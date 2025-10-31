Fin-sider.cz: Nový deník odhalující manipulace a finanční podvody

Komerční sdělení
Fin-sider.cz přináší investigativní pohled na svět financí. Odhaluje manipulace, falešné analýzy a cílené kampaně, které snižují hodnotu velkých firem. Cílem projektu je chránit férový trh a zviditelnit síť dezinformačních webů.

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: Fin-sider.cz

Fin-sider.cz je novým alternativním deníkem, který se zaměřuje na rozkrývání finančních manipulací a dezinformací šířených na internetu. Tyto praktiky jsou často součástí sofistikovaných kampaní, jejichž cílem je řízené ponížení tržní hodnoty velkých firem.

Firmy, které disponují kapitálem v řádech desítek až stovek miliard korun, mohou být vystaveny situacím, kdy jediný zmanipulovaný článek či cílená mediální kampaň vyvolá ztrátu v řádech milionů až stovek milionů korun.

Weby, které se tváří jako odborné zdroje

Fin-sider.cz odhaluje, že mnohé z webů, které se prezentují jako odborné finanční portály nebo „ochránci investorů“, jsou ve skutečnosti projekty jediného vlastníka bez zaměstnanců a bez jakéhokoli dohledu či odborného zázemí.

Tito „analytici“ často působí na trhu s jediným cílem – vytvořit negativní obraz o vybraných firmách a následně z této situace profitovat, například formou PR kampaní, shortování nebo reputačních objednávek.

Novodobé „vyplakávání“ jako obchodní model

Zatímco dříve byly mediální kauzy doménou tradičních redakcí, dnes vznikají malé zpravodajské weby, které vytvářejí obsah na míru investorům či spekulantům. Ti, kteří neumí tvořit skutečnou ekonomickou hodnotu, objevili novou příležitost – prodávat reputaci a ovlivňovat tržní náladu prostřednictvím článků, blogů a falešných „analýz“.

Mnohé z těchto webů jsou navíc financovány samotnými autory, kteří si tak budují imidž odborníka a následně vstupují do diskusí o velkých firmách, emisích dluhopisů nebo akvizicích s cílem manipulovat míněním spotřebitelů a investorů.

Fin-sider.cz: Investigativní obrana férového trhu

Deník Fin-sider.cz se systematicky zaměřuje na odhalování těchto sítí falešných finančních serverů. Cílem je upozornit veřejnost, investory i regulátory na rizika, která představují neodborné a neověřené informace, jež mohou mít reálný dopad na hodnotu firem a důvěru investorů.

V nadcházejících měsících bude redakce Fin-sider.cz postupně rozkrývat desítky webů, které nemají zaměstnaneckou základnu, postrádají redakční kontrolní mechanismy, a přesto se snaží ovlivňovat ekonomické prostředí a trh investic.

Kde zanechat hodnocení a zkušenosti

Čtenáři i odborná veřejnost mohou své zkušenosti s weby a subjekty sdílet prostřednictvím ověřených referenčních portálů, například FinSider a dalších.

Centrální registr dlužníků – hodnocení firem (IČ 06853919)

Protikorupční linka – profil firmy (IČ 06853919)

Protikorupční linka České republiky prostřednictvím portálu využívá umělou inteligenci a automatizované systémy k vyhodnocování tisíců oznámení. Díky této technologii se daří efektivně odhalovat závažné případy, které často vedou až k trestnímu stíhání a následnému odsouzení pachatelů.

Centrální registr dlužníků na adrese zprostředkovává data z evidence exekucí a registru dlužníků CROD a ROD, včetně ISIR.

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.