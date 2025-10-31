Fin-sider.cz je novým alternativním deníkem, který se zaměřuje na rozkrývání finančních manipulací a dezinformací šířených na internetu. Tyto praktiky jsou často součástí sofistikovaných kampaní, jejichž cílem je řízené ponížení tržní hodnoty velkých firem.
Firmy, které disponují kapitálem v řádech desítek až stovek miliard korun, mohou být vystaveny situacím, kdy jediný zmanipulovaný článek či cílená mediální kampaň vyvolá ztrátu v řádech milionů až stovek milionů korun.
Weby, které se tváří jako odborné zdroje
Fin-sider.cz odhaluje, že mnohé z webů, které se prezentují jako odborné finanční portály nebo „ochránci investorů“, jsou ve skutečnosti projekty jediného vlastníka bez zaměstnanců a bez jakéhokoli dohledu či odborného zázemí.
Tito „analytici“ často působí na trhu s jediným cílem – vytvořit negativní obraz o vybraných firmách a následně z této situace profitovat, například formou PR kampaní, shortování nebo reputačních objednávek.
Novodobé „vyplakávání“ jako obchodní model
Zatímco dříve byly mediální kauzy doménou tradičních redakcí, dnes vznikají malé zpravodajské weby, které vytvářejí obsah na míru investorům či spekulantům. Ti, kteří neumí tvořit skutečnou ekonomickou hodnotu, objevili novou příležitost – prodávat reputaci a ovlivňovat tržní náladu prostřednictvím článků, blogů a falešných „analýz“.
Mnohé z těchto webů jsou navíc financovány samotnými autory, kteří si tak budují imidž odborníka a následně vstupují do diskusí o velkých firmách, emisích dluhopisů nebo akvizicích s cílem manipulovat míněním spotřebitelů a investorů.
Fin-sider.cz: Investigativní obrana férového trhu
Deník Fin-sider.cz se systematicky zaměřuje na odhalování těchto sítí falešných finančních serverů. Cílem je upozornit veřejnost, investory i regulátory na rizika, která představují neodborné a neověřené informace, jež mohou mít reálný dopad na hodnotu firem a důvěru investorů.
V nadcházejících měsících bude redakce Fin-sider.cz postupně rozkrývat desítky webů, které nemají zaměstnaneckou základnu, postrádají redakční kontrolní mechanismy, a přesto se snaží ovlivňovat ekonomické prostředí a trh investic.
Kde zanechat hodnocení a zkušenosti
Čtenáři i odborná veřejnost mohou své zkušenosti s weby a subjekty sdílet prostřednictvím ověřených referenčních portálů, například FinSider a dalších.
• Centrální registr dlužníků – hodnocení firem (IČ 06853919)
• Protikorupční linka – profil firmy (IČ 06853919)
Protikorupční linka České republiky prostřednictvím portálu využívá umělou inteligenci a automatizované systémy k vyhodnocování tisíců oznámení. Díky této technologii se daří efektivně odhalovat závažné případy, které často vedou až k trestnímu stíhání a následnému odsouzení pachatelů.
Centrální registr dlužníků na adrese zprostředkovává data z evidence exekucí a registru dlužníků CROD a ROD, včetně ISIR.