, čímž navazuje na staré tradice.

Lasvit vytvořil instalaci v duchu tématu EXPO 2020, které zní „Connecting Minds, Creating the Future“. Organicky působící instalace je designovým zpracováním environmentální tématiky a zároveň propojením tradičního sklářského řemesla a moderních technologií. Zlatý déšť je v duchu udržitelnosti a souznění s přírodou z ekologických materiálů, jako je kov a sklo.

Co si od účasti na této premiérové světové výstavě v arabském světě slibujete?

Našim cílem je světu představit, co vše dokáže společnost z České republiky. Přesto, že je Česko zhruba na 85. místě na světě v seznamu států podle počtu obyvatel, tak dokážeme být světoví a jedni z vůbec nejlepších. Češi patří mezi absolutní špičku sklářského řemesla a sklářství je určitě obor, na který republika může být patřičně hrdá. Na počet obyvatel má Česko nejvíce sklářů na světě. A jedním z cílů Lasvitu je propagace tradičního řemesla ve světě a EXPO 2020 je pro to skvělá příležitost.

LASVIT je velmi mladá firma, a přesto za více než třináctiletou historii vyrobila celou řadu světových produktů a světelných instalací pro prestižní světové hotely, obchodní centra, rezidence nebo kancelářské prostory. Naší misí je udělat tento svět šťastnějším místem k životu skrze krásná díla ze skla a my věříme, že naše instalace v Dubaji vyvolá mezi návštěvníky pocity štěstí.