FeelEco slaví historický čtyřnásobný úspěch ve Volbě spotřebitelů 2025

Komerční sdělení
FeelEco jako historicky první značka v rámci eko drogerie získala v soutěži Volba spotřebitelů 2025 ocenění hned pro čtyři produkty ve třech kategoriích – FeelEco Prací gel Fresh, FeelEco Prostředek na nádobí Aloe Vera, FeelEco Prostředek na nádobí Citron a FeelEco Aviváž Relax.

FeelEco slaví historický čtyřnásobný úspěch ve Volbě spotřebitelů 2025 | foto: ČTK

Spotřebitelé tak potvrdili důvěru ke značce FeelEco a že zájem o zdraví, udržitelnost a přírodní složení je trend i nový standard v péči o domácnost. Česká značka přírodní drogerie a kosmetiky FeelEco tak slaví velký úspěch v prestižní soutěži Volba spotřebitelů 2025.

FeelEco ovládlo ekologické kategorie v konkurenci více než dvou stovek produktů. V jubilejním ročníku soutěže se utkalo 256 produktů od 201 firem v 66 kategoriích. Mezi oceněnými se letos výrazně prosadila i ekologická drogerie, kde FeelEco získalo prvenství hned ve třech kategoriích: aviváže, prostředky na mytí nádobí a prací gely.

„Ocenění si velmi vážíme, protože je výsledkem hlasování spokojených zákazníků. Je to důkaz, že naše filozofie vývoje receptur a výběru surovin – primární zaměření na zdraví, spojení účinnosti, šetrnosti a ekologického přístupu – má smysl a lidé ji oceňují,“ komentuje úspěch Radek Marták, ředitel výzkumu a vývoje značky FeelEco, který na slavnostním předání ceny převzal.

Oblíbenost a kvalitu značky FeelEco potrhuje i skutečnost, že v letošním roce získala také ocenění dTest.

Úspěchy mezi spotřebiteli i v náročných testech má značka FeelEco již mnoho let. Vítězství ve Volbě spotřebitele slavila značka FeelEco již v letech 2020, 2022, 2023 a nyní v roce 2025. FeelEco získalo také prestižní ocenění Značky dTest v roce 2018 a 2025.

FeelEco Prací gel Fresh

FeelEco Prací gel Fresh s 97% podílem přírodního původu je ideální volbou pro každodenní praní světlého, barevného i černého prádla. Je citlivý k pokožce a také k životnímu prostředí, současně vyniká vysokou účinností při praní, během něhož chrání oblečení a jeho barvy – tuto schopnost potvrdilo i nezávislé testování časopisu dTest. Špičkovou kvalitu stvrzuje certifikace EU Ecolabel, která ověřuje jak účinnost, tak i ekologickou šetrnost produktu. V jeho složení nenajdete žádné látky živočišného původu, což dokládá certifikace Vegan. Gel má příjemnou, osvěžující vůni a je plně biologicky odbouratelný.

FeelEco Prostředek na nádobí

FeelEco Prostředek na nádobí je nekompromisní vůči mastnotě i špíně a díky jeho unikátnímu složení s 98% podílem přírodního původu zároveň i velmi šetrný k pokožce. Skvěle odstraní vosk, špínu, prach, postřiky a konzervanty z povrchu ovoce a zeleniny. Obsahuje také panthenol, který má hydratační a zklidňující vlastnosti. Bez obav ho mohou používat i alergici a ekzematici. Spotřebitelé ocenili varianty s vůní Aloe Vera a Citronu.

FeelEco Aviváž Relax

FeelEco Aviváž Relax s 97% podílem přírodního původu změkčuje prádlo a usnadní tak jeho následné žehlení. Má příjemnou relaxační vůni, zanechá prádlo měkké, voňavé. Aviváž je dermatologicky testována a je tak vhodná i pro osoby s citlivou a jemnou pokožkou. Aviváž není testována na zvířatech, neobsahuje mikroplasty z dlouhotrvajících vůní a všechny povrchově aktivní složky jsou snadno biologicky rozložitelné.

O značce FeelEco

FeelEco vyvíjí a vyrábí výjimečné přírodní produkty pro péči o zdraví, rodinu a domov. Za vznikem značky FeelEco stojí snaha zakladatele Ivana Baťky pomoci ulevit své malé dceři s citlivou pokožkou. V roce 2010 vznikla první receptura – prací gel a prací prášek, které byly stejně účinné jako běžné prostředky, ale ohleduplné ke zdraví uživatelů i přírodě. Produkty FeelEco jsou vyvíjeny v souladu s přírodou, pro naše děti a zdravý domov. FeelEco nabízí účinné přírodní produkty pro praní prádla, úklid domácnosti, mytí nádobí, péči o tělo, hypoalergenní kosmetiku pro děti a kojence i produkty na praní. Produkty řady Baby jsou vhodné pro děti od prvního dne života, neobsahují parfémy, konzervanty ani alergeny, a jsou proto šetrné i ke zdraví alergiků a osob s citlivou pokožkou. FeelEco produkty neobsahují velmi rizikové konzervanty jako např. bronopol, jsou biologicky odbouratelné, nejsou testované na zvířatech a jsou vhodné pro čističky odpadních vod. Kvalitu FeelEco produktů garantuje prestižní certifikace EU Ecolabel, kterou značka FeelEco získala jako první v ČR již v roce 2010. FeelEco vyhrálo v letech 2020, 2022, 20203 a 2025 v anketě Volba spotřebitelů. V roce 2018 a 2025 byly produkty FeelEco oceněny Značkou dTest, což potvrzuje jejich velikou oblíbenost u spotřebitelů.

Produkty značky FeelEco koupíte na e-shopu www.feeleco.com, v prodejnách dm drogerie, ROSSMANN, Teta, v hypermarketech Globus a Tesco, v řetězci Datart a na e-shopech rohlik.cz, kosik.cz, datart.cz, drmax.cz.

Kdo stojí za výjimečnými recepturami FeelEco?

Radek Marták je ředitelem výzkumu a vývoje značky FeelEco, která vyrábí přírodní produkty určené pro péči o tělo a domov. Vývoji kosmetiky a pracích a čisticích prostředků se v břeclavské továrně věnuje od ukončení studia. Po Vysokém učení technickém v Brně ho završil získáním inženýrského titulu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Ve volném čase rád fotografuje přírodu a řídí se mottem Nikdy to nevzdávej', které mu občas připomene, že je prosazování nových ekologických standardů nikdy nekončící proces.

