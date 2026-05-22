Festival Mezi ploty startuje už tento víkend

Ze slavných umělců na něm vystoupí například Lucie, Divokej Bill, No Name, Xindl X, Marpo, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová, Adam Mišík, Sto zvířat, Berenika Kohoutová, Poletíme?, Midi Lidi, Michal Hrůza, Tomáš Klus, Kašpárek v rohlíku, Spitfire Company, Vosto5 nebo Lukáš Pavlásek s Předkapelou Teambuilding.
Tak si nezapomeňte včas pořídit vstupenky.
Festival Mezi ploty je jedinečný tím, jak pestrou nabídku hudby a divadla dokáže spojit s podporou duševního zdraví a humanistických hodnot. Právě proto se k němu hlásí mnoho významných osobností – v čele s naším nejvyšším ústavním činitelem, který nad ním už potřetí převzal záštitu.
„Starost o duševní zdraví je starostí o zdraví celé společnosti. A i proto jsem moc rád, že festival Mezi ploty sdružuje lidi, kteří mají snahu tento problém řešit a pomáhat,“ řekl prezident Pavel během loňského ročníku, který nejen zaštítil, ale také osobně navštívil.
Pan prezident se na festivalu hodlá zastavit i letos. Tentokrát se sem však chystá také bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která svou účast komentovala takto:
„Veľmi rada som prijala pozvanie na festival Mezi ploty, lebo dáva hlas témam, ktorá sa dotýkajú každého z nás. Aj téme duševného zdravia a to s citlivosťou a rešpektom.“
Festivalu Mezi ploty pomáhají desítky slavných umělců už tím, že se na něm rozhodli účinkovat. Dvě velké osobnosti se ovšem angažují ještě aktivněji: Patronem projektu zůstává režisér Václav Marhoul, k němuž se nově připojila herečka Jitka Čvančarová.
Co oba k této podpoře motivovalo?
„Přes 20 let se intenzivně angažuji a věnuji charitativní činnosti. I s ohledem na to můžu s naprostou jistotou tvrdit, že pro společnost je obrovsky zdravé a přínosné přirozené propojování se se zdravotně postiženými nebo duševně nemocnými lidmi. Festival Mezi ploty je naprosto výjimečný, vzácný, a já jsem vděčná za jeho existenci,“ vysvětlila Jitka Čvančarová.
A Václav Marhoul lapidárněji dodal: „My všichni, co tady jsme, přece víme, proč tady jsme nebo proč to podporujeme. Známe ten význam, známe smysl, známe to poslání, známe tu misi.“
Jaký bude festivalový line-up?
Na hlavní scéně se představí dvě velké stálice naší hudební scény: Divokej Bill a Lucie. A vedle nich třeba Tomáš Klus a Xindl X, charismatická Martina Pártlová či jedna z nejslavnějších slovenských kapel No Name. Z dalších scén zmiňme alespoň Vanua2, elektropopovou legendu Midi Lidi, Předkapelu Teambuilding Lukáše Pavláska, Pam Rabbit, Adama Mišík, Kašpárka v rohlíku, Sto zvířat, Poletíme? nebo Kateřinu Marii Tichou.
Mnozí se přitom rozhodli přijet proto, že s festivalem osobně souznějí. Jak říká Adam Karlík z kapely Divokej Bill: „Festival Mezi ploty máme rádi. Vždy to byl tak trochu jiný festival s jinou atmosférou. V dnešní složité, rychlejší době, kdy je kladen velký důraz na výkon a malinko se vytrácí podstata bytí, je duševní zdraví moc důležité.“
Stejně tak se k myšlenkám akce hlásí i členové kultovní Lucie:
„Mně se líbí, že ten festival má přesah. Není to jen sled koncertů a představení, ale akce, která otevírá důležité téma. V dnešní době je psychická pohoda obrovské téma a je dobře, že se o tom mluví normálně, bez ostychu,“ říká například klávesista Michal Dvořák.
A proč na „Plotech“ ráda zahraje slavná brněnská formace Poletíme? Její frontman Rudolf Brančovský to vysvětlil takhle: „V případě, že má být umění opravdové, musí se samo sebou také dotýkat duše. Bolest, co zažíváme, může rozšiřovat naše srdce a my pak máme sílu pomáhat dál.“
Festival ovšem bude mít tradičně i silnou divadelní složku. Přijede kupříkladu Vosto5 nebo uskupení Na stojáka s Ester Kočičkovou, Petrem Vydrou a dalšími mistry humoru. Návštěvníci si budou moct vychutnat oceňované představení Antiwords, inspirované hrou Audience od Václava Havla, v podání Spitfire Company, Divadlo Disk, Damúzu, Vršovické divadlo MANA, Dismanův rozhlasový dětský soubor a mnoho dalších.
Co ještě podpoří vaši duševní pohodu?
Ani touto hudební a divadelní „terapií“ to ale nekončí. Vedle kulturního programu totiž proběhnou i desítky neformálních besed s odborníky a peer konzultanty, tedy lidmi, kteří sami zažili duševní nemoc a rozhodli se pomáhat ostatním. Zeptat se bude moct třeba na nástrahy dospívání, ADHD, sebepoškozování, zahlcení digitálními technologiemi, duševní pohodu maminek, ochranu dětí před drogami a řadu dalších důležitých témat. A navíc vám festival nabídne i relaxační zónu s jógou, dechovými cvičeními, africkými tanci, a dokonce procházkou po žhavých uhlících.
Přijďte se tedy poslední víkend přesvědčit sami, proč tolik osobností podporuje právě Mezi ploty.